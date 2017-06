Äskettäin kaupungintalolla pidetyssä tiedotustilaisuudessa paljastettiin, että aiemmin kaavailtu Eppu-veistos todella saadaan Ylöjärvelle. Veistoksen on määrä valmistua ensi vuoden kesään mennessä ja se sijoitetaan kaupungintalon aukealle.

Taiteilija veistoksen takana on 46-vuotias kuvanveistäjä Kimmo Schroderus, jolle projekti on luonteeltaan ainutlaatuinen. Vaikka Eppu Normaali sinällään on taiteilijalle tuttu, piti hänen silti etsiä eri aihioita veistokseensa.

– Bändihän on niin tuttu, että jos herää täydestä unesta, osaa yhtyeen kappaleet silti ulkoa. Veistosta varten perehdyin Eppuihin kuitenkin syvemmin, Schroderus sanoi.

Taiteilija suostui paljastamaan tulevan veistoksen materiaaleista ainakin yhden, teräksen.

– Se on oltava hapon kestävää terästä, joka kestää käsittelyt ja joka pysyy pystyssä sikamaisen kauan, hän totesi.

Eppu Normaalin Juha Torvinen kommentoi puolestaan, että veistoksesta tulee yksi kaupungin merkkipaaluista.

– Sanoisin, että siitä tulee pyhiinvaelluskohde Ylöjärvellä. Veistos on palkinto siitä, mitä me olemme ja mitä me olemme tehneet, hän summasi.

Aiheesta lisää tekemässämme ennakkojutussa.