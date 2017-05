Hakala ja Nykänen kahdeksanneksi

Mistä tietää, onko vesi puhdasta? Mitä tarkoittaa vesistö? Muun muassa näihin kysymyksiin pohdittiin vastauksia viime viikolla Mutalassa. Saarijärveltä Poriin meloneet vesiasiantuntijat olivat kyläkoululla odotetut vieraat.

Punertava kauha uppoaa veteen. Pian pienet kädet nostavat sen ja hups vain – kirkasta nestettä lorahtaa mittalaitteeseen.

Meneillään on Vesiviesti-kiertueen Mutalan osuus. Tomi Mandelin ja Petra Tuovinen opastavat nelosluokkalaisille, miten järviveden laadun voi helposti selvittää.

– Tämä uusi mittalaite on nyt testikäytössä, ja se vaikuttaa toimivan hienosti. Mittapurkki osoittaa veden sameuden ja näkösyvyyden. Ne ovat veden kirkkauden mittareita, Mandelin kertoo.

Jos vesi on sameaa, se johtuu siinä lilluvista kuolleista ainesosista ja kasviplanktonista. Mikäli sameus jatkuu pitkään, se kertoo, että vedenlaatu ei ole hyvä.

Näsijärvessä vesi on Mandelinin mukaan keskimäärin puhdasta. Viime vuosikymmeninä vesistön rehevöityminen on pysähtynyt ja jopa kääntynyt laskuun.

– Täällä on menty erittäin hyvään suuntaan. Happea kuluttavat aineet ovat vähentyneet ja fosforimäärät ovat laskeneet. Syynä tähän on isojen tehtaiden toiminnan loppuminen Mäntässä ja Lielahdessa, mies kertoo.

Lähellä merta huono tilanne

Lähivesistöjen puhtaudesta ei alakoulun oppitunneilla tavallisesti juurikaan puhuta. Mandelin ja Tuovinen päättivät keväällä yksissä tuumin, että asiaan on tultava muutos.

Kaksikko ideoi koulukiertueen, joka taitettaisiin vesitse. Mukaan innostettiin Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys. Syntyi Vesiviesti.

– Melomme koko Kokemäenjoen vesistön läpi ja pysähdymme kouluille kertomaan näistä asioista, Tuovinen tiivistää.

– Eräs viestimme on, että lähivesistä kannattaa olla kiinnostunut. Usein niistä ei olla, paitsi jos veden laatu on päässyt todella huonoksi, Mandelin tarkentaa.

Kokemäenjoen vesistö on yksi Suomen suurimmista vesistöistä. Siitä huolimatta – tai ehkä juuri siksi – harva ylöjärveläinen tulee ajatelleeksi, että esimerkiksi Näsijärvi kuuluu siihen.

Mitä lähemmäksi merta mennään, sitä huonommaksi vesistön kunto muuttuu.

– Vanajaveden reitti on huonossa kunnossa. Samoin Loimijoen seutu. Jälkimmäisellä näkyy selvästi se, että alueella on paljon peltoviljelyä, Mandelin kertoo.

– Vesistön yläpäässä eli esimerkiksi Mäntässä ja Ähtärissä vesi on sameaa, mutta se johtuu humuksesta. Itse vesi ei ole saastunutta, vaikka se voi siltä näyttääkin, mies jatkaa.

”Vesistöt muutakin kuin veden laatu”

Melominen on Mandelinin mielestä ainutlaatuinen tapa tutustua veteen. Kun matkaa taitetaan aivan vesirajassa, kirkkaan elämän eliksiirin tilaa on mahdotonta olla huomaamatta.

– Sitä näkee veden pinnan, vesikasvit… Aivan kaiken, Mandelin innostuu runoilemaan.

– Vesistöt ovat kuitenkin muutakin kuin veden laatu. Se on kulkuväylä ja kulttuurin kuljettaja. Näitäkin asioita pyrimme Vesiviestin pysäkeillä korostamaan, hän lisää.

Mutalan koulun opettaja Teemu Salo oli melovien asiantuntijoiden vierailusta mielissään. Nelosluokkalaisia kaitsevan miehen mukaan paikallisen vesistötietouden voi helposti liittää nykyisiin kouluaineisiin.

– Ihan selvää ympäristöoppiahan tämä on.

– Normaalisti meillä ei ole mahdollisuutta tällaiseen veden havainnoimiseen. Ainakin minulle tuli yllätyksenä, miten huonossa kunnossa iso osa vesistöstämme on, Salo pohti.