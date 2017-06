Kolme murtoa ja kaksi murron yritystä keskustassa

Poliisilla riittää Ylöjärvellä edelleen töitä, vaikka rikosten määrä saatiin viime vuonna kääntymään laskuun.

Tällä hetkellä poliisia askarruttavat pahoinpitelyjen määrän kasvu sekä huumausaineiden käytön yleistyminen liikenteessä.

Koko Pirkanmaalla suuntaus rikosten määrässä ei ole yhtä hyvä kuin Ylöjärvellä.

Pirkanmaan poliisilaitoksen tietoon tuli viime vuoden aikana lähes 73 000 rikosta. Määrä lisääntyi 2,8 prosentilla eli noin 2 000 rikoksella edellisvuodesta. Suuntausta selittää liikennerikkomusten määrän kasvaminen.

Ylöjärvellä poliisin tietoon tuli viime vuonna puolestaan 2 987 rikosta. Se on 323 rikosta ja 9,76 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Rikoslakirikoksia Ylöjärven poliisi tutki 1 990 kappaletta eli 187 kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna. Rikoslakirikoksella tarkoitetaan rikosta, josta voi pääsääntöisesti olla lain mukaan seurauksena vankeusrangaistus.

Ryöstöjen määrä pysyi Ylöjärvellä tutulla tasolla, sillä puutarhakaupungissa tehtiin viime vuonna edellisvuosien tapaan viisi ryöstöä.

Omaisuusrikosten määrä puolestaan väheni 21:llä. Viime vuonna Ylöjärven poliisi tutki 801:tä omaisuusrikosta.

– Rikosten määrän väheneminen ei ole juurikaan näkynyt tutkintatyössä. Viime vuonna meillä oli tutkinnassa muutamia rikossarjoja, jotka veivät runsaasti aikaa. Rikoslakirikosten määrän väheneminen lähes yhdeksällä prosentilla on tietenkin hyvä asia. Suuntaus on oikea, mutta töitä riittää yhä, ylikonstaapeli Arto Niemelä Ylöjärven poliisista kommentoi.

Mökit murtomiehen kohteina

Ylöjärvellä tehtiin viime vuonna 144 varkausrikosta, mikä on 18 kappaletta vähemmän kuin edellisvuonna. Varkauksia oli kaikkiaan 247 eli 20 vähemmän kuin vuonna 2012.

Sen sijaan varkaudet vapaa-ajanasuntoihin kasvoivat räjähdysmäisesti.

Kahtena aiempana vuonna vapaa-ajanasuntoihin tunkeuduttiin yhteensä vain kuusi kertaa, mutta viime vuonna murtoja oli peräti 26. Kasvua oli siis lähes 767 prosenttia.

Poliisilla on tällä hetkellä tutkinnassa yli kolmekymmentä murtokohdetta, joista kaksi sijoittuu Tampereen puolelle.

Suurin osa murroista on tapahtunut Näsijärven Ylöjärven puoleisissa saarissa ja mantereella. Mökkeihin on murtauduttu muun muassa Iso-Otavan, Selkäsaaren, Säynäsaarien, Koivusaaren ja Hienisaarien alueella. Mantereella murtokohteet ulottuvat Mutalasta Länsi-Teiskoon.

Vapaa-ajan asuntoihin on murtauduttu lähes poikeuksetta samaa tekotapaa käyttäen. Oven lasi tai oven viereinen ikkunaruutu on rikottu.

Poliisi on pidättänyt teoista epäiltynä Pirkanmaalla oleilleen 49-vuotiaan miehen. Epäilty on kertonut poliisille liikkuneensa keltaoranssilla soutuveneellä. Teon motiiviksi mies on kertonut asunnottomuuden ja rahapulan.

Mökille päästyään mies on saunonut ja nauttinut juomaa ja tehnyt ruokaa mökiltä löytyneistä elintarvikkeista. Lisäksi mies on anastanut vähäisen määrän omaisuutta.

Pahoinpitelyjä yhä enemmän

Vaikka monenlaisten rikosten tekeminen on vähentynyt, kaikilla rikosten osa-alueilla suuntaus ei ole yhtä hyvä.

