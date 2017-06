Teivon Supercup käynnissä

Kestävyysjuoksun erikoisseuralla Teivo Stayersilla on monen mielessä maine ainoastaan huippujuoksijoiden tyyssijana. Ylöjärveläisseura haluaa kuitenkin karistaa turhat ennakkoluulot ihmisten mielistä ja kannustaa jokaista sohvaperunaakin liittymään juoksuseuraan.

Teivo Stayers yrittää motivoida jokaista liikunnasta edes vähän kiinnostunutta lähtemään liikkeelle. Kenestäkään ei ole tarkoitus tehdä väkisin huippu-urheilijaa vaan seuran tavoite on antaa ihmisille tukea juoksuharrastuksen aloittamisessa ja jatkamisessa.

Teivo Stayers aloitti kokeilun, jossa seura tarjosi kolmelle juoksijalle henkilökohtaista valmennusta. Kokeilusta saatiin niin hyviä kokemuksia että valmennustoimintaa halutaan nyt laajentaa.

– Jokainen seuraan liittynyt saa meiltä nyt henkilökohtaista valmennusta ja ohjausta kehittyäkseen juoksijana. Kenenkään tavoitteiden ei kuitenkaan tarvitse olla älyttömän korkealla, Teivo Stayersin puheenjohtaja Mika Niemelä sanoo.

Juoksija tarvitsee tukea

Internet on pullollaan erilaisia juoksuohjelmia. Nekin ovat periaatteessa ihan hyviä, mutta ongelmia alkaa ilmetä, kun kukaan ei seuraa harrastajan harjoittelua.

– Vaikeuksia tulee etenkin silloin, kun juoksija huomaa, ettei kehitystä tapahdu. Tällaisissa tapauksissa usein myös motivaatio juoksemiseen vähenee, Niemelä sanoo.

Moni kehittyykin juoksuharrastuksen alussa isoin askelin, mutta harjoittelun pitkittyessä kehitys tyssää ainakin hetkeksi. Erityisesti silloin tarvitaan valmentajan tukea.

– Jokaisella juoksijalla olisi hyvä olla lähellään joku, jolta voi kysyä neuvoja ja jolta saa vinkkejä kysymättäkin, Niemelä toteaa.

Kehitystä tarkkaillaan

Teivo Stayers lupaa jokaiselle seuran 50 euron toimintamaksun ja 30 euron jäsenmaksun maksavalle harrastajalle henkilökohtaista valmennusta.

– Kuten summista huomaa niin tavoitteemme ei ole tehdä bisnestä vaan tavoitteemme on saada ihmiset liikkeelle. Tämä on meille vapaaehtoistyötä, Niemelä korostaa.

Juoksijan lähtötaso voi olla minkälainen tahansa. Teivo Stayersiin ovat kaikki tervetulleita, niin sohvaperunat kuin aiemmin juoksua harrastaneet.

– Ensin selvitämme harrastajan taustan, tason ja tavoitteet. Sen jälkeen jokaiselle luodaan henkilökohtainen harjoitusohjelma, Niemelä kertoo.

Vaikka jokaiselle luvataan henkilökohtaista valmennusta, ei valmentaja voi tietenkään päivittäin seurata kenenkään tekemisiä. Juoksukunnon kehittymistä kuitenkin tarkkaillaan ja ongelmiin puututaan.

Mika Niemelän mukaan juoksuharrastuksen voi aloittaa milloin vain. Tosin ensi kesäksi Niemelä ei lupaa kenellekään rautaista huippukuntoa.

– Tavoitteet voivat toki olla kovat, mutta vuodessa tai kahdessa ei kenestäkään tehdä huippu-urheilijaa. Pettymyksiäkin tulee jokaiselle varmasti, mutta ilonhetkiä on edessä taatusti enemmän, Niemelä kannustaa.

Teivo Stayersilla on maine huippu-urheiluseurana. Seurassa on kuitenkin alettu kehittämään toimintaa niin, että jokaisella olisi mahdollisimman matala kynnys tulla mukaan seuran toimintaan. Teivo Stayersin tavoitteena on kasvattaa jäsenmääräänsä maltillisesti mutta tasaisesti.