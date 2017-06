Jaana Lamminen otti paikkansa

Kuntavaalien jälkeiset neuvottelut luottamuspaikkojen jaosta eivät sujuneet kaikkia osapuolia miellyttävällä tavalla. Aiemmin puolueet olivat keskenään keskustelleet käyttävänsä paikkajaossa pisteytysjärjestelmää, mutta neuvottelujen alettua pisteytysjärjestelmä heitettiin romukoppaan.

Esimerkiksi Espoossa käytössä oleva pisteytysjärjestelmä olisi Ylöjärven kristillisdemokraattien mukaan antanut puolueille lautakuntapaikkoja vaaleissa kerätyn äänimäärän mukaisesti. Kokoomuksen johdolla luottamuspaikkojen jaossa käytettiin kuitenkin perinteistä D’hondtin järjestelmää.

– Yhteinen tarkoitus oli, että sovittua luottamuspaikkojen jaon perustetta noudatetaan jatkossa, kristillisdemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Veli-Matti Antila sanoo.

Neuvotteluja johtanut kokoomuksen Katja Luojus sanoi vielä helmikuussa Ylöjärven Uutisissa, että uutta pisteytysjärjestelmää tullaan käyttämään luottamuspaikkojen jaon perusteena kuntavaalien jälkeen.

– Kuinkas sitten kävikään. Kun vaalit oli käyty ja tulos oli selvä, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys unohdettiin. Toimintatapojen kehittäminen vaihtui takapakkiin. Käyttöön otettiin vanha järjestelmä, joka suosii isoja puolueita pienten kustannuksella, Antila ihmettelee.

Hänen mukaansa luottamuspaikoista ei syntynyt aitoa neuvottelua. Antila uskoo, että isot puolueet kävivät jonkinlaisen varjokokouksen ennen ensimmäistä virallista neuvottelua.

– Valtuustokauden yksi tärkeimmistä työkaluista, luottamus, on nyt suurien puolueiden härskin pelin vuoksi romutettu, Antila toteaa.

Luottamus kasattava uudelleen

Perussuomalaisten valtuustoryhmää vetävä Mauri Heiska ihmettelee, miksi pisteytysjärjestelmä heitettiin roskiin heti neuvotteluiden alussa.

– Siitä ei saanut sen jälkeen edes puhua, Heiska toteaa.

Heiska antaa kritiikkiä kokoomuksen ohella myös muun muassa vihreille.

– Vihreistäkin tuli sitten melko ahneita, kun kerrankin nousivat suurten joukkoon.

Heiska sanoo, että perussuomalaisten tekemä neljän ja puolen vuoden työ avoimuuden ja luottamuksen eteen pyyhittiin neuvotteluissa lattialle ensimmäisten 15 minuutin aikana.

– Toivon, että avoimuus ja luottamus saataisiin jollain tapaa kasattua uudelleen. Minä en ainakaan lähde enää osallistumaan vanhaan sanelupolitiikkaan, Heiska linjaa.

”Pienin ei voi vaatia liikaa”

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana viime valtuustokaudella toimineen Mika Kotirannan mukaan pisteytysjärjestelmä osoittautui torsoksi.

– Näytti siltä, ettei sillä ole mitään tekemistä oikeudenmukaisuuden kanssa. Kokeilu oli huono. Jos enemmistö tekee huonoja päätöksiä, niin enemmistö voi myös muuttaa niitä päätöksiä, Kotiranta toteaa.

Kotiranta muistuttaa, että kristillisdemokraatit on valtuuston pienin puolue, joten se ei voi saada kovin paljon luottamuspaikkoja.

– Kristillisdemokraatit ovat saaneet itse asiassa enemmän kuin vaalitulos edellyttäisi. Kun kaupunkikehitysjaosto esityksestäni lopetettiin ja perustettiin kehittämistoimikunta, niin siihen pääsivät mukaan kaikki puolueet, Kotiranta muistuttaa.

Kotirannan mukaan luottamuspaikat jaettiin demokraattisin perustein.

– Jos isot puolueet ovat jotain mieltä, niin demokratiassa niiden mielipide tuppaa ratkaisemaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmän vetäjäksi maanantaina alkaneelle valtuustokaudelle noussut Juho Ojares ihmettelee Kotirannan tavoin kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten antamaa kritiikkiä.

– Totesimme neuvotteluissa, ettei pisteytysjärjestelmä toimi. Käytimme sitten samaa vaalimatematiikkaa, jota Suomessa on käytetty jo vuosikymmenet, Ojares sanoo.

Ojares muistuttaa, että neuvotteluissa kokoomus, SDP, vihreät, keskusta ja vasemmistoliitto olivat kaikki samaa mieltä siitä, mikä on hyvä tapa edetä.