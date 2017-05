Mi Maijalalla lupaava vauhti alkukaudella

Ylöjärveläinen rata-autoilulahjakkuus Mi Maijala aloittaa ensimmäisen kautensa Formula Renaultin ratissa.

Aiemmin yhdeksän vuotta kartingia ajanut Maijala hyppää nyt Scandinavian Touring Car Championship (STCC) -sarjaan, jossa ajetaan Formula Renault 1.6 -autoilla.

– Testasin viime vuonna yhden kerran tällaista formulaa ja se testi meni sen verran hyvin, että aloimme miettiä luokan vaihtoa, Mi Maijala kertoo.

Formula Renault 1.6 on jo täysiverinen kilpa-auto, joten sen ajaminen on erilaista kuin kartingautolla kurvailu.

– Formula on isompi ja painavampi kuin kartingauto. Nyt täytyy vaihtaa itse ja opeteltavaa riittää etenkin jarruttamisessa, Maijala kertoo.

Jarruttaesa Formula Renault pysähtyy paljon lyhyemmällä matkalla kuin kartingauto.

– Kartingissa ei ollut väliä, jos jarrut menivät lukkoon. Näissä formuloissa mutka menee leveäksi, jos jarrut lukkiutuvat, Maijala sanoo.

Formula Renault 1.6 kiihtyy suorilla noin 200 kilometrin tuntinopeuteen. Kartingissa suorilla päästään noin 120 kilometrin tuntinopeuteen, joten autojen vauhtiero on huomattava.

– Formulan ajaminen on fyysisesti raskaampaa kuin kartingauton ohjaaminen. Mutkissa tuntuu vähän niskassa, ja jarrua saa polkea tosissaan, kun mitään jarruavustinta ei ole, Maijala selvittää.

14 kovaa lähtöä

STCC sarja sisältää seitsemän osakilpailua, joissa jokaisessa ajetaan kaksi lähtöä. Kilpailuista viisi ajetaan Ruotsissa, yksi Suomessa ja yksi Norjassa. Kuljettajat ovat pohjoismaalaisia.

Maijala lähtee kisoihin luottavaisena, vaikka testit ovatkin jääneet hieman vähiin.

– Muut suomalaiset olivat parikin kertaa Italiassa testaamassa, kun me vielä keräsimme budjettia kasaan. Auto tuntuu kuitenkin jo suhteellisen tutulta, ja vauhti on ollut jo aika hyvää, Maijala sanoo.

Hän ei kuitenkaan halua vielä asettaa itselleen menestystavoitteita.

– Ajan kilpailun kerrallaan ja katson, miten ajo lähtee sujumaan. Kauden jälkeen näkee sitten, miten on mennyt.

Kauden ensimmäinen osakilpailu ajetaan ensi viikonloppuna Ruotsissa. Ylöjärven Uutiset seuraa Maijalan kauden kulkua.