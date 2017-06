Terveysliikuntasuunnitelma tuo uusia lähiliikuntapaikkoja

Suomalaisten miesten heikosta yleiskunnosta on puhuttu vuosia. On valtakunnallinen ongelma, että raavaat äijät eivät hikoile.

Ylöjärvellä tätä kansanterveyspommia on purkanut Olkkoset-reeniryhmä. Vain miehille tarkoitettu letkeä jumppaklubi juhlii ensi vuonna jo kymppisynttäreitään.

– Monelle miehelle on iso kynnys lähteä treenaamaan, ryhmän vetäjä Raimo Lepistö tietää.

Olkkos-ryhmän perusidea on periaatteessa sama kuin millä tahansa jumppakerholla. Ihmiset kerääntyvät säännöllisesti yhteen, harrastavat liikuntaa ja lähtevät kotiin.

Mutta koska kyseessä on vain miesten klubi, jäseniä ei todellakaan ilmaannu jonoksi asti.

– Yli 35-vuotiaita miehiä on tosi vaikea saada lähtemään esimerkiksi jumppasalille tai kuntokeskukseen. Olen kuullut monelta, että: ”En minä sellaiseen akkojen hommaan…”, Raimo Lepistö kertoo.

– Mutta kyllä tällaistakin liikuntaa kannattaa kokeilla. Vaikutukset vaikkapa notkeuteen, tasapainoon ja jaksamiseen ovat ihan kiistattomat, hän lisää.

Tällä hetkellä Ylöjärven Olkkosiin kuuluu vajaat 60 miestä. Ryhmää vetävä Lepistö pitää lukua hyvänä, sillä juuri enempää ei mukaan voitaisi ottaa.

Talkoovoimin pyörivästä porukasta on tullut vuosien mittaan niin iso ja aktiivinen, että seuraava, luonteva askel olisi tehdä siitä bisnestä. Tätä ei Lepistön mukaan ole kuitenkaan luvassa.

– Ei, koska homman pitää pysyä hauskana. Olkkoset on myös sosiaalinen piiri, jossa lentää hien lisäksi hurtti huumori, hän naurahtaa.

Iän ja kunnon ehdoilla

Tätä nykyä Ylöjärven Olkkoset treenaa – tai kuten he itse sanovat, ”reenaa” – neljästi viikossa. Harjoitusten määrä on kasvanut hiljalleen vuosien mittaan.

Treenit kestävät tunnista puoleentoista tuntiin, ja yleensä niissä jumpataan ilman apuvälineitä. Ohjelma vaihtelee kuntopiiristä venyttelyyn – riippuen päivästä ja ohjaajasta.

– Treenejä vetää aina liikunta-alan ammattilainen, joka ymmärtää, millaisia liikkeitä meidän ikäluokkamme ihmiset pystyvät tekemään, 70-vuotias Lepistö sanoo.

– Esimerkiksi hyvä lihashuolto on todella tärkeää. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän täytyy pitää huoli oikeanlaisesta venyttelystä. Jokainen Olkkosten harjoitus sisältää kunnon lihashuolto-osuuden, hän jatkaa.

Olkkostoiminnassa on mukana monenkuntoisia miehiä. Ryhmän epävirallinen alaikäraja on 35 vuotta, mutta tätä nuorempiakaan ei potkita treeneistä pois.

Lähtökohtaisesti Olkkosiin ovat tervetulleita kaikki aikuiset miehet, jotka ovat kokeneet elämässään jonkin käänteentekevän hetken. Tällainen voi olla esimerkiksi sairauskohtaus tai kokemus siitä, että arjessa ei enää jaksa.

Säännölliset jumppatuokiot parantavat elämänlaatua ja kohentavat kuntoa, vakuuttaa Lepistö.

– Aika moni suomalainen mies käy säännöllisesti ulkoilemassa, mutta pitkän päälle sellainen liikunta ei yksin riitä. Myös lihaskunnosta, liikkuvuudesta ja tasapainosta on hyvä pitää huolta.

Koulujen saleista kuntokeskuksiin

Takavuosina Ylöjärven Olkkoset piti treenejään koulujen liikuntasaleissa, mutta nykyisin toiminta on keskittynyt yksityisiin kuntokeskuksiin. Kirkonseudun Ateenasta ja Elovainion Easy Fitistä Lepistö ja kumppanit ovat löytäneet itselleen hyvät harjoitteluolosuhteet.

– Kaupungillakin on paljon hyviä liikuntatiloja, mutta niihin on nykyisin aika vaikea saada varattua sopivia vuoroja. Ylöjärvellä on paljon junioriurheilua, joka luonnollisesti vie parhaat kellonajat päältä, Lepistö miettii.

Hyvä Olkkos-treeni koostuu Raimo Lepistön mielestä hikisestä jumpasta, kunnon venyttelystä ja rapsakasta saunomisesta. Viimeksi mainittu ei paranna kuntoa, mutta on korvien välille tärkeää.

– Lauteilla turisemme yleensä läpi kaiken mahdollisen maan ja taivaan välillä. Se on sitä rentoa Olkkosten henkeä, joka motivoi tulemaan, Lepistö hymyilee.