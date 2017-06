Heittäydy kesään!

Kun aurinko paistaa, niin mieli kirkastuu. Kesä on kerrassaan upeaa aikaa etenkin, jos sään haltija antaa auringon säteiden valloittaa myös Suomen ja puutarhakaupungin.

Kesällä kannattaa heittäytyä. Koetapa vaikka valvoa kokonaan yksi kirkas kesäyö tai nukkua kokonainen sadepäivä. Pienetkin vaihtelut rutiineihin piristävät.

Eikä tarvitse välttämättä lähteä lomamatkalle ulkomaille tai oikeastaan mihinkään. Riittää, kun astut ovesta ulos, katselet ympärillesi ja menet sinne, missä on ihmisiä. Ihmisen on hyvä olla ihmisen lähellä.

Kesällä kaikilla tuppaa olemaan jatkuvasti hyvä mieli ja hymy huulilla. Ainakin pitäisi olla. Kesällä ei kannata murjottaa, vaikka kaikilta vastoinkäymisiltä ei voikaan välttyä. Hankaluuksista pääsee yli, kun asenne on oikea. Mököttää ehtii taas syksyllä, kun sade piiskaa kasvoja ja sukat kastuvat.

Ylöjärvellä on hyvä viettää kesää. Tapahtumia on käytännössä joka päivälle. KuruFest alkaa tänään, kesäteatterit valloittavat katsojansa Viljakkalassa ja Vahannassa, Kuru-viikko tarjoaa heinäkuussa paljon koettavaa, Tenavien Tohinat ilostuttaa jälleen lapsia, Karhen markkinoilla on vilskettä ja Kaupunkijazz soi tänäkin kesänä. Valitse oma tapahtumasi – mene ja nauti.

Käsissäsi on Ylöjärven Uutisten perinteikäs Ylöjärven Suvi, jota on työstetty antaumuksella pitkin kevättä. Olemme tehneet parhaamme, jotta lukija voi istahtaa aamukahvipöytään tai nojatuoliin tai heittäytyä riippumattoon ja nauttia kiinnostavista jutuista sekä kirjoituksista. Suvilehden lukijamäärä on tänäkin kesänä häkellyttävän suuri. Lehti viedään koteihin ja mökkiläisille suurjakona. Lisäksi Ylöjärven Suvi on saatavilla kymmenissä eri toimipisteissä ympäri puutarhakaupunkia.

Toivotaan vielä, että 25 asteen helleraja rikkoutuu suven aikana muutaman kerran. On se mahdollista – koska kesällä kaikki on mahdollista.

Kaikkien aikojen paras kesähitti, Valvomon Mikä kesä, kertoo mistä kesässä on oikeasti kyse:

Must tuntuu mitä vaan voi tapahtuu,

Eikä siihen mitenkään voi varautuu.

Kun koko luomakunta laittaa parastaan,

niin nyt on valvottava kunnes aamu koittaa.

Hei kuka jää kotiin odottamaan.

Ja kuka tulee sieltä hakemaan.

Mene ulos katsomaan mikä sää.

Mikä kesä!