Nyrkit heiluivat viime vuonna Ylöjärvellä aiempaa tiuhempaan tahtiin, sillä pahoinpitelyrikoksia kirjattiin kaikkiaan 124 kappaletta. Se on lähes 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kotihälytyksiä Ylöjärvellä oli kaikkiaan 283, joka on onneksi 35 vähemmän kuin edellisvuonna. Henkirikoksia ei tehty ainuttakaan, ja henkirikosyrityksiäkin oli vain yksi.

– Pahoinpitelyissä on palattu pienen laskukauden jälkeen aiempien vuosien tasolle. Pahoinpitelyistä tehdään nykyään tutkintapyyntöjä melko matalalla kynnyksellä. Lisäksi sosiaaliviranomaiset tekevät lapsiin kohdistuvista pahoinpitelyistä aina tutkintapyynnön. Onneksi kuitenkin Ylöjärven ravintolat ovat saaneet nujakat aika hyvin hallintaan, Arto Niemelä selvittää.

Huumeita liikenteessä

Huumeet ovat tulleet Ylöjärvelle jäädäkseen. Tilanne ei ole kuitenkaan vielä kovin hälyttävä. Huumausainerikoksia tuli viime vuonna Ylöjärven poliisin tietoon yhteensä 43 kappaletta. Vuotta aiemmin määrä oli 46, ja vuonna 2011 huumausainerikoksia oli 35.

– Valtaosa huumausainerikoksista liittyy aineiden kotikasvatukseen. Se on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina. Saamme näistä joskus vihjeitä, mutta useimmiten löydämme huumausaineita muun tutkinnan yhteydessä, Niemelä kertoo.

Poliisi törmää huumausaineisiin aiempaa enemmän myös liikenteessä. Tämä näkyy rattijuopumustilastoissa. Tavalliset rattijuopumukset lisääntyivät Ylöjärvellä viime vuonna 30 prosentilla.

Tavallisia rattijuopumuksia kirjattiin 52 kappaletta ja törkeitä rattijuopumuksia 45 kappaletta. Törkeät rattijuopumukset vähenivät siis reilulla kahdeksalla prosentilla.

– Tavallisten rattijuopumusten määrä lisääntyi, koska ihmiset ajavat yhä useammin muun aineen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena, Niemelä sanoo.

Aiempaa vähemmän liikennevalvontaa

Liikennerikkomuksia poliisi kirjasi Ylöjärvellä viime vuonna kaikkiaan 888 kappaletta, joka on reilut 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Liikennerikoksia oli puolestaan 801 kappaletta eli reilut 14 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Arto Niemelän mukaan liikennerikkomusten ja -rikosten määrä on usein suoraan verrannollinen poliisin suorittaman valvonnan määrään.

– Tilasto kertonee siitä, että olemme voineet suorittaa liikennevalvontaa vähemmän kuin edellisvuonna. En usko, että liikennekulttuuri olisi kohentunut.

Ylöjärvellä hieno selvitysluku

Pirkanmaan poliisilaitoksen tutkimien rikosten selvitystaso nousi edellisestä vuodesta lähes prosentilla.

Viime vuonna kaikkien rikosten selvitystasoksi kirjattiin 79,2 prosenttia. Valtakunnallisesti vastaava luku oli 78,1.

Poliisin toiminnan mittarina on totuttu käyttämään rikoslakirikoksia, joista liikennerikokset on rajattu pois.

Vuonna 2013 Pirkanmaan poliisilaitoksen tutkimien rikoslakirikosten selvitystaso oli 64,3 prosenttia, ja siinä oli edelliseen vuoteen nähden laskua 0,3 prosenttia.

Pirkanmaan poliisilaitoksen tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso oli puolestaan 78,5 prosenttia.

Ylöjärvellä tässä asiassa ollaan edelläkävijöitä, sillä henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitysprosentti oli puutarhakaupungissa viime vuonna peräti lähes 96.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pystymme selvittämään lähestulkoon kaikki pahoinpitelyt, Arto Niemelä kertoo.