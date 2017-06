Ollila kolmantena rallisprintissä

Ylöjärveläinen Tarmo Ollila taistelee yhä rallisprintin senioriluokan Suomi-cupin voitosta.

Nokian Urheiluautoilijoita edustava Ollila on kerännyt neljässä osakilpailussa 39 pistettä. Kärjessä oleva Leppävirta Racing Teamin Timo Malava on saalistanut 43 pistettä. Toisena on Kuopion Urheiluautoilijoiden Jari Pehkonen 41 pisteellä.

Ford Escort Cosworthilla ajavalla Ollilla on vielä kaksi osakilpailua aikaa kivuta ykköseksi. Seuraavat osakilpailut ajetaan vasta syksyllä, jolloin vuorossa on rallisprintkisat Leppäviralla ja Huittisissa.