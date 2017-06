Ylöjärveläiset ylioppilaat ja valmistuneet 2017

Koulutuskeskus Valo täyttyi viime perjantaina sadoista ikäihmisistä ja muista kävijöistä. Perinteeksi muodostunut Iloa ja Valoa -tapahtuma tarjosi jälleen foorumin tuttujen tapaamiseen, paikallisiin yhteisöihin tutustumiseen, oppimiseen sekä liikuntaan. Järjestäjilleen Iloa ja Valoa on tärkeä kokemus siitä, mitä kaikkea suuren yleisötapahtuman pitäminen vaatii.

Tänäkin vuonna yrittäjähenkiset nuoret olivat vetovastuussa ikäihmisille hyvinvointia levittävän tapahtuman luomisesta. Iloa ja Valoa on Ylöjärven toisen asteen oppilaitoksessa toista vuotta liiketaloutta opiskelevien nuorten kädenjälkeä.

Organisoimiseen osallistuu koko vuosiluokka, ja järjestämisessä ovat apuna lukuisat yhteistyökumppanit, mutta pääasiassa vetovastuu on erikseen jaettujen tiimien harteilla.

– Luokan kanssa meillä oli kaksi tuntia viikossa aikaa tapahtuman järjestelyiden hoitamiseen. Hommaa riitti kuitenkin paljon, joten iso osa työstä oli tehtävä omalla ajalla, tapahtuman myyntipäällikkö Ilona Syrjä mainitsee.

Järjestäjillä on riittänyt työtä muun muassa yritysten ja yhdistysten kontaktoinnissa, markkinoinnissa, laskujen maksamisessa ja paikkojen järjestelyssä. Tapahtumaa alettiin järjestää jo syksyllä lokakuussa, mutta toden teolla vauhtiin päästiin tämän vuoden puolella.

– Aluksi oli vaikea lähteä liikkeelle, mutta yhteistyökumppanien kanssa pidettyjen palaverien jälkeen alkoi valjeta, mihin yrityksiin kanattaa olla yhteydessä missäkin asioissa, Syrjä kuvailee.

Messutiimissä aktiivisesti toiminut Miia Mattila on oppinut esimerkiksi, miten paljon käytännön asioiden ratkomista tapahtuman järjestämiseen liittyy.

– Ei riitä vain, että kutsuu esiintyjät, vaan monenlaiset luvat pitää saada kuntoon, ja paikalle on hommattava esimerkiksi järjestyksenvalvojat ja liikenteenohjaajat, Mattila huomauttaa.

Sekä Mattila että Syrjä olivat avustamassa jo edellisvuoden tapahtuman järjestelyissä.

– Tänä vuonna vastuu on ollut toki suurempi, Syrjä toteaa.

Vakiintunut asema

Paitsi että hyvinvointitapahtumalla halutaan jakaa iloa ja yhdessäoloa vanhuksille, heille tarjotaan myös mahdollisuus tutustua paikallisten yritysten ja yhdistysten toimintaan esittelypisteillä. Moni Iloa ja Valoa -tapahtuman kohdeyleisöstä onkin ottanut tämän tilaisuuden omakseen.

– Meille on muodostunut tietty vakikävijöiden asiakaskunta.

Se tulee paikalle aina uudestaan, Miia Mattila kertoo.

Työväenopiston piirien kautta tapahtumasta kuullut Raija Katajisto osallistui tilaisuuteen nyt ensimmäistä kertaa, mutta tyytyväisyyttään hän aikoo tulla paikalle seuraavanakin vuonna.

– Minusta tällainen tapahtuma on todella hyvä. Olen tutustunut täällä sellaisiin yrityksiin, joista minulla ei ollut mitään tietoa aiemmin, Katajisto kiittelee.

– Ylipäätään näytteilleasettajia on todella monipuolisesti, hän kehuu.

Tämän vuoden teemaksi valittiin yhteistyökumppaneiden innostuksesta Suomi sata vuotta, Se korostaa yhdessä olemisen ja tekemisen merkitystä.

– Haimme mukaan Suomi 100 -hankkeen ohjelmaan. Kun meidät hyväksyttiin, saimme käyttää juhlavuoden virallisia tunnuksia tapahtumassamme, Ilona Syrjä kommentoi.

Satavuotiaan Suomen teema oli esillä myös ohjelmassa. Esimerkiksi emeritusrehtori Juhani Vahtokari käsitteli aihetta puheessaan Ylöjärven historiasta.

Yleisö sai kuulla, millainen osa Ylöjärvellä on ollut esimerkiksi nuijasodassa ja kuinka Josef Stalin piileskeli jahtaajiaan kaksi viikkoa Ylöjärvellä Mäkkylän kartanossa vuonna 1905.

Vitriineihin oli koottu myös esineitä ja teoksia – esimerkiksi keittokirjoja – menneiltä vuosikymmeniltä. Tavarat muistuttivat kävijöitä heidän elämästään entisajan Suomessa.

Näiden lisäksi ikäihmisille oli tarjolla myös liikuntaa, kun ohjaaja Asta Tervokoski johdatti kävijät senioritanssiin.

– Tätä toivottiin meiltä kovasti, koska aiempina vuosina tanssiosuus on koettu mukavaksi. Se on hyvin aktivoivaa tekemistä ohjelman päätteeksi, Syrjä alleviivaa.