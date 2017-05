Futista ja innokkaita kannustusjoukkoja

Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen aukeaa. Tähän ajatukseen ex-jääkiekkovalmentaja Tuomas Tuokkola uskoo juuri nyt. Tammikuussa Ilveksestä irtisanottu ylöjärveläinen on nykyisin tv-kommentaattori, mutta paluu koutsin rooliin välkkyy jo mielessä.

Niistä potkuista on kirjoitettu kaikki.

On kerrottu, kuinka Tuomas Tuokkola uskoi pelitapaansa loppuun saakka. On huomautettu, että tuloksia ei kerta kaikkiaan tullut. On kuiskittu, että irtisanomisen taustalla olisivat sittenkin kireät välit seurajohtoon.

Tampereen Ilveksen entinen päävalmentaja ei enää jaksa. Kärkkäitä sanoja on vaihdettu julkisesti niin paljon, että lisättävää ei ole jäänyt.

Tilanne on mikä on. Mies katsoo eteenpäin.

– Tämä ala perustuu pätkätöihin. On todella paljon asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa, Tuokkola sanoo.

– Ammattivalmentajia luullaan usein paksunahkaisiksi, mutta ei asia niin ole. Kyllä me tunnemme siinä missä muutkin ihmiset. Useimpien muiden töitä ei vain puida julkisuudessa, hän lisää.

Tällä hetkellä Tuokkola ei tiedä, missä hän on töissä ensi syksynä. Vastaavaa mies ei ole kokenut kertaakaan sen jälkeen, kun hän alkoi jääkiekkovalmentajaksi.

Ylöjärveläinen ei kuitenkaan valita. Jokaisessa pilvessä on hopeareunus.

– Ei aina tarvitse olla tuli perseen alla. Nyt keskityn tv-töihin ja lasten kanssa olemiseen. Tämäkin on ihan mukavaa, hän hymyilee.

Uusi rooli opettaa

Kun Tuokkola vapautettiin Ilveksestä, hän ei ajatellutkaan jääkiekkoa muutamaan viikkoon. Ei, vaikka Nelonen Pro pyysi miestä töihin melkein heti.

Tarjolle tullut tv-kommentaattorin pesti kiinnosti, mutta pieni palautuminen työtilanteen muutoksesta oli paikallaan. Vasta helmikuun alussa Tuokkola koki, että hän oli jälleen valmis liittymään lätkäsirkukseen.

Nyt takana on kymmenkunta suoraa Liiga-lähetystä.

– Tämä on minulle ihan uusi maailma. Saan katsoa jääkiekkoa eri vinkkelistä kuin ennen, lätkäjätkä kertoo selvästi innoissaan.

– Työjaksot ovat vaihtelevia mutta yllättävän tiukkoja. Esimerkiksi playoffien Villi kortti -kierroksella tein varmasti yhtä pitkiä päiviä kuin valmentajatkin, hän kuvailee.

Tuokkola myöntää, että ensimmäinen kerta kameran edessä jännitti. Vaikka ammattivalmentajat ovat paljon tekemisissä median kanssa, studiotyöskentelystä on kokemusta vain harvalla.

Tähän saakka palaute on ollut rohkaisevaa.

– Kyllä minä kuulemma osaan hommani hoitaa. Kai se on uskottava, Tuokkola naurahtaa.

– Ajattelen, että tämä on yksi alani työpaikka muiden joukossa. Jääkiekkovalmennuksen ammattilaisena minulla on vajaat 20 potentiaalista työnantajaa Suomessa – ei yhtään enempää, hän muistuttaa.

Vain Liiga kelpaa

Tällä tietoa Tuomas Tuokkola nähdään Nelosen lätkälähetyksissä kuluvan Liiga-kauden loppuun. Puhetta ensi kaudestakin on jo ollut, mutta ylöjärveläinen ei ole vielä lupautunut mukaan.

Pohjalaisen kiekkoperheen vesa hinkuu yhä valmennuspenkin taakse.

– Jos hyviä päävalmentajan paikkoja olisi auki, olisin niistä kiinnostunut, Tuokkola myöntää.

Nelikymppinen Tuokkola on edelleen suhteellisen tuore nimi suomalaisilla valmentajamarkkinoilla. Mies nousi suuren yleisön tietoisuuteen kaudella 2011–2012, kun hän johdatti KalPan Liigan runkosarjavoittoon.

Huikea kausi päättyi tuolloin puolivälieriin, mutta meriitit jäivät elämään. Nykyään Tuokkolaa arvostetaan etenkin nuorten pelaajien kehittäjänä.

– Junnuvalmennus on sellainen juttu, jonka haluan vielä jossain vaiheessa kokea. On hienoa nähdä läheltä, miten juniorit pyrkivät aidosti ja innokkaasti huipulle, mies alkaa kehua.

– Ammattilaistasolla urheilu ei ole yhtä vilpitöntä. Mukaan tulee kaikenlaisia lieveilmiöitä, joista en suuremmin välitä, hän heittää.

Juniorisympatioistaan huolimatta Tuokkola ei ole aikeissa luopua aikuisten valmentamisesta. Hänellä on paloa menestyä huipputasolla, kunhan vain oikea työpaikka tulisi vastaan.

– Kun palaan, haluan palata nimenomaan Liigaan. Työt siellä jäivät kesken, hän linjaa.