Seinäjoen tangohuuma houkutteli kruunukilpaan kaksi ylöjärveläislaulajatarta

Ylöjärven Yrittäjien puolen vuosisadan taivalta juhlittiin lauantaina Koulutuskeskus Valossa hulppeissa puitteissa. Lähes nelisatapäinen juhlaväki sai muun muassa kuulla kauaskantoisia puheita, juhlistaa vuoden yrittäjää sekä nauttia yltäkylläisestä tarjoilusta.

Juhlavieraat olivat tietenkin pukeutuneet parhaimpiinsa. Vieraat näyttivät todella nauttivan illasta, jota tähditti muun muassa tangolaulaja Mia Leivo.

Illan rientoja edelsi kuitenkin usea mieleen painunut puhe. Ennen Vuoden Yrittäjä -palkinnon jakamista ääneen pääsi peräti seitsemän puhujaa. Varsinaisen juhlapuheen piti Suomen valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri, kunniatohtori Raimo Sailas.

Sailas teki puheessaan laajan katsauksen muun muassa Yhdysvaltojen, Kiinan, Venäjän, Euroopan ja Suomen taloustilanteeseen sekä tulevaisuuden näkymiin.

Sailaksen puheesta kävi selvästi ilmi, että Suomi elää tällä hetkellä taloudellisesti erittäin vaikeaa aikaa.

– Suomen bruttokansantuote on nyt viitisen prosenttia pienempi kuin se oli vuonna 2008. Jos joku olisi ennustanut tällaista seitsemän vuotta sitten, ennustajaa ei olisi otettu vakavasti, Sailas muistutti.

– Hänen mukaansa on jokseenkin varmaa, ettei Suomi saavuta bruttokansantuotteessa vuosien 2007 ja 2008 tasoa kuin aikaisintaan tämän vuosikymmenen lopussa.

Suurin syy Suomen heikkoon taloustilanteeseen on Sailaksen mukaan viennin surullinen kehitys. Suomen vienti romahti vuonna 2009, ja tällä hetkellä se on parikymmentä prosenttia pienempää kuin vuosina 2007 ja 2008.

– Olemme menettäneet maailmalla markkinaosuuksia enemmän kuin oikeastaan mikään tahansa muu eurooppalainen maa. Ykkösselitys tälle on kilpailukykymme heikkous, Sailas selvitti.

Hänen mukaansa Suomeen ei ole syntynyt riittävästi uutta korkean luovutusasteen tuotoksia, jotka menisivät hyvin kaupaksi maailmalla.

– Suomesta on tullut uudelleen bulkkitavaraa vievä maa. Suomella ei ole kulutustavara-

brändejä, toisin kuin esimerkiksi Ruotsilla, jolla on muun muassa Ikea ja H&M.

Suomella on pärjäämisen eväät

Raimo Sailaksen mukaan ongelmia tuottaa erityisesti se, että työn tuottavuus on kasvanut Suomessa erittäin huonosti.

Työn tuottavuuden kehitys taas määrittelee suomalaisten materiaalisen hyvinvoinnin. Sailaksen mielestä myös valtion ja kuntien talousvaikeudet ilmentävät, että vuonna 2009 tapahtuneesta talousromahduksesta on toivuttu huonosti.

Sailaksen mukaan ensi keväänä muodostettava uusi hallitus saa perinnön, joka on huonompi kuin pitkään aikaan.

– Mikäli hyväksymme sen lähtökohdan, että tilanne on todella vakava, siitä voi seurata jykeviä toimenpiteitä. Maassa pitää olla sellaiset hallitus ja eduskunta, jotka pystyvät viemään muutokset läpi.

Sailaksen mielestä Suomessa pitäisi tehdä pian kilpailukykyä kohentavia toimia. Hänen mukaansa esimerkiksi työeläkemaksuja pitäisi alentaa muutamalla prosenttiyksiköllä. Tämä toisi palkansaajille lisää rahaa käteen.

