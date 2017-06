Voima puhui

Suomessa koettiin iso muutos, kun kaikki kansalliset rahapelifirmat siirtyivät saman katon alle vuoden alusta lähtien. Raviradat, Teivo mukaan lukien, ovat muutoksen käytäntöjen suhteen vielä odottavalla kannalla. Teivossa on silti myötätuulinen meininki: tapahtumatuotanto on vireää.

Teivon ravikeskuksen johtajan Päivi Lehtosen mukaan peliyhtiömuutos on vielä käynnissä eivätkä kaikki askelmerkit ole selvillä.

– Muutos on ollut suuri. Lisäksi joka puolella on paljon uusia ihmisiä, minkä vuoksi raviradoilla ei ole vielä selvää roolitusta.

– Muutos ottaa aikansa. Hyvänä esimerkkinä tästä on se, että ministeriön toiminta-avustukset on jaettu radoille vain kesäkuun loppuun asti ja loppuvuosi on vielä auki, Lehtonen huomauttaa.

Joka tapauksessa peliyhtiömuutoksen myötä erilaisten tapahtumien tuottaminen on noussut raviradoilla keskeiselle sijalle.

– Tapahtumien tuottaminen on tärkeää, mutta myös totopelistä ja ravien urheilullisesta tasosta pitää huolehtia, Lehtonen lisää.

Tapahtuminen osalta Teivon kevään ja kesän ravikalenteri näyttää varsin täyteläiseltä.Yksi hyvä esimerkki on se, kun Teivossa kisataan poikkeuksellisesti perjantaina toukokuun 19. päivänä.

– Silloin Teivossa ravataan Rokkiravit. Ravien aikana esiintyvät Toni Lähteenmäki ja Mustat Enkelit Duo. Illalla musisointia jatkaa Rockwalli.

– Olemme kutsuneet raveihin myös mobilisteja ja motoristeja sillä ajatuksella, että he voivat samalla esitellä tyylikkäitä menopelejään, Päivi Lehtonen kertoo.

Ylöjärvi-ravit ”jakaantuu”

Teivon kilpailukalenterissa on totuttu näkemään alkukesästä Ylöjärven kaupungin ja Yrityspalvelun isännöimät teemaravit.

Tänä vuonna kyseinen ravipäivä poistuu kalenterista sellaisenaan, mutta sen tilalle tulee useita paikallisten yritysten, kaupungin ja Yrityspalvelun isännöimiä ravitapahtumia.

– Tänä vuonna ravataan useat ravit, joissa Ylöjärvi on vahvasti mukana.

– Tiistaina 23. toukokuuta Teivon raveja isännöivät Ylöjärven seurakunta ja Ylöjärven Uutiset. Syksymmällä järjestetään puolestaan Ylöjärven kaupungin ja Yrityspalvelun teemaravit, Päivi Lehtonen listaa.

Ylöjärven Uutiset saattaa olla mukana myös Teivon syksyn kilpailuissa omilla nimikkoraveillaan.

– Ylöjärven Uutisten kanssa on suunniteltu syksyksi naapuriraveja, Päivi Lehtonen lisää.

Teivossa ravataan kesällä myös toiset perjantairavit. Päivä on 14. heinäkuuta.

– Toivon, että heinäkuun perjantairaveissa olisi mukana paljon paikallisia yrityksiä juhlimassa Suomen suvea, Lehtonen vinkkaa.

Teivon kilpailukalenteriin on täksi vuodeksi tullut sellainen muutos, että radalla ravataan muutaman vuoden tauon jälkeen myös kesäkuussa.

Ohjelmassa on kaksi ravitiistaita eli 6. ja 20. päivä kesäkuuta. Tämä seikka on laittanut Teivon ravikeskuksen johtajan Päivi Lehtosen suupielet entistäkin makeampaan hymyyn.

– Kesäkuun kilpailupäivien paluu on meille erityisen toivottu muutos, hän vahvistaa.

Hevosmessut lähestyvät

Hevosalan kulttitapahtumaksi muodostunut Hevoset-messut järjestetään jälleen Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 8.–9. huhtikuuta.

Teivosta on tapahtumassa tuttuun tyylin kattava edustus omalla osastollaan.

– Esittellemme raviurheilua yhdessä muiden nelivetoratojen eli Jokimaan, Forssan ja Riihimäen ratojen kanssa. Tarjoilemme messukansalle tietoa muun muassa raviratojen nuorisotoiminnasta sekä teemaraveista.

Myöskään ravipelureita ei ole unohdettu, vaan messuilta voi pelata totopelejä reaaliaikaisesti päivän raveihin.

– Osastolla on Veikkauksen pelikoneet. Se mahdollistaa pelin esimerkiksi T76-raveihin.

Tapahtumia myös ravien ulkopuolla

Paikallinen ravikeskus tarjoaa runsaasti tilaa myös muille tapahtumille kuin raveille. Hippodromin kevät ja kesä tarjoilevat laajan tapahtumatarjottimen.

– Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Teivosta muodostuu koiraurheilun keskus, kun Ylöjärven koirakerho järjestää kansainväliset agilitykilpailut.

– Myös islanninhevosten radat rakentuvat keväällä, ja 17.–18. kesäkuuta kisataan islanninhevosten SM-kisat.

– Heinäkuussa Teivolle uusia tapahtumia tarjoilee esimerkiksi MTB-maastopyöräilykilpailu. Se järjestetään 1. heinäkuuta. Restaurantapäivien vuoro on 21.–22. heinäkuuta, Päivi Lehtonen listaa.

Lähiajan raveissa riittää niin ikään menoa ja meininkiä.

– Eilen Supertiistaina ravattiin korotettujen palkintojen ja tasokkaiden lähtöjen merkeissä. 25. huhtikuuta ravataan Likkojen Lenkki -teemalla.