Nuoret yrittäjät perustavat autotalon ABC:n kylkeen

Kaverukset Henri Mäkelä ja Jonne Kurikka rakennuttavat päälle parin tuhannen neliön hallin Vaasantien varteen. Halliin tulee sekä täyden palvelun autotalo että vuokrattavaa tilaa.

Henri Mäkelä ja Jonne Kurikka ovat olleet ystäviä lapsesta saakka.

Nykyään he ovat paitsi kavereita myös bisneskumppaneita.

Mäkelä pitää autoalan yritystään Kurikan omistamassa hallissa Kivilähteentiellä, mutta pian tilanne muuttuu.

Mäkelä, 26, ja Kurikka, 27, aikovat rakentaa yhdessä noin 2 500-neliöisen hallin, johon Mäkelän autoalan yritys siirtyy. Tähän asti yritys on toiminut huomattavasti pienemmissä, noin 300 neliön tiloissa.

Kyseessä on siis aikamoinen muutos ja ennen kaikkea taloudellinen rutistus.

Rakentaminen alkaa syksyllä

Mäkelä ja Kurikka kehuvat Ylöjärveä siitä, kuinka hyvin nuoret yrittäjät ovat saaneet kaupungilta kannustusta. Aivan yhtä helppoa ei ole ollut neuvotella pankin kanssa lainaa, mutta asiat ovat nyt onneksi selviä.

Alle kolmekymppiset yrittäjät eivät paljasta, kuinka paljon investointi tulee tarkalleen ottaen maksamaan. Kyse on kuitenkin miljoonaprojektista.

Tällä hetkellä tontilla on vielä tyhjää, mutta rakentaminen on määrä aloittaa syksyllä, kun rakennuslupa on kunnossa.

– Valmista on tarkoitus olla maaliskuussa.

Saman katon alle monta palvelua

Yrittäjien tontti sijaitsee vilkkaan Vaasantien varrella lähellä ABC-asemaa. Huoltoaseman ja tulevan hallin välissä on vain yksi tontti.

– Sijainti on erittäin hyvä. Vaasantietä ajaa noin 20 000 autoa päivässä, sanoo Mäkelä.

Tontin sijainti on merkittävä syy sille, miksi Henri Mäkelä haluaa laajentaa autokauppaansa.

– Eihän tästä ole linnuntietä kuin reilu kilometri Lielahteen, ja veikkaan, ettei siellä voi olla enää paljon uusia tontteja.

Uuteen halliin tulee käytettyjä autoja myyvä MM Carcenter, jonka palveluita Mäkelä aikoo laajentaa esimerkiksi huollolla ja fiksauksilla, kuten pesuilla, ja kenties jopa katsastuskonttorilla.

– Joudumme nyt hankkimaan näitä samoja palveluita ulkopuoliselta tuottajalta, sanoo Mäkelä.

Halliin jää myös vapaata tilaa. Noin tuhannelle neliölle alalle otetaan vuokralainen joko auto- tai joltakin aivan toiselta alalta.

Tsemppausta vuorotellen

Bisneskumppanuudesta on ollut Henri Mäkelälle ja Jonne Kurikalle hyötyä. Koska Kurikka on itse rakennusalalla ja saanut aikaan jo yhden hallin, hän tuntee suunnittelun ja urakoitsijat.

– Jos olisin tässä yksin, työmäärä olisi paljon kovempi, Mäkelä myöntää.

Ystävän apu on ollut korvaamatonta myös silloin, kun epäusko tai stressi on iskenyt.

Mäkelä ja Kurikka ovat tsempanneet toisiaan vuorotellen.

Hallin tekemisessä on taloudelliset riskinsä, ja Mäkelä laskee, että ainakin seuraavat viisi vuotta tulevat olemaan tiukkoja.

– Tässä tehdään töitä pitkällä tähtäimellä. Tulosta alkaa tulla varmasti 10–15 vuoden päästä, sanoo Mäkelä.

Autot siistiin sisähalliin

Autokauppa elää Mäkelän mukaan murrosta. Autoja katsellaan ja myydään suurimmaksi osaksi netissä. Noin kymmenesosa autoista toimitetaan kaupasta suoraan kotiovelle, jatkossa kenties useampi.

Nettikaupasta ja kotiinkuljetuksesta huolimatta yrittäjä pitää tärkeänä sitä, että autot ovat siistissä sisähallissa, johon kuka tahansa voi tulla niitä katsomaan.

– Maine ja molemminpuolinen luottamus ovat autokaupassa tärkeitä. Luottamus rakentuu muun muassa siitä, että autot ovat asiallisissa tiloissa eivätkä missään hämärässä varastossa jossakin tienpäässä, Mäkelä uskoo.