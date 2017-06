Koveron torpassa etsitään puolisoa ja poltetaan tervaa

Matkailualalla tiedetään, että Suomen suurin valtti on puhdas, kaunis luonto, joka tarjoaa sekä elämyksiä että hyvinvointia. Seitsemisen kansallispuistoa kehitetäänkin nyt laajalla rintamalla Metsähallituksen ja matkailutoimijoiden yhteistyönä.

Kansallispuistot kiinnostavat nyt sekä retkeilijöitä että matkailualan toimijoita. Noin neljäkymmentä yrittäjää sekä kuntien, oppilaitosten ja yhdistysten edustajaa osallistui Seitsemisessä pidettyyn ideariiheen, jossa etsittiin uusia tuulia puiston matkailukäytön kehittämiseen.

Tilaisuutta järjestänyt Metsähallituksen Sisä-Suomen puistojohtaja Tuula Peltonen on ilahtunut eri tahojen mielenkiinnosta. Metsähallitus haluaa edistää luontomatkailua ja tarvitsee yhteistyökumppaneita luontopalveluiden järjestämiseen.

– Kun Hossan kansallispuisto kesäkuussa perustetaan, Suomessa on neljänkymmenen kansallispuiston verkosto. Se on kansainvälisen matkailumme kärki, jota pitää kehittää. Suomen puhdas luonto kiinnostaa, ja national park -sanalla on hyvä brändiarvo, Peltonen arvioi.

Hän kertoo, että ideariihen yleistavoite oli edistää yritysten ja alan muiden toimijoiden verkostoitumista. Alueen majoitus-, ruoka- ja ohjelmapalvelut ovat yleensä pieniä yrityksiä, joilla on paljon hyviä ideoita, mutta jotka tarvitsevat erilaisia kumppaneita toteuttaakseen niitä käytännössä. Myös viestinnässä, markkinoinnissa ja myynnissä tarvitaan yhteistyötä etenkin kansainvälisten matkailijoiden tavoittamiseksi.

– Periaatteessa kansallispuiston maisemat ja eri luontotyyppejä esittelevät reitit ovat niin hienoja, että muita elämyksiä ei tarvitse keksiä. Jos haluamme lisää ulkomaalaisia matkailijoita, palveluita pitää kuitenkin kehittää: he tarvitsevat ruokaa, majoitusta, kulkuyhteyksiä, mobiiliopastuksia, kieliversioita, erilaisia materiaaleja, Peltonen luettelee.

Loistavat puitteet tapahtumille

Ensimmäisenä konkreettisena tavoitteena on nostaa Seitsemisen luontokeskuksen käyttöastetta eli kehittää puiston porttina toimivaan luontokeskukseen uusia toimintoja ja palveluita. Samaan aikaan, kun luontomatkailun suosio ja kansallispuistojen kysyntä on ollut kasvussa, Metsähallituksen henkilöresurssit ovat pienentyneet.

– Emme pysty enää järjestämään niin paljon opastuksia ja tapahtumia kuin ennen. Luontokeskuksessa toimii nyt Metsähallituksen asiakaspalvelupiste ja yrittäjävetoinen kahvilaravintola. Puitteet kokouksille, kulttuuritapahtumille tai TYKY-toiminnalle olisivat loistavat, puistojohtaja Peltonen kertoo.

– Aiemmin asuntolana ja Metsähallituksen toimistona palvellut rakennus on nyt vajaakäytössä, kun toimisto on siirtynyt Parkanoon. Siihen ideoimme tilaisuudessa majoitusta ja ohjelmaa, ja uskon, että jo ensi vuonna alkaa tapahtua.

Itse puistoon ideariihessa kehitettiin paljon käyttökelpoisia käytännön ideoita kuten lisää reittejä Helvetinjärven alueelle sekä palveluita ja opasteita taukopaikoille.

Seitsemisen luontokeskuksessa kävi viime vuonna yli 42 000 retkeilijää. Helvetinjärven alueella kävijöitä oli laskureiden mukaan 22 400, mutta alueella toimivat yrittäjät arvioivat, että kävijöitä olisi ollut reilusti enemmänkin.

Tuula Peltonen kertoo, että Helvetinjärven ja Seitsemisen alueella toimii jo kolmisenkymmentä Metsähallituksen kanssa yhteistyösopimuksen tehnyttä yrittäjää, jotka tarjoavat ruoka-, majoitus- ja ohjelmapalveluja.

Rinkka selkään ja stressi nollaan

Ideariihen työpajoissa luontopalveluita pohdittiin monenlaisista näkökulmista. Mielenkiintoista keskustelua käytiin erityisesti hyvinvoinnin ja luontoelämysten terveysvaikutusten ympärillä.

– Luonnossa liikkumisella on paljon hyviä vaikutuksia fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen terveyteemme. Tutkimuksissa on todettu, että jo lyhytkin metsässä oleskelu laskee verenpainetta ja lisää hyvinvointia. Toivomme Seitsemiseen lisää tähän teemaan liittyviä palveluita, puistojohtaja Tuula Peltonen sanoo.

Kansainvälisen matkailun edistämisen ohella Seitsemistä halutaankin kehittää myös lähiseutujen asukkaita palvelevan retkeilypalvelukeskuksen suuntaan. Jo nyt puistossa on eri mittaisi rengasreittejä, joista lyhyemmät sopivat hyvin viikonlopun mittaiseen vaellukseen.

Kansainvälisen matkailun kehittämisen ohella Tuula Peltonen toivookin, että pirkanmaalaiset – jotka toki muodostavat valtaosan Seitsemisessä kävijöistä – oppisivat retkeilemään paikallisessa kansallispuistossa vielä useammin.

– Moni eteläsuomalainen käy kerran vuodessa pitkällä vaelluksella Lapissa. Seitseminen on Tampereelta tai Ylöjärveltä katsoen niin lähellä, että täällä voi käydä viikonloppuvaelluksella tai valoisaan aikaan jopa arki-iltana lataamassa akkuja. Mikään ei nollaa arkisia kiireitä niin tehokkaasti kuin lähteä rinkka selässä puiston pitkospuille, vaikka vain yhdeksi päiväksi tai yöksi, Peltonen vakuuttaa.

Yhtenä aiheena ideariihessä pohdittiinkin puiston saavutettavuuden kehittämistä ja kuljetuksia. Some-aikana erilaisten kimppakyytien järjestäminen on helppoa.

Vaikka kansallispuistossa luonto on vanhaa, toiminnassa pysytään ajan hermolla. Maastopyöräily ja muut liikunta-aktiviteetit sekä tarinalliset opastukset puhuttivat ideariihessä

– Saimme tapahtumassa paljon aineistoa eli uusia ideoita, joita nyt sitten työstämme ja pohdimme, missä järjestyksessä sekä kenen kanssa yhteistyötä tehden niitä lähdetään toteuttamaan, puistonjohtaja Tuula Peltonen summaa.