– Lisäksi pitäisi harkita vakavasti työajan pidentämistä. Sitten täytyisi pitää huoli siitä, ettei palkansaajien tuloverotus kiristy. Uuden hallituksen pitäisi tehdä myös selkeä, määrätietoinen ja painava yritystoiminnan edellytyksiä parantava ohjelma.

Sailas sanoi, että tulevaisuudessa on pakko arvioida myös julkisen sektorin suuruutta, vaikka tämä asia onkin poliittisille päättäjille kaikista vaikein.

Puheensa lopussa Sailas halusi kuitenkin muistuttaa, että Suomi on toimiva yhteiskunta, jossa on homogeeninen väestö, kohtuullisessa kunnossa oleva infrastruktuuri sekä hyvä koulutusjärjestelmä.

– Onhan se ihme, jos näillä eväillä ei pärjätä. Tässä tilanteessa tarvitsemme mitä suurimmassa määrin yrittäjyyttä ja yrittäjiä.

Hyvä kumppanuus tärkeää

Sailaksen tavoin Ylöjärven Yrittäjien puheenjohtaja Valto Koivula muistutti, että pk-yritykset kantavat suuren vastuun työllistäjinä myös tulevaisuudessa.

– On tärkeää turvata pk-yritysten toimintaedellytykset, jotta säilytämme entiset työpaikat ja pystymme luomaan uusia työpaikkoja. Suomalainen hyvinvointi vaatii menestyviä yrityksiä ja pitkäjänteistä yritystoimintaa, Koivula totesi.

Eduskunnan tervehdyksen juhlaan tuonut kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) sanoi, että suomalainen menestyy silloin, kun ajat ovat riittävän vaikeat.

– Yrittäjät ovat etulinjassa. Yrittäjien taistelutahdosta riippuu se, jatkuuko suomalainen hyvinvointiyhteiskunta. Toivotan kaikille yrittäjille taistelutahtoa, kestävyyttä ja rohkeutta, Sasi linjasi.

Ylöjärven eläköityvä kaupunginjohtaja Pentti Sivunen puolestaan sanoi, että jotta kaupunki menestyisi, sillä on oltava aktiivinen rooli maapolitiikassa ja kaavoituksessa. Sivusen mukaan yrittäjien ja kunnan välille on löydyttävä kunnollinen ja luonteva keskustelukumppanuus, jotta kaupunki ja yrittäjät ymmärtävät toisiaan eri tilanteissa.

– Hyvällä kumppanuudella sekä mahdollisuuksien luomisella yritystoiminnan kasvulle ja kehittymiselle olemme Ylöjärvellä onnistuneet monella tapaa.

Edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Ylöjärven Yrittäjien 50-vuotisjuhlassa puhuivat Ylötehtaan yrittäjyysinnovaattori Tarja Nieminen, Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Jari Jokilampi sekä Ylöjärven Yrittäjien yhteistyökumppaneita edustanut Pirkanmaan ELY-keskuksen työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkö Erkki Lydén.

Palkinnot yllättivät palkitut

Ylöjärven Yrittäjät ry:n Vuoden Yrittäjä -palkinnon pokkasivat Aallon Leipomoa Elovainiolla pyörittävät Mika ja Markus Vilenius.

– Palkinto tuli yllätyksenä, mutta mieluisana sellaisena. Yrittämisen ja työnteon kulttuuri on tullut kotoa, joten siitä kiitos vanhemmillemme, silminnähden tunnustuksesta liikuttunut Mika Vilenius tuumasi.

Ylöjärven Yrittäjien juhlassa julkistettiin myös Mistä on ylöjärveläiset yrittäjät tehty -leivoskilpailun voittaja. Parhaiten ylöjärveläistä yrittäjyyttä kuvaavan leivoksen suunnittelivat Ylöjärven Yrityspalvelun toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki sekä elinkeinosihteeri Tiina Rinne-Järvensivu.

– Aika monta palkintoa on vuosien saatossa tullut, mutta enpä olisi uskonut, että saan palkinnon leivontakisassa, Timo Isolähteenmäki nauratti juhlayleisöä.