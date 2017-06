Pitkän linjan kunta-ammattilainen on poissa

Talousjohtaja Pirkko Tahlo on seurannut aitiopaikalta suomalaista kuntakenttää liki 46 vuoden ajan.

Konkarivirkamiehen mukaan Ylöjärvi on pärjännyt varsin hyvin eri vuosikymmenillä, vaikka historiassa on hyvinkin ongelmallisia ajanjaksoja kuten 1990-luvun lama-aika.

– 15 viime vuotta nokka on ollut vahvassa myötätuulessa, meillä on mennyt valtakunnallisesti vertailtuna varsin mukavasti. Olen kuitenkin muistutellut säännöllisin välein, että maltti olisi valttia kasvamisessa, Tahlo sanoo.

Pirkko Tahlo jää Ylöjärven kaupungin historiaan mainittavan pitkästä työrupeamastaan saman työnantajan palveluksessa.

– Kun eläkepäiväni koittavat tammikuun alusta, olen ollut kunnan palveluksessa 45 vuotta ja 9 kuukautta, hän laskee.

Pitkän päivätyön tehnyt kunta-ammattilainen sanoo viihtyneensä pestissään.

– Ylöjärvellä on ollut aina mukavat ja osaavat työkaverit sekä pesteihinsä vakavasti suhtautuvat luottamushenkilöt. Paikkakunnan etu on löytynyt aina, vaikka poliittinen vääntö onkin ollut rajua, kuten 1970-luvun värikkäinä villi länsi -vuosina, Tahlo kuvailee.

Hänen mielestään kaupungin etu on, että kaikki vastuunkantajat puhaltavat yhteiseen hiileen.

– Eri mieltä pitääkin olla, mutta väännöissä ei saa mennä henkilökohtaisuuksiin.

Kunnilla menee huonosti

– Kaikki tietävät, että nyt koko kuntakentällä menee erittäin huonosti, Pirkko Tahlo pohjustaa.

Hänen mielestään kunta-talouden kurimus on otettava vakavasti ja on toimittava realiteettien mukaisesti.

– Suu on pantava säkkiä myöten, talousjohtaja linjaa.

– Eihän yksityistalouskaan saa elää yli varojensa. Jokainen tietää, mitä jatkuva velaksi eläminen merkitsee.

Tahlo on vakuuttunut siitä, että aika ei korjaa kuntien rahatilannetta vaan että tulevaisuuskin tarjoilee niukkuuden aikoja.

– Perinteisesti maassamme on ollut erittäin hyvin pärjääviä ja vastaavasti ankarassa kurimuksessa eläviä kuntia. Nyt vaikuttaa vahvasti siltä, että menestyvätkin paikkakunnat ovat puutteen edessä.

Talousjohtajan mielestä kuntien tuloveroprosenttien haitari on revähtänyt ennennäkemättömän laajaksi.

– Halvimman ja kalleimman kunnallisveroprosentin ero on jo kuusi prosenttia.

Hyvää ei voi jakaa loputtomiin

– Olen kysellyt useita kertoja vuosien saatossa, miten kansakunnallamme on jatkuvasti varaa lisätä hyvän jakamista, Pirkko Tahlo muistuttaa.

Hän puolustaa kuntia, sillä niiden on pakko toteuttaa palvelukirjo, jonka valtiovalta eri lailla määrää pakolliseksi.

– Jo pitkään olemme eläneet epäterveessä tilanteessa, jossa kunnat ottavat velkaa lakisääteisten tehtäviensä turvaamiseksi.

– Pitkän aikaa maan eri hallitukset ovat lisänneet hyvän määrää miettimättä sitä, millä menot peitetään.

Pirkko Tahlo muistuttaa, että kunnilla on runsaat 500 lakisääteistä tehtävää.

– Onneksi lainsäätäjät ovat vihdoinkin alkaneet puhua, että tehtävien määrää on pienennettävä.

Velkaantuminen on hiipinyt

Talousjohtaja Pirkko Tahlo muistaa hyvin ajat, jolloin Ylöjärvellä oli velkaa vain nimeksi.

