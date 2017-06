Kuunteleva ja rauhallinen puheenjohtaja

Kuntavaalien Ylöjärven ääniharava Jaana Lamminen on innostunut. Samalla hän kuitenkin korostaa etenevänsä rauhallisesti uudessa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävässään. Lamminen korostaa, että kaikkien valtuuston tekemien ratkaisujen pitäisi olla mahdollisimman hyviä kaupunkilaisten kannalta.

– Aion olla puheenjohtajana sovitteleva ja yhteistyökykyinen. Valtuustossa kaikkien ryhmien on kyettävä keskustelemaan rakentavasti. Meidän tärkein tehtävämme on huolehtia ylöjärveläisten hyvinvoinnista, Lamminen linjaa.

Kolmannen kautensa valtuustossa aloittanut Lamminen nousi valtuuston puheenjohtajaksi, vaikka hänellä ei ole aiempaa kokemusta esimerkiksi lautakunnan puheenjohtajuudesta. Ääniharavaa ei voitu kuitenkaan sivuuttaa, kun Ylöjärven SDP mietti puheenjohtajavalintaansa.

– Kuntavaaleissa tavoitteenani oli paikka kaupunginhallituksessa. Kun ennakkoäänet oli laskettu, tiesin pääseväni ainakin valtuustoon. Ääniharavaksi nouseminen tuli kuitenkin yllätyksenä, Lamminen muistelee taannoista vaali-iltaa.

Lamminen sai vakuutettua oman valtuustoryhmänsä sekä myös muiden puolueiden ryhmät puheenjohtajan ominaisuuksistaan.

– Tiedän, että epäilijöitäkin oli, mutta kerroin ottavani tehtävän tosissani ja tekeväni työtä onnistumisen eteen. Työ kiittää varmasti tekijäänsä, jos tekijällä vain on halua ja tahtoa, tuore valtuuston veturi toteaa.

Lamminen on saanut tehtäväänsä perehdytystä luottamustoimista sivuun jättäytyneeltä valtuuston edelliseltä puheenjohtajalta Leena Joensivulta.

– Leena on antanut hyviä vinkkejä ja todella ison tietopaketin. Myös Katja Luojus on ollut tukenani. Olemme pitäneet palavereja, joissa olen saanut paljon oppia, Lamminen kiittelee.

Asioihin vaikuttaminen innostaa

Ylöjärvellä syntynyt Jaana Lamminen on ammatiltaan liikunnanohjaaja. Hän on työskennellyt uransa aikana yksityisillä kuntosaleilla. Viimeisimmät vajaat viisi vuotta Lamminen on tehnyt töitä Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluissa.

Politiikasta Lamminen kiinnostui aikanaan, kun Ylöjärven demarien konkaripoliitikko Kari Peltola kysyi nuorta naista mukaan vaikuttamaan asioihin.

– Kolmen lapsen äitinä minua alkoi kiinnostaa Ylöjärven kaupungin asiat. Innostuin vaikuttamisesta. SDP oli minulle oikea valinta, sillä puolue ajaa sellaisia asioita, joita itse pidän tärkeinä, Lamminen pohtii.

Lamminen myöntää, että edellinen valtuustokausi oli vaikeampi kuin hänen ensimmäinen kautensa.

– Viime kauden aikana teimme useita vaikeita leikkauspäätöksiä, hän toteaa.

Lammisen mukaan jatkossa tärkeintä on pitää puutarhakaupungin talous tasapainossa sekä kehittää palveluja ja kaupungin elinvoimaa.

– Meidän pitää tehdä vastuullisia valintoja ja osata katsoa pidemmälle tulevaisuuteen.

Lammisen mielestä Ylöjärveä pitäisi muuttaa kaupunkimaisemmaksi esimerkiksi tiivistämällä kaupungin keskustaa. Myös ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen on liikunnallisen puheenjohtajan agendalla.

Hän uskoo valtuuston kykenevän syksyllä hyvään yhteistyöhön, vaikka luottamuspaikkaneuvottelujen jälkeen joidenkin valtuustoryhmien välillä onkin havaittavissa pientä eripuraa.

– Olin ehkä vähän yllättynyt, ettei neuvotteluja saatu hoidettua niin hyvässä yhteisymmärryksessä kuin odotin. Toki meidän kannalta neuvottelut sujuivat hyvin. SDP sai ne paikat, joita tavoitteli, Lamminen selvittää.

Soteuudistus epäilyttää

Jaana Lamminen on ottanut nyt ison askeleen poliittisella urallaan. Valtuuston puheenjohtajuus tuo valtaa mutta myös vastuuta. Lamminen ei ole vielä päättänyt, tähtääkö hän politiikassa vielä nykyistä korkeammalle.

– Katsotaan ensin, miten tämä kausi ja puheenjohtajuus lähtee liikkeelle. Pohditaan sitten myöhemmin mahdollista osallistumista maakunta- ja eduskuntavaaleihin. Perheellekin pitää jäädä aikaa, Lamminen miettii.

Hän kertoo kuitenkin seuranneensa tarkasti maakunta- ja soteuudistuksen etenemistä.

– Se on melkoinen soppa. Minulla on vieläkin hieman epäilyksiä siitä, miten uudistukset toteutuvat. Toivotaan ainakin, etteivät uudistuksen vaikutukset näy erityisemmin asukkaiden arjessa. Palvelut ovat toivottavasti yhtä laadukkaita ja helposti saatavilla huolimatta siitä, mikä taho ne järjestää.

Ratsastusta ja pyöräilyä

Lamminen asuu omakotitalossa rauhallisella Vastamäen alueella. Samassa talossa asuvat Lammisen 11-, 13- ja 15-vuotiaat tyttäret sekä perheen kissa.

Vapaa-aikansa Lamminen viettää perheen parissa sekä omissa että lastensa harrastuksissa.

– Ratsastus on minun ja nuorimman tyttäreni yhteinen intohimo. Ratsastuksessa kiire unohtuu. Laji opettaa läsnäoloa ja keskittymistä, koska hevonen aistii heti, jos et ole läsnä. Yritän jättää jatkossakin kalenteriini tilaa ratsastukseen, jotta saan vastapainoa luottamustehtävien hoidolle, myös pyöräilyä harrastava perheenäiti sanoo.

Lamminen jää kesälomalle juhannuksena. Puheenjohtajan lomasuunnitelmissa on ainakin pihatöitä ja kenties jokin pieni reissu.

– Minua saa tulla vetäisemään hihasta ja esittää Ylöjärven asioihin liittyviä kysymyksiä tai vaikka pyytää vinkkejä liikunnan aloittamiseen. Työaikana minua näkee ainakin urheilutalolla, Lamminen vinkkaa.