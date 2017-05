Länsilinjojen kuljettaja osallistuu Tangomarkkinoiden semifinaaliin

Heikki Haapaniemi osallistui Tangomarkkinoiden semifinaaliin vuosia sitten kahdesti mutta jätti sittemmin kisaamisen sikseen. Nyt hän on kuitenkin uudessa iskussa ja osallistuu semifinaaliin lauantaina Turussa.

Kun Heikki Haapaniemi, 34, laulaa karaokea tai esiintyy bändin kanssa lavalla, hän ei ole moksiskaan. Mutta kisat ovat eri asia.

Arvosteltavana olo jännittää niin, että vuoden 2009 Tangomarkkinoiden semifinaalien jälkeen hän päätti kilpailujen olevan hänen osaltaan ohi.

Haapaniemen päätös piti pitkään.

Mutta sitten Länsilinjojen kollega Tanja Luoma kuuli Haapaniemen laulavan ja alkoi patistella miestä takaisin lavoille. Ja niinhän siinä kävi, että kun Haapaniemi lähetti Tangomarkkinoille lauluvideon, hän pääsi semifinaaliin.

Se ei ole lainkaan huono saavutus. Esikarsintaan ilmoittautui tänä vuonna 311 kisaajaa, joista 64 valittiin mukaan.

Ensin vaikea kappale

Haapaniemi treenaa Tangomarkkinoille kuuntelemalla valitsemiaan kappaleita ja opettelemalla ne kisojen alla läpikotaisin ulkoa.

Hän on valinnut semifinaalin ensimmäiselle kierrokselle kappaleen Soittakaa lujempaa.

– Se on vaikea laulaa. Jos saan sen hyvin laulettua, sillä pitäisi päästä jatkoon.

Semifinaalin toiselle kierrokselle hän on valinnut kappaleen Kuu, kylmä kuningatar.

– Se on minulle tuttu kappale, ja olen laulanut sitä paljon. Siinä pääsee laulamaan ja venyttämään ääntä kunnolla.

Hiukset lähtivät, kun Tappara voitti

Haapaniemi on laulanut aina paljon ja kaikenlaista. Hänellä on ollut myös lukuisia bändejä.

Haapaniemi taitaa vähän kaikenlaisen musiikin aina klassisesta rokkiin ja tangoon. Nuorempana hän oli enemmän rokkimies, mutta tajusi sittemmin, että hänen äänelleen sopivat parhaiten tango ja klassinen musiikki.

– Olen laulanut myös Tampereen oopperan kuorossa.

Oivallus tapahtui niihin aikoihin, kun Haapaniemi aloitti klassisen laulun ja musiikin teorian opinnot Pirkanmaan musiikkiopistossa vuonna 2010.

– Siellä opettaja hajotti ääneni ja kokosimme sen uudelleen. Se oli hyvä ratkaisu. Olin laulanut liiaksi kurkkuäänellä. Musiikkiopistossa ääneeni tuli klassinen ja aiempaa tummempi sävy.

Rokkitaustasta Haapaniemi toivoo olevan apua Tangomarkkinoilla. Sen avulla voi erottua muista, vaikka pitkiä hiuksia hänellä ei enää ole.

– Ne lähtivät, kun Tappara voitti mestaruuden.

Ensimmäistä kertaa kesäteatterin lavalle

Haapaniemi on ollut viime aikoina kiireinen mies. Hän esiintyy kesällä ensi kertaa kesäteatterissa. Kyseessä on Toijalan kesäteatterin Vaimoke. Vaikka Haapaniemen rooli on pienehkö, hän on nauttinut näyttelemisestä, mikä on auttanut myös kisajännitykseen.

– En olisi ikipäivänä uskonut, että tanssisin lavalla, ja siellähän minä nyt tanssin.

Ainoa huono puoli teatterielämässä on kiire.

– Kun nostan kädet irti ratista, lähden teatterille ja sieltä taas takaisin rattiin. Muu aika kuluu lähinnä nukkuessa.

Haapaniemi pitää myös työstään Tampereella ja Ylöjärvellä ajavana bussikuskina, mutta…

– Musiikin parissa työskentely on ollut iankaikkinen haaveeni.