– Monessa kunnassa lainaraha on tullut hiipien kassaan. Vuosien saatossa kokonaismäärästä on muodostunut kestämätön, hän kuvailee.

– Kuntatalouden mittarit, kuten vuosikate ovat heikentyneet kestämättömälle tasolle. Korjausliikkeet ovat olleet liki mahdottomia jatkuvasti kasvavien vaateiden vanavedessä.

Tahlo arvelee, että Suomessa on tuudittauduttu harhaan, että paremmat ajat hoitavat asiat kuntoon.

Valtuusto on paljon vartijana

– Kunnallisvaltuutetut ovat paljon vartijoina eurojen suhteen, Pirkko Tahlo muistuttaa.

Hänen mielestään kuntapäättäjiä on koulutettu aina, mutta talouden hallitseminen on säilynyt taitolajina.

– Käytäntö on osoittanut, että uudelta päättäjältä menee paljon aikaa, että hän hallitsee kokonaisuuden ja sen pyörittämiseen tarvittavan rahamäärän.

Talousjohtaja toivookin, että kaikki kuntapäättäjät ottaisivat vakavasti talouden pidon reunaehdot.

– Talouden suunnittelussa ja sen toteuttamisessa on puhallettava yhteen hiileen. Jos esimerkiksi talousarvioon lisätään menokohtia selvittämättä sitä, millä kulu katetaan, ongelma on valmiina.

Pirkko Tahlo sanoo, että noin 32 000 asukkaan Ylöjärvi on kuntataloudeltaan niin iso kakku, että sen jokaisen toimialan tunteminen on liki mahdoton yhdelle ihmiselle.

Karsiminen on välttämätöntä

– Yhteiskunnan tehtäviä on pakko vähentää, Pirkko Tahlo kokee.

Pitkän linjan kuntatyöläinen tarjoaa reseptiä, joka varmasti toimii.

– Kuntien lakisääteisten velvoitteiden purkaminen voidaan aloittaa viimeksi määrätyistä tehtävistä.

– Varmasti on niin, että kuntien alunperäiset tehtävät ovat kokonaisuuden kannalta välttämättömiä ja siten hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita, hän pohtii.

Talousjohtaja on vakuuttunut siitä, että peruuttaminen palvelurunsaudessa ei romuta turvallista suomalaista elämänpiiriä.

Tahlo pitää hyvin outona sitä, että niukkuutta jakava yhteiskunta halajaa koko ajan lisää rahaa vieviä palvelu-uudistuksia.

– Meillä puuhattiin täksi vuodeksi muun muassa isyysloman pidentäminen ja ensi vuodelle kaavaillaan oppivelvollisuuden laajentamista.

Kansalaisia on aktivoitava

– Se, että yhteiskunta tekee suuren osan kansalaisen asioista valmiiksi, passivoi ihmistä, Pirkko Tahlo uskoo.

Hän toivoo kansakunnan heräävän nykyistä laajemmin siihen, että yksilö kantaa itse vastuuta elämänpiiriinsä kuuluvista asioista.

– Maalaisjärkikin jo sanoo, että kansakunta huolehtii yhteisesti niistä, joilla menee todella huonosti.

– Perinteiset kansalaistaidot kuuluvat meistä jokaiselle, Tahlo korostaa.

Kasvua on seurattava

Kolikolla on aina kaksi puolta.

Ylöjärvi on kasvanut kuin pullataikina viime vuosikymmenen.

– Olen tivannut usein, tiedämmekö, mitä raju kasvu merkitsee kaupungillemme, Pirkko Tahlo huomauttaa.

Hänen mielestään jälkiviisaus on turhaa, mutta menneisyyden virheet olisi myönnettävä ja ne olisi otettava opiksi tulevaisuuden ratkaisuja nuijiessa.

Tahlo toivoo, että kaupunki onnistuu suunnitelmassaan, jolla se paketoi tulevaisuuden haasteet, niiden toteuttamisen vaatimat voimavarat sekä vastaisuudessa koituvat seuraamukset.