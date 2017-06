Hole in many

Kaksi lehden toimittajaa kävi testaamassa uuden pienoisgolfradan, joka avautui pari viikkoa sitten urheilutalon taakse. Rata on huolellisesti tehty, ja plussaa on myös aito puttimaila. Pienoisgolfkeitaan yhteydessä on kahvila ja aurinkoinen terassi.

Toimittajat Vilma Kaura ja Iiria Lehtinen pelasivat uudella golfkeitaalla.

1 .rata

Vilma: Tavoitteenani on hole in one!

Ihan niin ei kuitenkaan käy.

Reikä on pienen nyppylän päällä, ja Vilman pallo kiertää sitä ahkeraan: kolmas lyönti menee ohi, neljäs käy huulilla, kuudennella yrityksellä Vilma alkaa polkea jalkaa, ja seitsemäs menee vihdoin sisään.

Iiria ottaa kaulaa, ja saa pallon sisään kolmannella.

Tulos: Vilma 7, Iiria 3

2. rata

Vilma: Mikä tässä on, enkö keskity?

Vilman kynsikin uhkaa katketa. Iiria taas yrittää taktikoida ja saada palloon oikeanlaisen liu’un kaltevalla pinnalla, mutta se ei onnistu.

Tulos: Vilma 5, Iiria 3.

3. rata

Vilma lyö voimalla, ja pallo palaa takaisin aloituspisteeseen käytyään ensin vastapäisessä seinämässä.

Iiria lyö ensimmäisellään pitkäkasvuiselle nurmikolle.

Tulos: Vilma 3, Iiria 3

4. rata

Vilma lyö taas kovaa, ja pallo hyppii aidanraosta ulos kentältä. Ohi ajava nainen pysähtyy auttamaan, mutta Iiria ehtii saada pallon golfmailan avulla pujoteltua takaisin kentälle.

Kolmannella lyönnillä Vilma laukoo pallon hiekkaesteeseen.

Vilma: Tämä meni ihan vihkoon!

Vilma saa radan suoritettua neljällä lyönnillä, Iiria kolmella.

Iiria: Otin Vilma opiksi liian kovista lyönneistäsi.

Tulos: Vilma 4, Iiria 3

5. rata, kiviesteitä ja hiekkaa

Vilman pallo kopsahtaa kiven kautta ulos koko radalta.

Vilma: Löin taas liian kovaa!

Iiria: Tämä on hankala rata.

Tulos: Vilma 4, Iiria 4

6. rata

Vilma alkaa kiriä, ja Iiria tuntee häivähdyksen tappiomielialaa. Mitä jos Vilma sittenkin voittaa…?

Tulos: Vilma 2, Iiria 2.

7. rata

Vilma vetäisee taas voimalla.

Tulos: Vilma 4, Iiria 4

8. rata

Vilma: Voihan %#¤¤¤!

Vilma: Ja voihan ¤¤¤##”#!

Vilma laukoo epäurheilijamaisia heittoja, ja lopuksi Vilman pallo tippuu pöydältä Iirian päähän. Vahinkoko?

Tulos: Vilma 5, Iiria 3.

Vilma: Just, saat varmasti kiksejä epäonnestani!

9. rata

Iiria: Vilma, häviän tämän radan.

Vilma: Yes!

Vilma 4, Iiria 5

10. rata

Vilma: Voimankäyttö on joskus hyväksikin.

Iirian pallo menee sisään vasta neljännellä, Vilman kolmannella.

Vilma: Otteesi alkaa lipsua.

Tulos: Vilma 4, Iiria 3

11. rata

Iiria: Tämä rata kestää yllättävän kauan.

Vilma: Joo.

Tulos: Vilma 4, Iiria 4

12. rata

Vilma: Tämähän ei ole ollenkaan vaikea rata.

Vilma lyö pallon viereiselle radalle.

Vilma: Kolmella sisään.

Iiria: Oho.

Tulos: Vilma 3, Iiria 4

13. rata

Vilma: Vedän Vaasantielle tämän pallon! (Rata on radoista lähimpänä Vaasantietä.)

Vilma vitsailee, pallo pysyy radalla.

Iirialle iskee selkäkipu.

Vilma: Heti kun sinulla menee huonommin, siihen löytyy kyllä syy…

Tulos: Vilma 5, Iiria 5

14. rata

Tulos: Vilma 3, Iiria 2

15. rata

Vilma: Ikävä sanoa, mutta taidat voittaa tämän kisan.

Tulos: Vilma 3, Iiria 3

16. rata

Vilma uhoaa vetävänsä pallon suoraan reiän luo. Pallo kopsahtaa kiviröykkiöön, sitten hiekkakasaan. Iirian pallo seuraa perässä.

Tulos: Vilma 9, Iiria 2

Vilma: Just. Heitän kohta tämän mailan…

17. rata

Vilma: Vähän joustoa polviin.

Vilma sihtaa ja avittaa lyöntiä polviniiauksella.

Tulos: Vilma 3, Iiria 3

18. rata

Tulos: Vilma 3, Iiria 3.

Lopputulos: Vilma 74, Iiria 60. Toimittajat taisivat olla aika keskikastia. Rataennätys oli viime perjantaina 44.