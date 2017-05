Kuru kierrättää

Kevytyrittäjyys tarjoaa ylöjärveläiselle Risto Laitilalle, 52, kätevän mahdollisuuden pyörittää Pirkanmaan Jätehuollon jäteasemaa paikkakunnalla. Miehen mielestä uusi järjestelmä yhdistää yrittäjyyden ja palkkatyön parhaat puolet. – Viihdyn ihmisten parissa ja haluan paiskia hommia ulkona. Molemmat toiveeni toteutuvat nykyisessä pestissäni.

Mitä tarkoittaa kevytyrittäjyys?

Ylöjärven jäteasemaa helmikuun ensimmäisestä päivästä lähtien pyörittävä Risto Laitila on hyvä esimerkki kevytyrittäjästä.

Laitila on tehnyt aiemmin töitä muun muassa rakennuksilla veronumerojärjestelmän ja oman toiminimiyrityksensä kautta.

Nyt voimakkaasti yleistyvä kevytyrittäjyys toimii asialle vihkiytyneiden palvelun tuottajien kautta, esimerkiksi UKKO.fi-palvelun avulla.

Laitilan mukaan uusi systeemi on helppo ja yksinkertainen.

– Laskutan työni kevytyrittäjyyspalvelun kautta. En tarvitse omaa kirjanpitäjää, eikä aikani hupene byrokratian pyörittämiseen. En tarvitse omaa Y-tunnusta, eikä minulla ole kirjanpitovelvollisuutta, hän avaa.

Laitilan mukaan kevytyrittäjyys yhdistää oikeasti yrittäjyyden ja palkkatyön vahvuudet.

– Teen hommani vapaasti itse valitsemilleni asiakkailleni. Päätän itse, milloin teen työni, kenelle teen töitä ja mikä on hintani. Yhteistyökumppaninani oleva kevytyrittäjyyspalvelu vastaa kaikista paperitöistä, hän tarkentaa.

Laitila arvostaa uudessa järjestelmässä sitä, että tilipussi on taattu ja eläke kertyy takuuvarmasti.

– Jäte ei lopu tästä materialismin täyttämästä maailmasta, ja Pirkanmaan Jätehuolto on vakaa toimija, hän uskoo.

– Asioin kevytyrittäjyyspalvelun kanssa verkossa. Kaikki hoituu kätevästi, Laitila kehuu.

Pätkätyöt uuvuttavat

Risto Laitila arvostaa turvallista ja pysyvää työtilannetta.

– On tärkeää, että ihmisellä on mielekästä tekemistä, josta hänelle maksetaan riittävä palkka, mies arvostaa.

Laitila tietää, mitä on olla pätkätyöläisenä.

– Pätkätyö on kuitenkin tyhjää parempi vaihtoehto, mutta määräaika koittaa joka kerta hyvin nopeasti. Elämä ei tunnu turvalliselta, hän huokaa.

Laitila teki neljä puolen vuoden kestoista jaksoa Ylöjärven Voimavaralle, kun hän pääsi Ylöjärven jäteaseman hoitajaksi.

– Pätkistä koostuneiden kahden vuoden aikana kerrytin ammattitaitoni jäteaseman eri tehtävistä selviytymiseen. Tämä oli asian myönteinen puoli, mies kiittää.

– Nyt olen tyytyväinen, kun tulevaisuuteni on taattu. Pirkanmaan Jätehuolto on hyvä yhteistyökumppani, Laitila kehuu.

Asiakkaiden kanssa yhteistyössä

– Olen sosiaalinen ihminen, joten haluan olla työssäni ihmisten kanssa tekemisissä, Risto Laitila kuvailee persoonaansa.

Hän sanoo, että Ylöjärven jäteasemalla asioi hyvin paljon erilaisia ihmisiä.

– Moni asiakas tulee juttusille ja kyselee neuvoja. Samalla vaihdetaan kuulumisia ja ihmetellään sääolosuhteita. Kävijät ovat mukavia ja kohteliaita, hän kuvailee.

– Jäteasemalla on lupsakka meininki, mies iloitsee.

– Viihdyn ulkotyössä. Jäteasemalla on hyvin erilaisia askareita. Päiväni kuluvat ripeästi. Viihdyn hommassani, Laitila tilittää.

Tekemistä piisaa viideksi päiväksi

Ylöjärven jäteaseman palvelu tehostui Risto Laitilan kevytyrittäjyyden ansiosta.

Helmikuun alusta lähtien jäteasema palvelee viitenä päivänä viikossa. Asema on kerrallaan auki seitsemän tunnin ajan.

– Aikaisemmin asema oli avoinna vain neljänä päivänä, Laitila huomauttaa.

– Viiden palvelupäivän systeemi takaa riittävän työmäärän, jolla saan asianmukaisen tilipussin, mies sanoo.

Laitilan mukaan ylöjärveläiset käyttävät jäteaseman palveluja hyvin ahkerasti, joten kävijöitä riittää jokaiseksi viideksi päiväksi.

– Jäteasemalla asioivat niin kanta-asukkaat kuin kesämökkiläisetkin, hän kertoo.

– Tehtävänäni on taata, että jäteasemalla kaikki asiat ovat mallikkaassa kunnossa ja ihmisten on turvallista asioida täällä.

Toimintasäännöt ovat tuttuja

Laitilan mukaan asiakkaat ovat silmiinpistävän tietoisia erilaisten jätteiden lajittelusta ja käsittelystä.

Mies esittelee konttia, johon kootaan kodinelektroniikkaa.

– Täällä ajan henki näkyy selkeästi. Kuvaputkitelevisiot ovat totaalisesti taakse jäänyttä aikaa. Ihmiset tuovat niitä pois jo kesämökeiltäkin.

Laitilan mukaan euro on tunnetusti hyvä konsultti.

– Ihmiset osaavat lajitella jätteensä taitavasti. Kun asiakas vie asemalla jätteensä kullekin tuoteryhmälle osoitettuun oikeaan paikkaan, hän säästää silkkaa rahaa.