Hiiri on irti!

Pasi Salmikallio on helpottunut mies. Voionmaan koulutuskeskuksen rehtori oli viime viikolla avaamassa opinahjonsa uusia tiloja Tampereella hymy huulillaan. Perinteikkään opiston muutto Ylöjärven Yliseltä merkitsi Salmikalliolle myös pitkään jatkuneen henkilökohtaisen stressin loppua.

65-vuotiasta opistoa vuodesta 2002 johtanut Salmikallio korostaa, ettei hänellä ole mitään Ylöjärveä tai Ylistä vastaan. Koulutuskeskuksen vanhat tilat olivat vain tulleet kerta kaikkiaan tiensä päähän.

– Voin sanoa suoraan, että menetin tilanteen takia yöuniani, rehtori täräyttää.

– Maalla oli mukava olla, mutta opetustoiminnan jatkamisessa Ylisellä oli isoja riskejä. Ja ne riskit pitivät hereillä öisin, Salmikallio tarkentaa.

Vuoden alkupuolelta lähtien myynnissä ollut vanha Voionmaan opisto on nyttemmin saanut uuden omistajan. Salmikallio on iloinen siitä, etteivät tilat jääneet pitkäksi aikaa tyhjilleen.

– Paikka on perinteikäs ja täynnä hienoa historiaa. Kyllä siellä kelpaa uuden tulijan olla, hän miettii.

– Opetuskäyttöä ajatellen tilanne oli kuitenkin sellainen, että korjaamisen hinta olisi ollut yhtä korkea kuin uuden opiston rakentaminen. Olemme tyytyväisinä Tampereella, Salmikallio toteaa hymyillen.

Sijainti luo mahdollisuuksia

Nurmijärveläisen Kiljavan opiston kanssa yhdistynyt Voionmaan koulutuskeskus vietti uusien tilojensa virallisia avajaisia viime viikolla. Opiston koti on ollut jo syyskuusta lähtien Tampereen yliopiston keskuskampuksella.

Aikaisemmin humanistisen tiedekunnan kirjastona toimineessa Tieto-Pinni-rakennuksessa voionmaalaisilla on opetustilaa yhteensä 2 000 neliömetriä. Pasi Salmikallio pitää fasiliteetteja ensiluokkaisina.

– Täällä on kaikki kohdallaan. Parasta on tietenkin sijainti aivan korkeakoulumaailman ytimessä, hän kehuu.

– Näiden tilojen lisäksi meillä on 250 neliön kokoinen yhtenäinen studiotila Hyhkyssä. Siellä toteutamme musiikkivideoita ja muita pitkäkestoisia filmausprojekteja varsin näppärästi, rehtori jatkaa.

Opiston opetustarjonta on pysynyt muuton jälkeen pääosin ennallaan. Lukuisten media-alan kansanopistolinjojen ja kahden ammattitutkintolinjan rinnalle tuli syksyllä psykologian yliopisto-opintoihin valmistava linja.

Salmikallion mukaan opiston uudenlainen toiminta Tampereella hakee vielä uomiaan.

– Ensimmäinen vuosi täällä on vielä ”muuttovuosi”. Ensi syksynä nähdään kunnolla, miten hyödynnämme uutta sijaintiamme.

– Uskoisin, että tuomme Kiljavan opiston av-linjoja tänne omien linjojemme yhteyteen. Ja avoimen yliopiston kurssien hyödyntämistä lisäämme aivan varmasti, Salmikallio ennakoi.

Haasteena yhteishenki

Meneillään olevana lukuvuonna Voionmaan koulutuskeskuksessa opiskelee rehtori Salmikallion mukaan noin 180 opiskelijaa. Luku on hieman suurempi kuin muutamana edellisvuotena Ylöjärvellä.

Elokuva- ja tv-työn vastaava opettaja Tapio Kivirinta ei ole havainnut voionmaalaisissa muutosvastarintaa – päinvastoin.

– Kyllä muutto on nähty askeleena eteenpäin, hän kuvailee.

– Mahdollisuudet Tampereella ovat tavattoman suuret. Siinä missä Ylisellä meidän piti keksiä kaikki tekeminen itse, täällä voimme ohjata opiskelijoita vaikka minkälaisten kulttuuririentojen pariin, yli 20 vuotta opistossa opettanut mies kertoo.

Pasi Salmikallion mukaan muutto Ylöjärveltä on tuonut Voionmaan koulutuskeskukselle vain yhden päänvaivan.

– Kuinka pienen maalaisopiston yhteishenki onnistutaan säilyttämään isossa kaupungissa? Tämän eteen meidän täytyy tehdä kovasti töitä, rehtori sanoo.