Mikä kenellekin kuuluu ja millä perusteellaYlöjärven kaupungin luottamushenkilöpaikkojen neuvottelut käytiin sovitusti hiljaisuudessa ilman mediajulkisuutta. Nyt tilanne on toisin ja on aiheellista kysyä mikä kenellekin kuuluu, ja millä perusteella.Kysymyksessä on mitä suuremmassa määrin myös äänestäjien kuluttajansuoja. Onko jokaisen äänestäjän antama ääni samanarvoinen? Näin tulisi olla.Kokoomuksen ryhmänjohtajat Kotiranta ja Ojares kirjoittivat viime viikolla, että suunniteltu ja hyväksytty paikkajakojärjestelmä on torso ja huonoksi havaittu. Pisteytysjärjestelmä hyväksyttiin hyvissä ajoin ennen vaaleja ja sillä paikkajako tultaisiin toteuttamaan, kertoi ryhmänjohtajien kokouksia johtava Katja Luojus helmikuun Ylöjärven Uutisissa. Oli täysi syy olettaa näin myös tapahtuvan. Kaikissa neuvotteluissa mukana olleena, voin todeta, ettei pisteytysjärjestelmää saanut edes kokeilla missään vaiheessa neuvotteluja. Vein neuvottelujen edetessä käytetyt pisteet taulukkoon ja kun kerroin tilanteen, tunsin vahvasti ”huutavani vastatuuleen”.Järjestelmä on hyvin yhteneväinen Espoon kaupungin kanssa, jossa se on ollut käytössä jo monet vaalikaudet. Espoossa paikkajaot toteutettiin tälle kerralla noin kahdessa viikossa suurella tyytyväisyydellä. Suurin puolue Espoossa on kokoomus. Hämeenkyrön valtuuston kokoomuslainen puheenjohtaja esitteli syksyllä ryhmien puheenjohtajille heidän vastaavaa järjestelmäänsä ja heidän pisteytysjärjestelmäänsä kiiteltiin.Ylöjärven valtuustoryhmistä SDP on ollut alusta alkaen pidättyväinen uutta järjestelmää kohtaan, mutta ei vastustanut sitä, kun kantaa kysyttiin Seppo Peltolalta.Hyväksytyn pisteytyksen mukaisesti paikkojen jakautuminen 5. kesäkuuta. kaupunginvaltuuston kokouksessa näyttää seuraavanlaiselta. Ylempi lukema kertoo puolueen saamien paikkojen pisteet yhteensä ja alempi lukema kaupungin hallinto-osaston vaalituloksesta johtama pistemäärä. Pisteet kertovat d`hondt’lla tehdyn jaon karun todellisuuden, jolla ei ole yhtäläisyyttä vaalituloksen kunnioittamisen eikä oikeudenmukaisen paikkajaon kanssa.

KOK 141 – 120,315SDP 108 – 105,201 VIHR 98 – 84,569KESKUSTA 76 – 72,590PS 65 – 66,922VAS 44 – 55,963KD 15 – 31,439

Kokoomus ja vihreät ovat reilusti ylittäneet pistemääränsä, kun taas kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto jäivät huomattavasti alle pistemääränsä.Vihreät ovat olleet mukana hyväksymässä uutta järjestelmää Jussi Kytömäen johdolla. Vihreiden puoluesihteeri Lasse Miettinen on laatinut heille oman oppaan paikkajakoa varten ja sen sivulla 10. todetaan ”Espoon mallista”:Pisteytyksellä lopputulos on kuitenkin mahdollisimman oikeudenmukainen, eivätkä pienetkään puolueet jää ilman paikkoja.Suomesta löytyy lukuisia esimerkkikuntia, joissa on otettu käyttöön pisteytysjärjestelmä kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton ja keskustan kannattamana tai esittämänä. Näitä kuntia ovat esim. Vihti, Heinola, Hämeenlinna, Kokkola, Oulu, Kerava ja Kirkkonummi.Voidaan siis todeta, ettei Ylöjärvelle esitetty malli ole pelkästään Kristillisdemokraattien tai Perussuomalaisten kannattama malli.Kaikkein olennaisinta luottamushenkilöpaikkojen jakamisessa olisi ollut ja on oikeudenmukaisuus ja äänituloksen mahdollisimman tarkka jakautuminen paikkoihin – Ylöjärvelläkin.

VELI-MATTI ANTILA

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän pj.