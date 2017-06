Vapauden tunne

Politiikan teko on näyttänyt monet kasvonsa kuluneen valtuustokauden aikana. Se on tuonut eteen monia hetkiä, jotka ovat tyrmistyttäneet, yllättäneet ja joskus vain naurattaneet.

Valtuutetun yhteystiedot ovat yleensä julkisia, mikä on toki tärkeää tavoitettavuuden takia. Fiksuja yhteydenottoja, joissa välitetään huolta ja toivotaan muutosta johonkin tilanteeseen, on aina toivottavaa saada. Näin omakin tietämys asioista paranee ja on helpompi tehdä päätöksiä monipuolisten tietojen varassa.

Aina eivät aktiiviset kansalaiset kuitenkaan lähesty asiallisesti. Häirintäpuheluita pitkin työpäiviä, viikonloppuja ja öitä on välillä riittänyt. Kun on erehtynyt vastaamaan, saa huomata, että aktiivinen kansalainen on nauttinut muutakin kuin kansalaisluottamusta eikä keskustelusta tule mitään.

Myös kuppikokoani on kysytty eikä nyt puhuta teekupin koosta. Ei voi muuta kuin ihmetellä, mikä saa ihmisen tällaisia kysymään? Tällaiset kysymykset tehdään tietenkin prepaid-liittymän turvin, jottei todellinen henkilöllisyys paljastu.

Näiden vieraiden ihmisten ylilyönnit vielä jotenkin ymmärtää, mutta oma lukunsa on politiikkaa kanssani tekevät. Politiikan raadollisuus on näyttänyt kasvonsa. Joskus on mietittävä, mitä pitää sietää politiikan takia. Eikö politiikassa pädekään tavalliset käyttäytymissäännöt?

Olen saanut kuulla olevani ärsyttävä akka. Toisaalta sen voi ottaa myös kohteliaisuutena ja olisin voinut toivottaa herttaisesti hymyillen vastapuolelle: ”Kiitos samoin.” Jätin sen tekemättä, sillä tässä tilanteessa totesin, että viisas vaikenee.

Siinä tilanteessa, kun puhun asiaa ja samalla huomaan vastapuolen taputtavan takapuoltani, on ollut vaikeaa miettiä oikeaa reagointitapaa. Onko vaihtoehtoina terävä huomautus, läpäytys naamaan tai kaikkien huomion kiinnittäminen huutamalla? Moni varmasti reagoi samalla tavalla yllättävässä tilanteessa kuin minä: hymyilee hämmentyneesti ja poistuu paikalta mahdollisimman pian. Jatkossa etäisyys tähän lääppijään on taatusti riittävä.

Aina ei edes tiedä, voiko näistä asioista kertoa kenellekään? On erikoista, miten näin keski-ikäisenäkin ajatus siitä, että on tullut noin kohdelluksi, on jotenkin hävettävää. Vaikka tosiasiassa häpeilyn paikka on ihan muualla.

Onkohan keltään miespuoliselta politiikan parissa toimivalta kyselty koskaan minkäänlaisia strategisia mittoja, epäilen. Muutenkin noiden kaikkien yllä olevien esimerkkien takana on mies. Älä nyt tulkitse väärin; minulla ei ole mitään miehiä vastaan. Ei silloin, kun he käyttäytyvät asiallisesti.

Olen saanut myös paljon tukea ja kannustusta miespuolisilta politiikkokavereilta yli puoluerajojen. Tärkeintä on ollut se, että olen tullut kuulluksi yhdenvertaisena ja asioita on viety asioina eteenpäin. Voimme olla eri mieltä, mutta arvostaa ja kunnioittaa silti toisiamme.

Toivonkin, että tulevaan valtuustoon valitaan ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka toimivat reilusti ja asiallisesti. Tällaiset ihmiset toimivat lupauksiensa mukaan puolustaen asioita, joita he ovat luvanneet puolustaa. He tutkivat asioita, perehtyvät ja ovat sinnikkäitä. Yhteistyötä on pystyttävä tekemään ja vastakkaisiin näkemyksiin täytyy vastata asiallisesti omaa kantaa esiin tuoden.

Välillä tapa esittää asioita voi olla kärkeväkin, mutta silti asioissa pysyvä. Toisen mielipiteen saa kyseenalaistaa, olla jopa ironinen, mutta toista ei saa nolata eikä alentaa. Haluan politiikkaa, jossa väitellään ja argumentoidaan ilman henkilökohtaisuuksiin menoa. Jokaisella päättäjällähän on sama yhteinen päämäärä: entistä parempi Ylöjärvi.

Äänestäjä, kiinnitä huomiota, ketkä tekevät vaalikampanjaa hyvällä fiiliksellä keskittyen omaan juttuunsa ilman loan heittoa muiden päälle. Osoita äänelläsi, millaista politiikan tekoa ja käytöstä arvostat.