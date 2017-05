Markkinatuotto annettiin nuorten hyvinvointiin

Tavallisesti kovin hiljainen Ylöjärven tori heräsi taas eloon viime perjantaina, kun paikkakuntalaiset lapsiperheet saapuivat sankoin joukoin perinteiseen joulunavaukseen. Joulutorin ohella tapahtuman esiintymislavalle kiipesi lasten suosikkikaksikko Maltti ja Valtti, Dance Actionin tanssijat sekä tietysti odotettu vieras Korvatunturilta.

Soppeenmäen katukuvaa elävöittivät jälleen perjantaina sadat ylöjärveläiset, jotka olivat tulleet toivottamaan joulun tervetulleeksi kotipaikkakunnalleen. Joulunavaukseen ottivat osaa myös lukuisat paikalliset yritykset ja yhdistykset – esimerkiksi Ylöjärven Lions Club Helmen naisjäsenistö.

Myyntikojullaan Helmen naiset kaupittelivat ylöjärveläisille muun muassa lahjapaperiin käärittyjä pipareita sekä kakkuja. Niiden tuotto lahjoitettiin jälleen tänä vuonna hyvään tarkoitukseen.

– Leipomuksista saadut rahat menevät paikkakuntalaisille vähävaraisille lapsiperheille. Joulunavauksen myynti on ollut vuosittain 300–500 euron luokkaa, yhdistyksen jäsen Elina Pusa kertoi.

Hänen mukaansa lahjoituksilla voidaan turvata esimerkiksi vähävaraisten perheiden joulupöytä, jonka antimet saattaisivat jäädä pieneksi ilman avustusta.

– Ylöjärven sosiaalitoimi ottaa vastaan lahjoituksemme ja toimittaa rahat edelleen vähävaraisille perheille K-citymarketin lahjakortin muodossa. Lahjakortilla voi ostaa vaikkapa kinkun tai joululahjoja.

– Apumme on otettu aina vastaan. Sosiaalitoimen mukaan varsinkin joulun alla lahjoituksille on suuri tarve, Pusan kanssa myyntipisteellä ahertanut Maritta Moisio lisäsi.

Lapsille kelpaavat pyssyt ja pehmot

Joulunavaustohinoihin otti osaa myös kangasalalainen Ritva

Nuora. Naisen myyntikojulla meno oli haipakkaa koko perjantain, sillä tiskissä oli kaupan monenmoisia leluja ja vempeleitä, jotka houkuttelivat luokseen paikkakuntalaisia naperoita. Yli 30 vuotta leluyritystä pyörittänyt Nuora tiesi jo kokemuksesta, että lasten tapahtumassa menevät kaupaksi tietyt lelut.

– Pyssyt ja pehmolelut ovat aina suosituimmat. Eipä tämä joulumyynti oikeastaan eroa muista sesongeista, hän valotti.

Lelumyyjälle Ylöjärven joulunavaus oli järjestyksessään joko kuudes tai seitsemäs. Ylöjärven lisäksi nainen on käynyt myyntihommissa pitkin Suomea, pohjoisessa asti. Tampereen vappumarkkinoillakin jo kolme vuosikymmentä leluja myynyt Nuora kertoi, että Ylöjärvelle on aina ilo tulla, sillä täällä lelut tahtovat mennä hyvin kaupaksi.

– Täytyy sanoa, että kauhean tyytyväinen olen myyntiin, sillä kauppa on käynyt koko päivän paremmin kuin hyvin! Nuora iloitsi pakkassäässä vietetyn kauppapäivän saldosta.

Joulutoimiin tartutaan jo marraskuussa

Myös viljakkalalainen Jaana Purakasmäki löysi perjantaina tiensä Ylöjärven torille. Puolisonsa ja poikiensa kanssa ensimmäistä kertaa Ylöjärven joulunavauksessa vieraillut nainen kertoi, että näin joulun alla he kiertävät eri tapahtumia, joissa perheen pienimmille on tarjolla tekemistä ja nähtävää.

Ylöjärven tapahtumaa ennen perhe oli käynyt katsomassa myös Tampereen jouluparaatin. Kotipaikkakuntansa joulutapahtumaan viljakkalalaiset olivat tulleet katsomaan varta vasten yhtä tiettyä parivaljakkoa.

– Malttia ja Valttia, esiintymislavalla puuhailevia liikennepuistokonstaapeleita osoittanut neljävuotias Roni Rinnetmäki totesi.

– Tuota kaksikkoa meillä vahdataan melkein päivittäin, vaikka nuorempi poikamme Rami ei vielä näiden päälle ymmärrä, perheenäiti lisäsi.

Myyntikojuja kierrellessään hän tunnusti, että on lasten myötä tullut täysin jouluhulluksi. Perheen kotona varaslähtö jouluun oli otettu jo hyvissä ajoin ennen virallisia joulunavauksia. Äitinsä tapaan jouluvalmisteluissa kortensa kekoon oli kantanut myös esikoispoika Roni.

– Silitin jouluverhot. Laitoimme myös jouluvalot, reipas neljävuotias kertasi.