Vahvoja miehiä markkinoilla

Jokavuotiset Ylöjärven markkinat vastaanotettiin lauantaina paahteisen auringonpaisteen saattelemana. Lukuisat myyntikojut ja monipuolinen ohjelma houkuttelivat runsaslukuisen ylöjärveläissakin markkinahulinan pariin.

Vuosittain yli 10 000 kävijää keräävät Ylöjärven markkinat olivat vahvasti mukana Suomi 100 -juhlavuoden teemassa. Markkinoiden pääjärjestäjät, paikalliset Teivon ja Keijärven Lions-klubit, ohjasivat markkinoiden tuoton jälleen hyväntekeväisyyteen. Tällä kertaa varat luovutettiin valtakunnalliseen, Lions-klubien yhteiseen Punainen sulka -keräykseen, joka on tällä kertaa nuorten asialla ja ehkäisemässä näiden syrjäytymistä.

Ylöjärvellä vieraissa ollut ja markkinoiden avauspuheen pitänyt sisäministeri Paula Risikko korosti puheessaan nuorten syrjäytymisen yhteiskunnallista merkitystä.

– Syrjäytyminen on nuorten keskuudessa yleistä, ja sen vuoksi olen tyytyväinen, että Ylöjärven markkinoiden yhtenä teemana on nimenomaan nuoret ja lapsiperheet. Mielestäni tulevaisuuden rakentaminen on aloitettava juuri lapsista ja nuorista. Heille pitää luoda hyvä polku elämään ilman syrjäytymisen vaaraa, hän totesi.

Apuja mielenterveys- ja päihdetyöhön

Ylöjärven naisten Lions-klubin markkinakojulla Marja

Koivula selvensi, mistä Punainen sulka -kampanjassa on oikein kyse.

– Kampanjassa pyrimme keräämään valtakunnallisesti viisi miljoonaa euroa kasaan. Mitä paremmin paikalliset klubit keräävät rahaa, sitä suurempi osa siitä palautuu takaisin kotipaikkakunnalle. Ylöjärven klubit voivat saada parhaimmillaan takaisin 25 prosenttia keräämästään potista ja lahjoittaa sen paikallisen nuorisotyön hyväksi, viisi vuotta Lions-toiminnassa mukana ollut Koivula kertoi.

Myös Lions-piirikuvernöörin virkaa Tampereella hoitava

Reijo Lumme poikkesi Ylöjärvelle katsomaan, millaisen tapahtuman Ylöjärven klubilaiset ovat saaneet aikaan. Miehen mukaan Pirkanmaan klubit ovat hieman jäljessä Punainen sulka -kampanjan keräystavoitteesta, mutta klubilaisilla on vielä armonaikaa.

– Markkinoiden kaltaiset tapahtumat ovat usein oiva tapa hyväntekeväisyystyön tekemiseen. Tämänpäiväisten markkinoiden tuotto menee nuorten syrjäytymisen ehkäisemisen lisäksi muun muassa, mielenterveys- ja päihteettömyystyöhön.

Hyvää myös ulkomaille

Ylöjärveläiset pystyivät markkinoiden ostovalinnoillaan tukemaan myös koulutustyötä Afrikassa. Eräästä myyntikojusta, afrikkalaisesta basaarista, kaikkien tuotteiden tuotto ohjattiin suoraan Gambiaan.

Maailma, me kaikki ry:n vapaaehtoistyöntekijä Leena-Kaarina Nylund sovitteli basaarissa markkinaväelle afrikkalaisia käsitöitä. Mekot, huivit ja korut olivat kaikki Gambian paikallisten käsialaa.

– Tuotemyynnin ja kummien kuukausimaksujen avulla pystymme tukemaan gambialaislapsien koulunkäyntiä. Pieni yhdistyksemme on saanut järjestettyä koulupaikan jo 120 lapselle. Koulutuksen lisäksi suomalaiset lähettiläämme auttavat Gambiassa terveydenhuollon järjestämisessä.

Myös ylöjärveläinen Teivon Lions-klubi on hankkinut hiljattain kummilapsen yhdistyksen kautta.

– Kummit saavat kuulla lapsen kuulumisia tiuhaan kouluarvosanoista lähtien, Nylund kertoi.