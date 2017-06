Kalareissussa sielu lepää

Miltä kuulostaisi matka Tampereelta Ylöjärvelle – luistellen? Tämä eksoottiselta kuulostava ajatus voi olla tulevaisuudessa täysin mahdollinen. Luontomatkailuyrittäjä Pekka Tyllilä näkisi kotikaupunkinsa mieluusti osana Näsijärven retkiluistelurataa.

Perinteikästä rataa jo kuusi talvea ylläpitänyt Tyllilä on jalostanut lennokkaan ideansa tarkaksi suunnitelmaksi. Miehen mielessä on luistinväylän jatkaminen Siilinkarin luodolta Siivikkalanlahdelle.

– Jos radasta tehtäisiin kymmenen metriä leveä, se mahdollistaisi myös hiihtoladun tekemisen. Kävely ja talvipyöräily onnistuisivat niin ikään, Tyllilä kertoo.

– Tarkka reitti kulkisi Lentävänniemen pohjoisrantaa pitkin, Jänissaaren edestä. Loppupiste voisi olla Ylöjärven puolella, hän jatkaa.

Tyllilä kertoo keskustelleensa luistinyhteydestä Ylöjärven ja Tampereen kaupunkien edustajien kanssa jo pitkään. Tänä syksynä hän otti viimein härkää sarvista ja haki idealleen tukirahaa.

Tampereen kaupungin sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta hylkäsi Tyllilän hakemuksen 3 000 eurosta joulukuussa.

– Ymmärrän tietysti, että tänä päivänä kuntien rahatilanne on tiukka, Tyllilä kommentoi.

– Tässä olisi kuitenkin mahdollisuus todella isoon turismin vetonaulaan. Pelkästään Hollannissa on 1,5 miljoonaa retkiluistelijaa – pitkä rata voisi houkutella heitä käymään Tampereella.

Bisneksenä vaikea

Hiking Travel -matkailuyritystä vetävän Tyllilän mukaan retkiluistelulla menee nyt paremmin kuin koskaan. Nykymuodossaan vasta 1990-luvulla Suomeen rantautunut laji vetää pelkästään Näsijärven jäälle tuhansia harrastajia joka vuosi.

Isoa bisnestä lajilla ei kuitenkaan voi tehdä.

– Järven jäällä luisteleminen on jokamiehenoikeus. Laki sanoo näin aivan yksiselitteisesti.

– Toisin sanoen en voi rahoittaa luistinrataa pääsymaksuilla. Tukea täytyy tulla kunnilta, Tyllilä tiivistää.

Tähän saakka Tampereen kaupunki on myöntänyt Hiking Travelille vuosittain 9 000 euron potin radan luomiseen ja ylläpitämiseen.

Täksi talveksi tukea liikeni tavallista enemmän: peräti 12 000 euroa. Syynä on reitin alkupisteen muutto Santalahdesta Kaupinojalle.

– Ennen rata oli nelikilometrinen, nyt kilometrejä on viisi. Kustannukset per kilometri ovat suunnilleen entisellään, Tyllilä avaa.

Ensiksi kokeiltaisiin

Muutama vuosi sitten Tampereen kaupunki markkinoi itseään Twin Lake City -iskulauseella. Kahden järven läheisyyteen viitannut slogan oli Pekka Tyllilän mielestä hyvä.

Lisäsatsaus retkiluisteluun olisi erämiehen mielestä luontevaa jatkoa vesistöllä ylpeilylle.

– 3 000 eurolla voisimme kokeilla, miten luisteluyhteys Siivikkalanlahdelle olisi paras järjestää.

– Kun tehdään rata luonnonjäälle, pitää ottaa huomioon paljon muuttujia. Kokemukset esimerkiksi Lentävänniemen alueen virtauksista olisivat nyt tarpeen, Tyllilä kertoo.