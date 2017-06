Martti Syrjä avaa uuden hyvinvointiin keskittyvän ohjelman

Legendaarinen Eppu Normaali on kiihdyttämässä uuteen vauhtiin. 40-vuotisjuhlaa viettävä yhtye on haudutellut isoja suunnitelmia, jotka ovat pian kypsiä julkaistaviksi. Ratinan jättikonsertti, dokumenttielokuva ja Espoon superviikonloppu saavat jatkokseen asioita, joista fanit varmasti innostuvat.

Veljesten olemus on rento, kuten aina. Kun Martti ja Mikko ”Pantse” Syrjä puhuvat Eppu Normaalista, tunnelma ei ole koskaan haudanvakava.

Puujalat lentelevät ja vastuu ymmärtämisestä on välillä kuulijalla. Pojat ovat poikia – edelleen.

– Jo bändin perustamisen aikaan totesimme, että tätä hommaa tehdään sitten tosissaan mutta ei vakavissaan, Pantse Syrjä juttelee.

– Kyllä. Välillä olemme tosin kiistelleet, pitäisikö sittenkin olla vakavissaan mutta ei tosissaan, Martti Syrjä huomauttaa.

Oli suhtautuminen kumpi tahansa, se tuntuu toimineen. Ylöjärven Takamaalla 40 vuotta sitten päivänvalon nähnyt Eppu Normaali on luonut uran, jollaisesta moni muu yhtye voi vain haaveilla.

Pitkään kestäneen suosion salaisuus on Martti Syrjän mukaan yksinkertainen.

– Olemme edenneet sellaisella johtoajatuksella, että normaalit musamaailman trendit eivät meitä hetkauta. Tässä mielessä olemme varmaan aika epänormaaleja, hän miettii.

Pantse Syrjä katsoo veljeään ja nyökkää. Kitaristi-biisintekijän mukaan Eput ei ole tehnyt enää aikoihin mitään, mikä ei tuntuisi hyvältä ja luontevalta.

Esimerkiksi asiasta käy bändin taannoinen keikka Espanjan Fuengirolassa.

– Oli selvää, ettemme nettoaisi keikasta kovinkaan paljon. Mutta toisaalta pääsisimme viikoksi lomalle ja saimme uuden, hienon kokemuksen, Pantse kertoo.

– Koskaan emme ole varmaan esiintyneet niin iäkkäälle yleisölle kuin Espanjassa. Paikalliset suomalaiset ovat pääasiassa eläkeläisiä, ja se näkyi lavallekin, Martti jatkaa virnistäen.

Ensi vuonna tiivis festarikesä

Tämän jutun julkaisupäivänä Eppu Normaali esiintyy Ylen Nenäpäivä-hyväntekeväisyysshow’ssa. Pian sen jälkeen alkaakin jo henkinen valmistautuminen Espoon Metro Areenalla joulukuussa heitettävään Eppu-viikonloppuun.

Areenakonsertit ovat veljesten mukaan suoraa jatkumoa elokuiselle Ratinan stadionkeikalle. Ensimmäisenä päivänä katsotaan Eput-dokumenttielokuva ja musisoidaan akustisesti, toisena iltana rokataan Tampere Filharmonian kera.

Mutta päättyvätkö juhlat siihen? Ehei, vakuuttaa Martti Syrjä.

– Tavallisesti tiedämme aikataulumme noin puolen vuoden päähän, mutta nyt tilanne on toinen. Juhlavuoden suunnitelmia on olemassa jo ensi vuoden elokuulle saakka, laulaja paljastaa.

– Omasta puolestani voisin kertoa asioista jo nyt, mutta julkistusajankohtien kanssa pitää olla ikävä kyllä tarkkana. Niihin kun liittyy muitakin osapuolia kuin bändi itse, hän jatkaa kätensä levittäen.

Ensi vuoden alussa Eppujen kalenterissa ei ole tilaa lomailulle. Kevään kiireiden jälkeen edessä on keikkakesä, jonka Pantse Syrjä ennakoi olevan niin ikään tavallista kiireisempi.

Viime vuosina Eppu Normaali on nähty noin 15–20 tapahtuman lavalla.

– Ensi vuonna vedetään tiivis festivaalikesä – muutama esiintyminen on jo sovittu, Pantse sanoo, viitaten esimerkiksi viime viikolla julkistettuun Someron Esakallion juhannuskeikkaan.

– Ensi vuoden syksystä emme sitten tiedäkään vielä mitään. Sinne asti painamme täysillä 40-vuotisjuhlien merkeissä, Martti Syrjä tiivistää.

Uusi albumi tulee – kun tulee

Ei ole liioiteltua sanoa, että Eppu Normaali on ollut viime aikoina esillä enemmän kuin vuosiin. On ollut valokuvanäyttelyä, elokuva- ja kirjaprojektia, stadionkonserttia ja keikkaa Tampereen Hämeenkadulla.

Parin viikon kuluttua tehtävä, ensi kevääseen liittyvä julkistus jää Syrjien mukaan juhlavuoden viimeiseksi.

– Sen jälkeen yllätyksiä ei ole enää luvassa, Martti sanoo.

– Olen varma, että ensi vuonna tähän aikaan meillä ei ole hampaankolossa mitään. Saamme sellaisen juhlavuoden, jollaista toivoimmekin, laulaja jatkaa hymyillen.

Uutta Eppu-musiikkia on odotettu Suomen rockpiireissä kuin kuuta nousevaa. Veljesten mukaan odotus ei ole turhaa.

Materiaalia 15:nnelle Eppu Normaali -studioalbumille on jo olemassa, mutta juhlavuoden aikana sitä ei ehditä äänittämään.

– Minun mielestäni uusi albumi on vielä syytä tehdä. Mutta mielellään vasta sitten, kun kalenteri on tyhjä muista menoista, Martti Syrjä linjaa.

– Niin… Tuosta voi tulkita, että studioon mentäisiin siis ensi vuoden syksyllä. Mutta minä saatan työstää demoja eteenpäin jo sitä ennen, Pantse lisää mystisesti.