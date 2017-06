Taas mennään

Viljakkalan Haverissa järjestettiin viime lauantaina kolmannet Konepäivät. Paikalle saapui vanhoja koneita jopa Porista asti. Viime kerroista erityisesti museoautojen määrä kasvoi huomattavasti. Tästä huolimatta hytittömiä traktoreita oli edelleen koneista eniten.

Maamoottoreiden pärinä kantautui pitkälle Haverin konekentältä. Vaikka pilvet uhkasivat sateella, Konepäivillä vierailleet pääsivät kuivin jaloin kotiin. Jo aamulla paikalla alkoi kuhina, joka vain parani iltapäivää kohden.

Komin kylästä paikalle oli körötellyt vuoden 1968 Valmet 565:llä Jouni Asp. Vaikka tuuli puhalsi välillä lujaakin, ei hytittömän traktorin puikoissa paleltanut.

– Kylmyys on pukeutumiskysymys. Minulla on repussa vielä pilkkihaalari kaiken varalta mukana, Asp kertoi.

Asp on ollut mukana joka vuosi Haverin Konepäivillä. Paikalle vetää halu päästä juttelemaan samanhenkisten ihmisten kanssa.

Nyt alla ollut traktori on ollut hänellä neljän vuoden ajan. Kotiin jäi vielä vanha Volvo Amazon, mutta muita vanhoja vempeleitä ei Aspilla tällä hetkellä ole. Aiemmin koneita on ollut enemmänkin, mutta Asp on myynyt niitä eteenpäin. Harrastus on tarttunut mieheen jo aikaisessa vaiheessa.

– Jo pikkupoikana tuli ajeltua tällaisilla hökötyksillä. Kai se on se rassaamisen halu, että näitä tulee hankittua.

Tapahtuma laajentunut

Haverin Konepäivät ovat kolmessa vuodessa kasvaneet. Ensimmäisenä vuonna järjestäjät kutsuivat paikalle hytittömiä traktoreita, mutta jo silloin Haveriin saapui myös muita ajoneuvoja ja koneita.

Kahtena ensimmäisenä vuotena tapahtumaan osallistui pääosin traktoreita, mutta nyt Viljakkalaan oli tiensä löytänyt yhä useampi museoauto. Enää tapahtumaan ei myöskään kutsuta koneiden esittelijöitä, vaan harrastajat tavoittaa tehokas puskaradio.

Vaikka tapahtumaan ei varsinaisesti kutsuta, esitteille pyrkiviä koneita ei tarvitse käännyttää takaisin kentän portilta.

– Esittelijät katsovat itse sen, että eivät tuo ihan uutta autoa tai konetta, Konepäivien liideri Päivö Uusi-Erkkilä sanoi.

Uusi-Erkkilä muistutti, että Konepäivät ovat täysin sääolojen armoilla, sillä suuri osa koneista on hytittömiä traktoreita.

– Ei tänne lähdettäisi ajelemaan, jos sataisi vettä.

Innokkaita vanhojen koneiden esittelijöitä saapui Haveriin lähialueiden lisäksi esimerkiksi Porista, Parkanosta ja Teiskosta.

– Kun lähdetään ajamaan vanhoilla ajoneuvoille, niin se vie aikaa ja vaatii viitseliäisyyttä.

Traktorikyydillä paikalle

Kyläläiset pääsivät halutessaan traktorikyydillä tapahtumapaikalle. Esa Suomela kierteli hytittömällä Porsche Superilla ympäri kylää ja keräsi innokkaita peräkärryn kyytiin. Taukoja ei ehtinyt juurikaan aamupäivällä pitää, sillä peräkärry oli jokaisella kierroksella täynnä kyytiläisiä.

– Olen ajellut aamun aikana sinne, mihin on ollut tarvetta. Kyyti on kulkenut kylällä ja kaivoksella.

Peräkärryyn mahtuu kerralla 10–15 ihmistä kyytiin. Asiakkaat ehtivät matkalla katsella rauhassa Viljakkalan idyllisiä maisemia, sillä kovin hurjaa vauhtia ei traktorilla voi ajaa.

– Ajovauhti on sellaista sopivaa, että päästään turvallisesti perille, Esa Suomela sanoi.

– Jokainen kyydissä ollut voi nyt sanoa, että on ollut Porschen kyydissä ja sillä on ajettu niin lujaa, kuin sillä pääsee, Esan poika Mikko Suomela vinkkaa.

Esa Suomelaa ei tarvinnut houkutella tapahtumaan mukaan auttamaan.

– Talkoohenki veti mukaan tähän hommaan.

Keltaisuus häkellytti

Parkanolaiset Ilkka, Veeti ja Atte Peltoniemi olivat saapuneet Haverin Konepäiville ensimmäistä kertaa. He ovat vanhojen ajoneuvojen harrastajia itsekin, tosin tällä kertaa paikalle lähdettiin vain katselemaan.

– Meillä on kotona pari kuplaa ja yksi Austin mini. Sekä tietysti traktori, Ilkka Peltoniemi kertoi.

Perhe on käynyt jo Haverin Konepäiviä edeltäneessä tapahtumassa Vesilahden Rämsöössä.

– Kiinnosti nähdä, onko tänne saatu samanhenkinen tilaisuus järjestettyä, Ilkka Peltoniemi perusteli.

Peltoniemet olivat vasta aloittaneet kiertelyn alueella, mutta yksi suosikki oli jo löytynyt: keltainen Alfa Romeo -maasturi. Veetiä se kiinnosti erityisesti keltaisen värin vuoksi. Ilkka Peltoniemi sen sijaan sanoi, ettei ollut tiennyt Alfa Romeon valmistaneen maastureitakin.

– Oli se häkellyttävän näköinen. Sen ympärillä kiersimme pidemmän aikaa. Tuo auto on jo lähtökohtaisesti todella hassun näköinen, Ilkka Peltoniemi mietti.

Peltoniemen perhettä kiinnosti vanhojen koneiden lisäksi mahdollisuus päästä katsomaan Haverin louhosta. Kaivosmäellä oli esillä myös louhintalaitteita.

Maamoottorille uutta käyttöä

Reijo Lamminmäki ja Olli Aittomäki olivat saapuneet Konepäiville hieman kauempaa: Lamminmäki Vesajärveltä ja Aittomäki Sastamalasta.

Kaverukset esittelivät kolmea maamoottoria, joista yksi lämmitti kylpyammeen vettä.

– Aina puhuttiin, että kunpa olisi maamoottorilla lämpiävä kylpytynnyri. Sitten muistin, että minulla on tällainen amme. Siihen tuli sitten kaikenlaisia lisävarusteita, kun ruokahalu yleensä kasvaa syödessä, Aittomäki selvitti.

Aiemmin sähkömiehenä toiminut Aittomäki on kehitellyt muitakin härveleitä. Edellisvuonna hänellä oli Konepäivillä mukana makkaragrilli, jossa makkarat kääntyvät automaattisesti.

– Tuodaanko se ensi vuonna tänne taas, jos ollaan hengissä? Lamminmäki kysyi.