”Sitä kun luin, oli pakko itkeä”

Sata vuotta sankaruutta on ylöjärveläisen tietokirjailijan Tuomo Kamisen toimittama urheiluaiheinen teos, jossa esitellään tamperelaisia olympiamitalisteja. Sivuilta löytyy myös ylöjärveläisväriä.

Ylöjärveläisen Tuomo Kamisen toimittama urheilukirja Sata vuotta sankaruutta julkaistiin joulun kynnyksellä. Teoksessa esitellään tamperelaisia olympiamitalisteja.

Kyseessä on kirjan toinen painos. Soppeenmäessä asuvan Kamisen mukaan toinen painos tarjoaa syvemmän tulokulman paikallisiin urheilusankareihin.

– Ensimmäinen painos keskittyi enimmäkseen valokuviin tamperelaisista olympiamitalisteista. Kuvat olivat pääosassa. Tekstiosuus oli typistetty minimiin. Kyseessä oli vat lähinnä kuvatekstit.

– Tässä toisessa painoksessa on enemmän tietoa tamperelaisista olympiamitalisteista ja myös siitä ”ajan hengestä”, jossa kyseiset urheilijat elivät, Tuomo Kaminen tarkentaa.

Kirjan aihealueen rajaaminen aiheutti päänvaivaa kokeneellekin toimittajalle.

– Aluksi suunnittelimme kirjaa menestyneistä tamperelaisurheilijoista. Se näköala kuihtui nopeasti, koska urheilulajeja on kuitenkin tuhansia.

Lopulta päädyimme rajaamaan aiheen tamperelaisiin olympiamitalisteihin. Tarkentavana kriteerina oli se, että urheilija on joko syntynyt Tampereella tai edustanut tamperelaista urheiluseuraa aktiiviurallaan.

– On pakko myöntää, että tuo raja on niin sanotusti veteen piirretty viiva. Kumma kyllä tähän mennessä yhtään korjaus- tai lisäyspyyntöä ei ole vielä tullut, Kaminen koputtaa puuta.

Ammattilaisuutta jo 1920-luvulla

Urheilukirja Sata vuotta sankaruutta tarjoilee mielenkiintoista tietoa muun muassa siitä, että kaikkein kyvykkäimmät urheilijat olivat ammattilaisia jo niinkin varhain kuin 1920-luvulla.

Hyvä esimerkki tästä on kestävyysjuoksija Ville Ritola. Hän sai ”työskennellä” urheilu-uransa aikana Tampereen Pyrinnön silloisen puheenjohtajan Yrjö Salmisen nahkatehtaassa. Salminen maksoi Ritolalle esimerkiksi hänen kilpailumatkojaan.

– Ritola oli ensimmäisiä suomalaisia täyspäiväisiä ammattiurheilijoita.

– Tosiasia on tietysti se, ettei Ritola varsinaisesti työskennellyt tehtaassa, vaan hän harjoitteli omaa lajiaan eli kestävyysjuoksua vuoden 1924 Pariisin kesäolympialaisia varten, Kaminen kertoo.

Ville Ritolaan liittyi myös sellainen mielenkiintoinen yksityiskohta, että hän oli vähällä edustaa toista valtiota.

– Hän lähti 17-vuotiaana, 1900-luvun alun hengen mukaisesti Yhdysvaltoihin vuolemaan kultaa. Ritola oli rakentamassa New Yorkin keskustaan pilvenpiirtäjiä, joiden luo hän teki työmatkansa aina juosten.

– Ritolan oli määrä edustaa jenkkejä Pariisin kesäolympialaisissa, mutta puheenjohtaja Salmisen tarjous toi hänet takaisin Suomeen ja Tampereelle, Tuomo Kaminen taustoittaa.

Keskinen, Asell ja Mikkolainen

Muutamasta tamperelaisesta olympiamitalistista löytyy myös ylöjärveläisväriä. Lähestulkoon kaikki ylöjärveläiset tietävät jääkiekkoilija Esa Keskisen, joka oli mukana voittamassa ensimmäistä suomalaisen jääkiekon merkkipaalua eli hopeamitalia Calgaryn olympialaisissa vuonna 1988.

Keskinen oli niin ikään leijonien kokoonpanossa toisessa olympiamitalissa eli pronssissa Lillehammerissa vuonna 1994.

Henkilökohtaiseen esittelyyn Keskinen ei Kamisen kirjassa päässyt, koska hän edusti tamperelaisseuraa (KooVee) vain juniorivuosinaan.

Keskinen on silti mukana leijonien joukkuekuvissa (Calgary 1988 ja Lillehammer 1994), koska kirjaan on liitetty kaikki olympiamitaleille yltäneet leijonajoukkueet.

Selkeästi vanhempaa kaartia ylöjärveläisyydestä edustaa puolestaan Ylöjärvellä 9. tammikuuta vuonna 1883 syntynyt Kalle Mikkolainen. Hän oli yksi niistä 24 joukkuevoimistelijasta, joille ojennettiin pronssimitali Lontoon vuoden 1908 kesäolympialaisista. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Tapparaa pitkään edustanut ja Calgaryn olympiahopeajoukkueessa mukana ollut Reijo Mikkolainen on Kalle Mikkolaisen pojanpojanpoika.

Atlantan vuoden 1996 kesäolympiakisojen hopeamitalisti, painija Marko Asell mielletään nokialaiseksi. Hän on toki asunut Nokialla ja asuu siellä edelleen, mutta Tuomo Kamisen kirjan tiedot kertovat, että hän syntyi Ylöjärvellä, vietti lapsuutensa Lempäälässä, josta muutti Tampereelle ja asuu nyt Nokialla. Asellia voitaneen siis luonnehtia pirkanmaalaiseksi isolla P:llä.

Sata vuotta sankaruutta -kirjan työstäminen on vaatinut paljon tarkkaa työtä nykypäivän meiningin mukaan.

– Faktojen tarkistaminen on vienyt paljon aikaa. Jos niissä on virheitä, huomautuksia tulee aika nopeasti.

– Toisaalta nyt, kun olen virallisesti eläkkeellä, minulla on ollut enemmän aikaa tutkimustyöhön, Kaminen sanailee.