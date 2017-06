Täydellistä kesäelämää

Vantaalaisen Pekka Yrjänheikin käteen sattui pari viikkoa sitten painotuore Ilta-Sanomat. Ylöjärvellä jo monta vuosikymmentä mökkeilleen miehen hämmästys oli suuri, kun hän vilkaisi lehden sisäsivuille.

– Heidän valtakunnallisessa mökkikuntavertailussaan Ylöjärvi oli yllättävän alhaalla. Mielessäni vähän protestoin, että mistäköhän ihmeestä moinen johtuu, Yrjänheikki muistelee.

Kasvukaupungin idyllissä pitkälle syksyyn viihtyvä mies sanoo Ylöjärven olevan verraton paikka kesänviettoon.

Pekka ja Maija Yrjänheikin yhteinen kesäparatiisi valmistui Näsijärven rannalle Koninnokkaan liki täsmälleen 50 vuotta sitten. Pariskunnan lisäksi saman hiekkatien varrella mökkeilee nykyään myös oma jälkikasvu.

– Meitä on täällä kolme sukupolvea kolmessa kesämökissä. Tuntuu hienolta, että olemme saaneet juurrutettua myös lapset ja lapsenlapset tänne Ylöjärvelle, itse Torniosta kotoisin oleva Pekka Yrjänheikki hymyilee.

Ruuhka-Suomen hektisen elämänmenon keskellä Vantaalla vakituisesti asuvat Yrjänheikit ovat kevät toisensa jälkeen pakanneet kimpsunsa ja kampsunsa autoon ja suunnanneet kohti Koninnokkaa. Näsijärven rannalta on yleensä lähdetty pois vasta syksyllä.

Pekka Yrjänheikin mukaan syitä tähän on paljon, mutta parhaiten hän osaa kuvata Ylöjärven viehätystä lyhyellä tarinalla.

– Eräänä aamuna viime viikolla päätimme lähteä asioille. Ajoimme Kauppakeskus Eloon 15 minuutissa, ja vaimo vei ensi töikseen matot pesulaan. Pesun aikana kävimme lääkärissä mittauttamassa verenpaineemme, apteekissa hakemassa lääkkeitä, kaupassa ostoksilla ja kahvilassa kahvilla, hän kertoo.

– Sitten haimme matot ja ostimme lähtiessä vielä tuoreita marjoja pihalta. Kirkonseudulta koukkasimme mukaan hyvät ruokaviinit. Kaikki nämä palvelut ovat meille todella lähellä, mies hehkuttaa.

Kriteerit ihmetyttävät

Ilta-Sanomat käytti suuressa mökkikuntavertailussaan kriteereinä neljää julkista tilastoa: mökkien määrää suhteessa kunnan asukaslukuun, mökkimurtojen määrää suhteessa kunnan mökkien määrään, kesän keskilämpötilaa ja sademäärää.

Maija Yrjänheikkiä kummastuttaa etenkin sään vertailu.

– Eikös Suomessa ole aika samanlainen kesäsää kaikkialla? Ihan pohjoisessa voi olla etelää kylmempää, mutta muuten suuria eroja ei ole, hän miettii.

Koninnokan kesäresidensseillä lämpötila voi vaihdella suven mittaan suuresti. Merkittävin tekijä on Näsijärveltä mahdollisesti käyvä puhuri.

– Tänä kesänä on tuullut lähinnä idästä, joten täällä ei ole tuntunut erityisen viileältä, Maija Yrjänheikki sanoo.

Rikollisuuskaan ei Koninnokan seudulla ole toistaiseksi rehottanut. Nelisenkymmentä vuotta sitten Yrjänheikeiltä vietiin arvokas veneen perämoottori, mutta muuten alueen kesäasukkaat ovat saaneet elellä kuin herran kukkarossa.

Pekka Yrjänheikin mielestä positiivisia mökkipaikkakunnan ominaisuuksia ovat väljät vesimaisemat, hyvät tieyhteydet ja palvelut sekä samalla seudulla majailevat läheiset ihmiset. Kunnon marjamaastotkaan eivät ole pahitteeksi.

– Myös posti- ja jäteasioiden toimiminen päivittäin ovat tärkeitä juttuja. Täällä ei ole ollut valittamista oikeastaan mistään.

Iso miinus kaavabyrokratiasta

Pelkkää iloa ja ruusuilla tanssimista ei kesämökkeily toki Ylöjärvelläkään ole. Pitkän linjan kesäasukkailla on myös kitkerä viesti kaupungin päättäjien suuntaan.

– Uskon puhuvani kaikkien tällä seudulla lomailevien puolesta, kun sanon, että olemme kyllästyneet kaava-asioista käytävään vääntöön. Jos Ylöjärvi haluaisi kauppoihinsa lisää asiakkaita ja myyntiä, asioita ei tarvitsisi tehdä niin vaikeiksi, Pekka Yrjänheikki toteaa.

Vantaalaisten mukaan kaupungin kauniit vesistöt vetäisivät kesäasukkaita vielä entistäkin enemmän, jos tulijoille annettaisiin nykyistä vapaammat kädet mökkien rakentamiseen. Tärkeitä jätevesipykäliä pitää toki noudattaa, mutta esimerkiksi mökkien koon rajoittaminen 30 neliömetriin ei mahdu Yrjänheikkien logiikkaan.

– Lähtökohta on, että lomailijat rakentavat kesämökeistään ennen kaikkea itselleen mieluisia, eivät mitään slummeja. Kaupunki varmaan pelkää, että ilman nykyisiä rajoituksia rantoihin nousisi 200–300 neliön kartanoita, mitä rannat eivät tietenkään kestäisi. Siihen en kuitenkaan usko, Pekka Yrjänheikki sanoo.

– Tänne haluttaisiin rakentaa suomalaiseen mökkikulttuuriin sopivia, perinteisiä kesämökkejä. Ei mitään sen kummempaa, hän toteaa.