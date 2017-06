Huippulupaus

Jos tahtoo päästä rallimaailman huipulle, pitää osata muutakin kuin pyörittää auton rattia. Edellytyksinä ovat muun muassa erinomainen fyysinen kunto ja henkinen kantti sekä hyvä englannin kielen taito.

Ylöjärveläinen Aleksi Röyhkiö pystyy vastaamaan edellä lueteltuihin haasteisiin. Viime viikolla 17 vuotta täyttänyt Röyhkiö kuuluu Suomen autourheilun kattojärjestön eli AKK-Motorsport ry:n Driver Academyn valmennusryhmään.

Ylöjärveläinen aloitti harjoittelun talenttiryhmän rookie- eli tulokastiimissä viime vuoden lopulla. Seuraavat askeleet valmennusryhmässä ovat B- ja A-tasot.

– Tavoitteenani on se, että etenen joka vuosi paremmalle tasolle. Se vaatii kovaa työtä ja tietysti tuloksia, Röyhkiö tietää.

Nuori rallilahjakkuus kokee, että alkutaival tiimin mukana on sujunut mukavasti.

– Minulla ei ole mitään pahaa sanottavaa ryhmästä. Olen ollut todella tyytyväinen tähän mennessä. Oikeastaan olen jopa yllättänyt, että tiimin toiminta on ollut erityisen hyvin organisoitua.

Tiukan huippuvalmentautumisen ohella Aleksi Röyhkiö käy Ylöjärven lukiota.

– Koulutyöhön pitää satsata täysillä ja se on toistaiseksi vielä ykkösjuttu, ylöjärveläinen linjaa.

Samanaikaisesti Röyhkiö tekee kaikkensa, että hänen matkansa jatkuisi kohta ralliautoilun absoluuttista huippua.

– On selvää, että laitan kaiken likoon rallin hyväksi, hän lisää.

Yhteistyö Ylöjärven lukion kanssa on sujunut moitteettomasti.

– Oppilaitos on suhtautunut Aleksin projektiin todella hienosti. Tämä on tavoitteellista urheilua, jota lukio-opiskelu tukee, Aleksin isä, Tero Röyhkiö kiittelee.

Vaativa huippu-urheilu tarkoittaa opiskelun kannalta sitä, että Aleksi Röyhkiön pitää olla jonkin verran poissa lukion säännöllisestä opiskelurytmistä.

– Minulle kertyy poissaolopäiviä noin viisi yhtä opiskelujaksoa kohti. Ensi vuonna poissaoloja saattaa olla enemmänkin, ylöjärveläinen rallilupaus arvelee.

Isä Tero Röyhkiöllä on itsellään vahva tausta ralliautoilijana. Itse asiassa hän ei ole vielä lopettanut omaa uraansa.

Ura on kuitenkin tällä hetkellä paussilla, sillä Tero Röyhkiö on yksi poikansa taustiimiin jäsenistä. Yksi isän tärkeimmistä tehtävistä on tietenkin taloudellisten tukijoiden hankkiminen.

– Sponsoreiden löytäminen on nykypäivänä haastavaa, mutta onneksi meillä on hieno tiimi, joka auttaa muun muassa tukijoiden hankinnassa. Tiimin managerina toimiva Jukka Suvisalmi ansaitsee tästä osa-alueesta ison kiitoksen.

– Positiivista on silti se, että firmat ja muut tukijat uskaltavat nykyään satsata nuoriin kuskeihin. Rovanperän Kalle on tästä hyvä esimerkki, Tero Röyhkiö mainitsee.

Fysiikka, psyyke ja enkku

Menestyvä ralliautoilija tarvitsee ajotaitojen ohella myös muitakin ominaisuuksia. Lähtökohtana on se, että sekä fyysisen että psyykkisen kunnon pitää olla kohdallaan.

– Rallissa tarvitaan sekä hyvää fysiikkaa että psyykettä. Autossa on usein todella kuuma ja siellä pitää istua pitkiä pätkiä. Nuo asiat puolestaan kysyvät kuljettajalta psyykeen lujuutta, Aleksi Röyhkiö havainnollistaa.

– Kunto pitää olla ihan tapissa. Hyvä vertailukohta on se, että jos nuori kuski tahtoo päästä valmennusakatemian A-ryhmään, hänellä pitää olla triathlonistin tasoinen hapenottokyky. Ralliautoilu on siis ihan kunnon urheilua, Tero Röyhkiö vertailee.

Aleksi Röyhkiöllä on selvät tavoitteet omalle huippu-urheilu-uralleen.

– Ensi vuonna minulla on tähtäimessäni rallin SM-sarjassa kilpaileminen. Toinen selkeistä maaleistani on se, että pääsisin taistelemaan parin vuoden kuluttua Tulevaisuuden tähti -palkinnosta.

– Kun edellä mainitut tavoitteet on saavutettu, sen jälkeen tavoittelen paikkaa täysiveriseksi ralliammattilaiseksi. Siihen kuuluu tietysti kilpaileminen ulkomailla.

Nykypäivän rallihuipulle pyrkiville suositellaan myös hyvin vahvasti englannin kielen opiskelua. Tämän sektorin Aleksi Röyhkiö taitaa mainiosti.

– Englannin kielen taitoa tarvitaan sekä sponsoreiden että median kanssa, kun kilpaillaan ulkomailla. Aleksi hallitsee tämänkin taidon. Hän uskaltaa rohkeasti kommunikoida myös lontoon kielellä, manageri Jukka Suvisalmi kehuu.