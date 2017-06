”Koiralle on saatettu syöttää hädässä vaikka ranskanleipää”

Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys (Pesu) vastaanotti viime vuonna ennätysmäärän eläimiä. Lemmikkien joukossa on niin omistajien hylkäämiä, hoitamatta jääneitä, kodittomina löydettyjä kuin huostaan otettuja eläimiä. Suuren eläinmäärän vuoksi myös eläinlääkärikulut nousivat Pesulla viime vuonna ennätyslukemiin – tästä huolimatta Pesun toiminta-alueen kunnista vain Tampere tukee yhdistystä huomattavalla summalla.

Työttömyys, sairaudet ja muut epätasapainoa elämässä aiheuttavat asiat heijastuvat ihmisten kykyyn huolehtia lemmikeistään. Ilmiö on ollut olemassa aina, mutta etenkin taantuman vaikutukset on huomattu viime vuosina eläintensuojeluyhdistyksissä. Esimerkiksi Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistyksessä viime vuosi oli ennätyksellinen: yhdistys hoiti yhteensä 420:tä eläintä, joista lähes 300 oli vastaanotettu vuoden 2016 aikana. Kokonaisluvusta 207 oli kissoja, 41 koiria ja 38 muita muita eläimiä, kuten kaneja ja jyrsijöitä.

– Ihmisten rahapula näkyy siinä, miten he ruokkivat eläimiään. Toisilla ei ole varaa edes halvimpaan lemmikeille tarkoitettuun ruokaan, vaan eläimelle on saatettu syöttää hädässä vaikka ranskanleipää, Pesun koirakoordinaattori Salla Mäkinen toteaa.

Huono ja vähäravinteinen ruoka aiheuttaa lemmikeille usein elintapasairauksia, jotka pahenevat entisestään ilman tarvittavaa hoitoa. Lemmikin viemistä eläinlääkäriin viivästyttävät edelleen nousevat eläinlääkärikustannukset.

– Eläimellä saattaa olla iho-ongelmia, esimerkiksi hiivaa tai suu-

sairauksia, joita omistajalla ei ole varaa hoitaa kuntoon. Tällaisissa tilanteissa omistaja voi nähdä viisaimmaksi luopua rakkaasta lemmikistään ja toimittaa sen meille.

Pesämuna auttaa tiukassa paikassa

Pesu saa tasaisin väliajoin yhteydenottoja, joissa ihmiset pyytävät avustuksia lemmikkiensä odottamattomiin eläinlääkärikustannuksiin. Rahalliseen avustukseen Pesulla ei ole resursseja, mutta yhdistys pystyy kuitenkin avustamaan äkillisissä ruokatarpeissa.

– Onhan se totta, että meistä jokainen voi olla joskus siinä tilanteessa, ettei lemmikistä huolehtimiseen ole varaa. Lisäksi eläinlääkärikulut nousevat jatkuvasti klinikoiden fuusioitumisen vuoksi. Näiden seikkojen vuoksi lemmikin hankintaa pitäisi harkita nykypäivänä tarkasti, Mäkinen korostaa.

Pesun varapuheenjohtaja Annika Salomaa kehottaa lemmikkien omistajia säästämään eläimiä varten pienet hätäkassat äkillisiä eläinlääkärikuluja varten.

– Rahan säästäminen voi olla vaikeaa nykypäivänä, mutta pesämuna saattaa olla pelastus silloin, kun eläimellä on hätä. Toinen vaihtoehto on hommata eläimelle vakuutus, Salomaa sanoo.

Rahattomuus vai piittaamattomuus?

Läheskään aina eläimen hyvinvointi ei ole kiinni rahasta. Salomaan mukaan Pesulta on kysytty avustuksia niin koirien sterilointeihin kuin jalkaleikkauksiinkin.

– Jotkut työssä käyvät ihmiset päivittelevät sitä, miten kallista narttukoiran sterilointi on. Koira jätetään leikkaamatta, vaikka sterilointi on suositeltavaa esimerkiksi silloin, kun koira kärsii kohtutulehduksista. Toiset omistajat taas ovat jättäneet hoitamatta koiriensa jalkavammat, koska ne ovat kalliita ja työläitä hoitaa, Salomaa kertoo.

Pesun mukaan kieltäytyminen raha-avustusten antamisesta yksityisihmisille johtuu yksinkertaisesti siitä, että yhdistyksen omat eläinlääkärikulut olivat esimerkiksi viime vuonna yli 100 000 euroa. Summa on itsessään jo Pesun sietokyvyn rajoilla, mutta yhdistys painottaa hoitavansa kuntoon kaikki vastaanottamansa eläimet.

– Toimimme pelkästään vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin. Jos menomme ovat jatkossakin tuon 100 000 euroa per vuosi, emme ikävä kyllä pysty toimintaa jatkamaan tässä mittakaavassa, Salomaa huokaa.

Kunnat nihkeitä avustusten jaossa

Suuri apu eläimistä huolehtimiseen olisivat kuntien myöntämät avustukset. Pesun toiminta-alueen 20 kunnasta neljä on antanut raha-avustuksia, joiden suuruus ei päätä huimaa.

– Yksi avustus on ollut 50 eurosta sataan euroon. Avustavista kunnista Tampere on ollut avokätisin, sillä se on jo vuosien ajan tukenut toimintaamme tuhannesta yli kahteen tuhanteen eurolla, Salomaa kertoo.

Hänen mukaansa kunnat eivät ole sisäistäneet eläinsuojelun tärkeyttä ja sen ennalta ehkäisevää vaikutusta. Salomaa korostaa, että esimerkiksi Pirkanmaan alueen populaatiokissat syntyvät yleensä muualla kuin eniten raha-avustuksia antavan Tampereen alueella.

– Moni kunta on vastannut avustuspyyntöihimme niin, että sille riittää pelkästään kunnan löytöeläinhoitolan avustaminen. Toimintamme eroavat löytöeläinhoitolan kanssa kuitenkin täysin toisistaan: pääsääntöisesti meille eläin luovutetaan omistajan omasta tahdosta tai otamme eläimen huostaan viranomaisen päätöksen kautta. Vastaanotamme myös holtittomasti lisääntyviä populaatiokissoja.