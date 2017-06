Räty lähtee valloittamaan Kiinaa

Jääkiekkokaukaloissa kaiken kokenut maalivahtitähti Noora Räty löysi itsensä alkuvuodesta oudosta paikasta. Helsingin vilskeeseen tottunut huippu-urheilija asui yhtäkkiä keskellä hiljaisuutta. Maisemat olivat vaihtuneet Helsingin Töölöstä Ylöjärven Viljakkalaan. – Välillä aamuisin mietin, mihin olen joutunut, kun ketään ei näy missään, Räty nauraa.

Hän vakuuttaa kuitenkin nauttivansa kauniin Viljakkalan tarjoamasta rauhasta.

– Saan olla omassa rauhassani toisin kuin Helsingissä, jossa on koko ajan jotain menoa. Kun on ensin muutaman päivän Viljakkalassa niin riittää energiaa olla perheen ja kavereiden kanssa Helsingissä, yhä Töölössä asunnon omistava Räty kertoo.

Räty päätyi Viljakkalaan tehtyään joulukuussa loppukauden kestävän pelaajasopimuksen Suomi-sarjassa pelaavan Nokian Pyryn miesten joukkueen kanssa. Asunto löytyi nokialaisseuran kontaktien avulla.

Tottunut omaan pukuhuoneeseen

Räty on pelannut miesten joukkueissa vuoden 2014 syksystä alkaen. Sitä edellisenä keväänä Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue oli kokenut hirvittävän pettymyksen Sotšin olympialaisissa. Turnauksen jälkeen Räty halusi uusia haasteita, sillä hänen kokemuksensa mukaan pelaaminen naisten sarjoissa ei enää kehittänyt häntä tarpeeksi.

Ennen saapumistaan Nokialle Räty ehti pelata muun muassa Mestistä Kiekko-Vantaassa ja Suomi-sarjaa KJT:ssä.

– Aluksi oli tietysti vähän erikoista pelata miesten joukkueessa, kun oli oma pukukoppi eikä tarvinnut jonottaa suihkuun. Nyt kaikkeen on tottunut ja minulla on nykyään jopa vaikeampi mennä naisjoukkueeseen, Räty naurahtaa.

Hän on nauttinut olostaan Nokian Pyryssä.

– KJT:ssä olin joukkueen vanhin – vähän sellainen kanaemo. Pyryssä tilanne on toinen. Joukkueessa on hirvittävästi liigakokemusta ja mikä parasta, joukkue voittaa, Räty sanoo.

Räty on pelannut Suomi-sarjassa kolmantena olevassa Pyryssä kolme ottelua ja torjunut voiton niissä jokaisessa. KJT majailee sarjan hännillä.

Sarjan kaikkien aikojen paras

Vuoden 2004 syksyllä vain 15-vuotiaana ensimmäisen A-maaottelunsa pelannut Räty on nyt 27-vuotias. Vaikka pelivuosia on vielä edessä, on Räty jo ehtinyt kokea ja voittaa paljon.

Varsinaiseksi supertähdeksi Räty nousi Yhdysvaltain yliopistosarjassa NCAA:ssa. Hän pelasi neljä kautta Minnesotan yliopistojoukkueessa vuosina 2009–2013.

Räty voitti kaksi USA:n yliopistomestaruutta. Rädyn viimeisellä yliopistosarjakaudella Minnesotan joukkue ei hävinnyt peliäkään.

– Sen joukkueen ryhmädynamiikka oli jotain sellaista, jota en ole kokenut sitä ennen enkä sen jälkeen. Kun joukkueessa on 25 naista niin yleensä kauden aikana on kaikenlaista draamaa. Tässä joukkueessa yhteishenki oli kuitenkin jotakin aivan poikkeuksellista, Räty muistelee.

Rädyllä on yhä kautta aikain eniten nollapelejä ja eniten voittoja USA:n yliopistosarjassa. Hänellä on myös sarjan historian paras torjuntaprosentti.

Huikean urheilumenestyksen ohella Räty ehti hankkia tutkinnon Minnesotan yliopiston journalismin ja joukkoviestinnän koulutusohjelmasta.

Sanavalmis kilpailija

Noora Rädyllä on aina ollut valtava kilpailuvietti. Rädyn suku on lähinnä taiteellisesti suuntautunut, joten maalivahdin lähipiiri on monesti miettinyt, mistä Rädyn urheilullisuus ja kilpailullisuus kumpuaa.

– Minut piti siirtää tyttöjen liikuntatunnilta poikien liikuntatunnille, koska olin niin kilpailuhenkinen. Olen aina vihannut häviämistä ja sen sai äitinikin huomata itkupotkuraivareistani. Haluan aina pelata voitosta ja minua ärsyttää suunnitelmat, joissa halutaan poistaa junioriurheilusta sarjataulukot ja pistepörssit, Räty sanoo painokkaasti.

