KuruFestin gastronomit

Perjantaina alkava kamarimusiikkifestivaali KuruFest järjestetään tänä vuonna 11. kertaa. Konsertteja järjestetään viikonlopun aikana Kurun ja Ylöjärven kirkoissa sekä Parkkuun Seuratalolla. Festivaaleilla kuullaan Suomen juhlavuoden kunniaksi tavallista enemmän suomalaista musiikkia.

KuruFestissä on tänä vuonna mukana vuonna 1996 syntynyt kapellimestari Klaus Mäkelä, joka on johtanut orkestereita muun muassa Suomen Kansallisoopperassa. Mitä muuta kertoisit hänestä, KuruFestin taiteellinen johtaja Tuomas Lehto?

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on festivaaleilla mukana kapellimestari. Ilman kapellimestaria avajaiskonsertissa soitettava Aarre Merikannon Konzertsück olisi turhan vaikea kappale. Soitan itse kappaleen soolo-osuuden sellolla.

– Tunnen Klausin opiskelupiireistä. Hän johtaa vain tämän perjantain konsertin, koska ei ehdi muihin konsertteihin.

Miksi soitatte juuri Aarre Merikantoa?

– Se on ollut haaveenani jo pitkään. Suomen satavuotisjuhlista tulee aina mieleen Sibelius, mutta onhan meillä muitakin hyviä suomalaisia säveltäjiä.

– Merikanto sopii Kuruun, koska hänellä oli työskentelyateljee tässä aika lähellä, Ruovedellä.

Millainen tuo Merikannon kappale on?

– Konzertsück voi kuulostaa äkkiseltään hieman oudolta, mutta se on todella kaunis ja laittaa ajattelemaan. Se on vähän erilainen kappale kuin mitä meillä on yleensä ollut: modernimpi, mutta ei pelottavalla tavalla. Ehkä tavallista kirpeämmän kuuloinen.

Soitatte festivaalilla Merikantoa, mutta näkyykö Suomen juhlavuosi ohjelmistossa muuten?

– Soitamme osittain suomalaista musiikkia jokaisessa konsertissa paitsi päätöskonsertissa sunnuntaina.

– Lauantai-illan konsertissa on yllätysohjelmaa, joka sisältää paljon suomalaista musiikkia. Juonnamme illan Heinin (Lehto) kanssa.

Jos sinun pitäisi valita yksi konsertti, jota menisit kuulemaan, mikä se olisi?

– Kyllä se olisi tuo avajaiskonsertti ja Merikannon Konzertsück ihan senkin takia, että Klaus on siinä kapellimestarina. Ja on tuo Konzertsück myös itselleni hieno soitettava.

Ovatko esityspaikat ja -päivät samat kuin aiemmilla kerroilla?

– Kyllä. Konserttipaikat ja -päivät ovat tutut. Perjantaina soitetaan Kurun kirkossa, sen jälkeiset konsertit ovat Parkkuun Seuratalolla, ja viimeinen konsertti on Ylöjärven kirkossa.

– Lopetuskonsertti järjestetään Ylöjärven kirkossa sunnuntai-iltana, koska se tavoittaa osittain eri kuulijoita. Yksi konserteista on hyvä saada Ylöjärvelle, ja Ylöjärven kirkko on myös hyvä paikka soittaa. Festivaalien aloitus on juhlava, mutta niin on myös lopetus Ylöjärven kirkossa.

Millaiset kävijämäärätavoitteet teillä on?

– Meillä on ollut näinä vuosina paljon kantayleisöä, ja joka vuosi kävijöitä on ollut aina vähän enemmän. Voin olla tyytyväinen, jos edellisvuosien kävijämäärät toteutuvat. Tietysti vielä vähän enemmänkin ihmisiä mahtuu.

– Yhtään floppia meillä ei ole ollut. Lauantai-ilta on ollut yleensä loppuunmyyty, ja lauantaipäiväkin on ollut aika täysi.

Keitä konserteissa yleensä käy?

– Jonkin verran kuulijoita tulee Tampereelta. Kävijöissä on myös paikallisia ja kesäkurulaisia – moni aloittaa kesänsä konsertilla. Kasvava osa kävijöistä tuntuu olevan ulkopaikkakuntalaisia.

Miksi järjestätte festivaalin juuri Kurussa? Ja millaista festivaalin järjestäminen on?

– Ensimmäinen soitonopettajani oli Länsi-Teiskosta. Ja sitten kun halusimme Heinin kanssa perustaa oman festivaalin, meille tuli Kuru mieleen.

– Festivaalin pyörittäminen ei ole meille päätyö, eikä siitä koidu meille liikaa stressiä nyt, kun kaupunki tuli mukaan festivaalin toimintaan. KuruFest on tahallisesti pieni, enkä ole pettynyt, jos se ei tästä kasva.