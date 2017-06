Vanhusneuvonta käy kätevämmäksi

Uudenlaista asumista ja hoivaa ikäihmisille tarjoava Hopeakylä aukaisi ovensa vappuna. Moninaiset harrastusmahdollisuudet, virkistävä sosiaalinen elämä ja turvallinen asuminen ovat Hopeakylän ylpeydenaiheita, joita se tarjoaa ainoana Suomessa.

Opistontien päässä Ylisellä kaikki näyttää olevan ennallaan. Kuitenkin lukuisat autot entisen Voionmaan opiston parkkipaikalla kielivät siitä, että jotakin täällä on tapahtumassa. Päärakennukseen astuttaessa vastassa odottaa leveähymyinen kaksikko, jonka suuri yhteisponnistus on nyt koko kansan nähtävillä: Hopeakylä-nimeä kantava, tuettua asumista ikäihmisille tarjoava seniorikeskus on nyt virallisesti avattu.

Hopeakylän yrittäjä Markus Silfverberg ja seniorikeskuksen hoivapalveluista vastaavan Valkokulta Oy:n toimitusjohtaja Riikka Salakari perheineen toivottavat ylöjärveläiset tervetulleiksi uudistuneisiin päärakennuksen tiloihin – Hopeakylä kun on ennemminkin kahden perheen kuin kahden ihmisen aikaansaannos.

Entisen opistopubin paikalle on rakentunut viihtyisä kahvila-ravintola, joka on tästedes auki kaikille – sekä Hopeakylän asukkaille että siellä vieraileville.

Opiston vanha juhlasali on saanut eloa meneillään olevasta taidenäyttelystä, jollaisia Hopeakylässä halutaan järjestää jatkossakin.

– Haluamme kunnioittaa opiston perinnettä ja pitää täällä kulttuuritapahtumia jatkossakin. Tilat sopivat hyvin moninaiseen käyttöön, ja haluamme korostaa, että kylämme on avoin kaikille, Riikka Salakari sanoo.

Etunenässä turvallisuus

Muutoksen tuulet entisessä opistossa eivät ole jääneet vain päärakennukseen. Markus Silfverberg ja Petteri Salakari kuljettavat avajaispäivän vierailijoita tutustumaan entisen opiston asuntoloihin, jotka on nyt remontoitu kauttaaltaan vastaamaan laadukasta vanhuusiän asumista. Kierros Puukstaavi-nimisessä rivitalossa näyttää, että Hopeakylässä on otettu huomioon kaikki.

– Olemme nyt asunnossa, joka on suunniteltu yhdessä asuvaa pariskuntaa varten. Asunto on jaettu niin, että toisessa siivessä on yhdistetty keittiö ja olohuone. Toisessa huoneessa taas sijaitsee makuutilat. Pariskunta-asuntojen lisäksi tarjolla on myös yksiöitä sekä soluasumista, Silfverberg esittelee.

Hän huomauttaa, että asunnoissa on satsattu erityisesti turvallisuuteen. Sen vuoksi esiteltäväänkin huoneistoon on asetettu erityisiä antureita, jotka valvovat asukkaiden elämistä, kuitenkin yksityisyyttä kunnioittaen. Antureita on esimerkiksi keittiössä, eteisessä sekä sängyssä.

– Keittiön anturit valvovat ja kertovat hoitajille, jos esimerkiksi kahvinkeitin on ollut päällä turhan kauan. Sänkyjen anturit puolestaan valvovat ja mukautuvat asukkaiden unen mukaan. Näin esimerkiksi yöllinen kohtaus huomataan ja paikalle saadaan ajoissa hoitaja, Silfverberg selventää.

Uuden hoivamallin edelläkävijä

Hopeakylää asuttaa jo nyt kolmisenkymmentä asukasta. Riikka Salakarin mukaan kylän tarjoama uusi hoivamuoto, osallistava hoiva, on herättänyt valtavaa kiinnostusta niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Hän pitää Hopeakylää osallistavan hoivan edelläkävijänä, jollaisia ei ole Suomessa montaakaan.

– Tarjoamamme osallistava hoiva tarkoittaa sitä, että Hopeakylän asukkaat saavat elää täysin normaalia elämää, joka on kuitenkin tuettua. Tukipalveluihin voi kuulua esimerkiksi kylvetys ja siivoaminen, Salakari avaa.

– Hopeakylän hoivamalli on jotakin laitoshoidon ja kotihoidon väliltä. Kylässä asuminen on turvallista, ja kaikki palvelut löytyvät omasta pihapiiristä. Täällä on hoitaja paikalla 24 tuntia vuorokaudessa, mikä takaa nopean avun saannin.

Salakari korostaa Silfverbergin tapaan yksityisyyden merkitystä Hopeakylässä. Tämä tarkoittaa sitä, että kyläläisten itsemäärämisoikeuteen suhtaudutaan vakavasti.

– Elämme täällä asukkaidemme rytmin mukaan. Ruokailuaikaan voimme käydä kysymässä, lähtisikö asiakas ruokailemaan. Jos hän on vaikka päiväunilla siihen aikaan, saa hän jatkaa uniaan täysin vapaasti ja syödä sitten, kun häntä huvittaa.

Ideat eivät lopu kesken

Vaikka Hopeakylän toiminta on vasta aluillaan, näkee Silfverberg siinä yrityskumppaninsa tapaan suuren potentiaalin. Mies pursuaa ideoita, jotka hän aikoo toteuttaa mahdollisuuksien ja kysynnän mukaan.

– Tontti tarjoaa rakennusoikeuden uusiin asuntoihin. Jos jossakin kohtaa tulee tarve lisärakentamiselle, voimme rakentaa kylän rinteeseen esimerkiksi paritaloja, hän suunnittelee.

Luonnonläheinen ympäristö tarjoaa myös oivan pohjan viljelyyn. Salakarin mukaan Hopeakylän pihapiiri saa jo tänä kesänä oman kasvimaan, jota myös pyörätuolissa istuvat asiakkaat voivat hoitaa.

– Lisäksi hankimme tänne pieneläimiä, joita kyläläiset saavat hoitaa. Olemme miettineet ainakin kanojen ja lampaiden sekä kissojen ja koirien tuomista Hopeakylään, hän aprikoi.

Myös asukkaiden kauppatarpeeseen vastataan tulevaisuudessa, kun päärakennukseen rakentuu Hopeakylän oma kauppa, joka on jotakin elintarvikekioskin ja pienen kaupan väliltä.

– Haluamme kauppaan mahdollisimman paljon lähellä tuotettua ruokaa ja paikallistuotteita, Silfverberg visioi.