Räty on myös varsin suorapuheinen. Tämä piirre on välillä saattanut temperamenttisen maalivahdin sanallisiin konflikteihin. Mediakin on huomannut Rädyn sanavalmiuden, joten maajoukkueveskari on saanut antaa mielipiteensä lähes asiaan kuin asiaan.

– Ehkä minulta kysytään asioista sen vuoksi, että olen tehnyt jotain sellaista, mitä muut naispelaajat eivät ole tehneet. Tosin mielestäni mielipiteitä voisi kysellä jo välillä muiltakin. Eiköhän minulta ole kaikkeen jo vastaukset saatu, Räty hymähtää hymy suupielessään.

Paluu naisleijonien veräjän suulle

Kahdesta edellisestä MM-turnauksesta sivussa ollut Räty on palannut tällä kaudella maajoukkueeseen.

Toissa vuonna MM-suunnitelmat sotki loukkaantuminen ja viime vuonna Räty jätettiin kisajoukkueesta ulos kohun saattelemana. Tuolloin Rädyn ja naisleijonien päävalmentajan Pasi Mustosen näkemykset erosivat melkoisesti toisistaan.

– Viime kevät on unohdettu ja olemme aloittaneet puhtaalta pöydältä, 12 maaottelua tällä kaudella pelannut Räty toteaa.

Räty on voittanut urallaan kolme MM-pronssia ja yhden olympiapronssin. Hänet on valittu kolme kertaa MM-kisojen parhaaksi maalivahdiksi ja kerran MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi.

Meriiteistä huolimatta suomalaisveskarilla riittää yhä nälkää. Hän uskoo, että nappipelillä myös kivikovat Kanada ja Yhdysvallat ovat voitettavissa.

– Voimme voittaa niitä vastaan ehkä yhden pelin kymmenestä. Tiedostan, että Kanadalle tai USA:lle voi antaa pelissä ehkä yhden maalin, sillä enempään ei ole oikein varaa. Näiden maiden voittaminen vaatii minulta ja joukkueelta täydellisen päivän.

Vaikka Rädyn tähtäin on nyt MM-kisoissa. Suurin tavoite on kuitenkin vuoden päästä Etelä-Korean Pyeongchangissa järjestettävissä talviolympialaisissa.

– Pitää muistaa, että jos Sotšista olisi tullut mitali niin en ehkä pelaisi enää. Se turnaus oli kuitenkin meiltä täysi farssi. Nyt meillä on mahdollisuus korjata asia, Räty pohtii.

Torjuntaopit jakoon junioreille

Monen mielestä Räty pelasi parasta peliään Yhdysvaltain yliopistovuosinaan. Räty itse kuitenkin tietää kehittyneensä sen jälkeenkin.

– Olen parempi maalivahti kuin silloin. Se näkyy varsinkin, kun pelaan miesten kanssa. Toisaalta minulla on hieman ongelmia palata naisten otteluihin. Niissä minun pitää hidastaa peliäni. Olen tottunut miesten pelien tempoon, joten naisten otteluissa ylipelaan itseni tilanteista ulos, Räty analysoi.

Hän vakuuttaa kuitenkin että noin viikko riittää sopeutumiseen naisten peleihin. Ja silloin Räty on taas toisinaan mahdoton ohitettava.

Vaikka Rätyä tituleerataan yhä maailman parhaaksi naismaalivahdiksi, on kilpailu huipulla kiristynyt. Rädyn esimerkkiä seuraten myös moni muu naismaalivahti on siirtynyt pelaamaan miesten kanssa. Niin Sveitsin, Saksan kuin Kanadankin maajoukkueiden ykkösveskarit pelaavat miesten sarjoissa. Myös Suomen Meeri Räisänen on nähty kaukalossa miesten kanssa.

Noora Rädyn jalanjäljissä kasvaa lisää huippumaalivahteja. Räty jakaa oppejaan joka kesä Yhdysvalloissa, jossa hän valmentaa yksityisessä kiekkokoulussa maaliskuun lopusta syyskuun puoliväliin saakka.

– Tienaan valmentamisella sen verran, että voin keskittyä talvisin pelaamiseen.

Kiekkokoulu ei ole mikä tahansa lätkän opinahjo, sillä vetäjiin kuuluu NHL-tähtiä, kuten esimerkiksi Zach Parise ja T. J. Oshie.

– Kun ensimmäisen kerran menin näiden herrojen kanssa jäälle, he luulivat, että tulin kentälle väärään aikaan. Nykyään he ovat kuitenkin jo aivan innoissaan, kun olen mukana, Räty naurahtaa.

Pian Rädyn oppeja saattavat saada myös suomalaiset tyttöjuniorit. Räty suunnittelee yhdessä maajoukkuetähtien Jenni Hiirikosken ja Michelle Karvisen kanssa Suomen ensimmäistä kiekkoleiriä tyttöjunioreille. Kenties leiri järjestetään Nokialla jo tänä vuonna.