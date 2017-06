Molskilta tärähtää – ylöjärveläisjuniorit painimitaleille

Ylöjärven Lakialassa sijaitsevalla KooVeen liikunta- ja leirikeskuksella Kivijärvellä unohtuu, että eletään pimeää talviaikaa. Mieli rauhoittuu, sillä talon joka puolella avautuu jääpeitteiset järvenrantamaisemat. Päärakennus kätkee suojiinsa aimo annoksen nostalgiaa. Vuonna 1948 rakennettu rintamamiestalo yllättää sisätilojensa suuruudella.

–Vieraamme pääsevät suoraan lämmitettyyn pirttiin. Täällä voi yöpyä talvellakin. Meillä on lämpimissä tiloissa 27 vuodepaikkaa, joista suuri osa on päärakennuksessa. Jos ihmisiä on useita kymmeniä, he voivat nukkua siskonpetissä. Mahdollista on myös avaimet käteen -palvelu. Silloin järjestämme ohjaajan eikä asiakkaan tarvitse kuin saapua paikalle, kertoo lakialalainen KooVeen ja Kivijärvi-säätiön puuhamies Hannu Koskinen.

Sauna lämpimäksi

KooVeen liikuntakeskuksena ehkä parhaiten tunnettu Kivijärvi oli kutsunut Facebookin välityksellä kaikki kiinnostuneet tutustumaan pyhäinpäivänä paikan toimintaan.

Vieraanvaraisuus Kivijärvellä on kohdillaan. Hannu Koskinen perheineen oli lämmittämässä isoa saunaa jo aamukahdeksalta. Seuraan liittyivät hieman ennen yleisön saapumista velipoika Jukka Koskinen ja KooVeen Ari Jortikka. Ovet olivat avoinna kello yhdestä iltakuuteen.

– Vieläkään emme ole markkinoineet itseämme muuten kuin Facebookin välityksellä, Koskinen kertoilee myöntäen, että enemmänkin voisi tehdä, jos vain aikaa suotaisiin yrittäjämiehelle jostakin vähän enemmän.

Kivijärven ympäristö on täynnä erimittaisia lenkkipolkuja. Leirikeskukselle on pystytetty yhdeksänreikäinen frisbeegolfrata niin yritysten tykypäiville, lasten leireille kuin urheilijoidenkin oheistoiminnaksi. Keskuksella on kattava valikoima lautapelejä ja varapatjoja, samoin telttoja, joita voidaan hyödyntää kesäaikaan.

Säbää ja avanto

– Täällä on täysimittainen, hiekkapohjainen lentopallokenttä, jalkapalloa varten taas iso ruohomatto. Talvella kylmässä painihallissa voi esimerkiksi höntsäillä säbää tai vaikkapa painia, Koskinen kertoilee.

Kivijärven leirikeskus on tunnettu pääasiassa hyvinkin monenlaisia lajeja kattavien urheiluseurojen leiri- ja harjoituspaikkana. Nyt Kivijärvellä aletaan markkinoida astetta laajemmin myös juhla- ja yrityspalveluita. Juhlia on järjestetty keskuksessa alusta asti, mutta koko potentiaalia ei ole koskaan täysin käytetty.

Kivijärvi sijaitsee ainoastaan vartin ajomatkan päässä Ylöjärven keskustasta. Leirikeskuksen piha kallistuu suoraan puhdasvetiseen, kirkkaaseen Kivijärveen. Rantoja kehystävät useat laiturit, joilta pääsee uimaan, veneilemään ja talvisin avantoon. Avantoa pidetään koko talven ajan auki.

Talonmiehinä leirikeskuksella toimivat Reijo ja Anja Taka-Eilola. Pariskunta on isännöinyt keskusta jo toista vuosikymmentä, vuokrauksia hoitaa taas KooVee.

Kivijärvi on mitä tunnelmallisin paikka perhetapahtumille ja yritysjuhlille. Talviaikana Kivijärven lämpimään, suureen tupaan voi kokoontua suku viettämään juhlaa, nykyisin kun asunnot tuppaavat olemaan koko suvun kokoontumiselle varsin pieniä.

– Meille tulee väkeä vähän joka suunnalta. Viime kesänä 20 kiinalaista yöpyi täällä. Hiljan tuli kyselyjä Oulusta, Koskinen listaa.

Yksi erityislaatuinen asiakasryhmä on teekkarit. Heitä saapuu Kivijärvelle satamäärin joka syksy. Parhaimmillaan leirikeskuksessa on juhlinut yli 300 teekkaria.

Leirikeskusta hallinnoi Kivijärvi-säätiö. Käytännössä keskusta pyörittävät talkoilla säätiön väen lisäksi urheiluseura KooVee sekä suuri ja sekalainen joukko Kivijärven ystäviä.

KooVeellä ja kymmenillä muilla urheiluseuroilla on Kivijärvellä kesäisin varsin usein leirejä eri lajien tiimoilta. Ahkerasti ovat leireilleet esimerkiksi jalkapallojoukkueet, uimarit, suunnistusseurat, painijat sekä salibandy- tai jääkiekkojoukkueet. Onpa Lakialassa käynytleireillä jo pitkään myös Suomen nyrkkeilymaajoukkue.

Kivijärven erikoisuus on suuri painisali mattoineen. Siellä kelpaa treenata monenlaista. Salin toisessa päässä on myös pienimuotoinen punttisali. Vaikka muut rakennukset lämmitetään, on painisali talvisin kylmä.

Kuin toinen koti

– Isäni Pauli Koskinen ahkeroi Kivijärven leirikeskuksen aikanaan talkoilla seitsemän KooVeen miehen kanssa aivan pystymetsään. Tästä tuli minulle kuin toinen koti. Tämä on sen verran rakas paikka, että minut ja vaimoni Suzanna vihittiinkin täällä, Koskinen muistelee hymyssä suin.

Leirikeskusta uudistetaan jatkuvasti vanhaa kunnioittaen. Keittokatos, vessat ja suihkut on rakennettu päärakennuksen viereen 1990-luvun loppupuolella.

– Päärakennukseen teetettiin kivitakka vuonna 2014. Pari vuotta aiemmin uusittiin päärakennuksen lattiat ja seinäpaneelit. Pintalämpö pidetään majoitus- ja saunarakennuksissa koko talven.

Erityisesti marras-helmikuussa Kivijärvellä on runsaasti tilaa illanvietoille ja juhlille. Kalenterissa on vasta muutamia varauksia. Ohjelmalle on isossa keskuksessa paljon talvellakin vaihtoehtoja.

– Vain mielikuvitus on rajana, Koskinen toteaa.