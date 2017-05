Nyt nautiskellaan

Kaupunki on varannut ensi vuoden budjettiin 1,2 miljoonaa euroa Vanhan Räikän kunnostamiseen. Aaavetalon muuttuminen kaikkien ylöjärveläisten yhteiseksi väentuvaksi on jo alkanut, kun taloa käytetään nykyisen kunnon sallimiin tapahtumiin.

Vanhan Räikän remontointi alkaa vasta ensi vuonna, mutta jo nyt lyhyet pop up -taidenäyttelyt ja valtuustosalissa pidettävät Räikän tietäjä -luennot luovat uudelle väentuvalle perinteitä. Räikästä on tulossa kaikkien kaupunkilaisten olohuone, jonne voi piipahtaa uinnin, hiihtämisen tai avantouinnin jälkeen kahville, ja jossa kaupunkilaiset voivat järjestää itselleen mieluista toimintaa.

– Ajatuksena on, että tilasta tulee ylöjärveläisten yhteinen olohuone ja kokoontumispaikka. Yhdistykset voivat järjestää siellä tapahtumiaan, ja toivottavasti tila inspiroi ihmisiä keksimään ihan uuttakin toimintaa, Pro Räikkä ry:n puheenjohtaja Leena Joensivu visioi.

– Toivon, että yhdistykset ottavat Räikän olemassaolon huomioon suunnitellessaan tulevia toimintojaan. Ainakin tieto talon remontoinnista on otettu yhdistyksissä innostuneesti vastaan.

Tällä hetkellä rakennukseen ei tule vettä eikä viemäreitä voi käyttää, joten ennen kunnostusta talon käyttö on rajallista. Syksystä asti Räikällä on pidetty viikonlopun mittaisia pop up -taidenäyttelyitä, joita taiteilijat ovat itse olleet valvomassa ja kohtaamassa näin yleisöään. Palaute on ollut hyvää: sekä taiteilijat että katsojat ovat nauttineet vuorovaikutuksesta ja historiaa huokuvasta ympäristöstä. Taidenäyttelyitä nähdään Räikällä varmasti remontin jälkeenkin.

– Näyttelyillä on haluttu tehdä Räikkää tunnetuksi ja totuttaa ihmisiä piipahtamaan siellä. Vajaakuntoisenakin talossa voi järjestää tietynlaisia tapahtumia, Leena Joensivu korostaa.

Vuosia jäytänyt ongelma ratkeaa

Vanhan Räikän peruskorjausta on suunniteltu pitkään. Kaksi vuotta sitten kaupungin investointiohjelmaan vihdoin varattiin tarkoitusta varten kaksi miljoonaa euroa vuodelle 2018.

Vielä viime maaliskuussa Leena Joensivu ja Minna Sorsa arvelivat Ylöjärven Uutisten haastattelussa, ettei Ylöjärven kaupungilla ole taloudellisia mahdollisuuksia remontoida Räikkää. Marraskuussa hyväksytyssä vuoden 2018 budjettisuunnitelmassa remonttiraha onkin alkuperäistä paljon pienempi, mutta edelleen ensi vuonna on tarkoitus satsata 1,2 miljoonaa euroa talon saneeraukseen.

Pro Räikkä ry:n puheenjohtaja Leena Joensivu jakaa kunnian kunnostustahdon ja rahan löytymisestä leveälle vaikuttajien rintamalle.

– Yhdistyksessä on mukana iso joukko kokeneita vaikuttajia, jotka ovat tehneet työtä talon korjaamisen edistämiseksi. Minun lisäkseni Kari Peltola, Minna Sorsa, Antti Teivaala ja Katja Luojus ovat osaavia poliitikkoja, joita kuunnellaan. Taina Väisänen, Minna Vallin ja Jan Nickull ovat kulttuurivaikuttajia, joilla myös on kokemusta asioiden eteenpäin viemisestä. Ei voi kuin olla tyytyväinen, että Räikkä sai näin arvovaltaisen joukon tuekseen, Leena Joensivu kiittää yhteistyökumppaneitaan.

Joensivu sanoo, että asian ahkeran esillä pitämisen ansiosta valtuustossa syntyi ymmärrys siitä, ettei paraatipaikalla sijaitsevaa, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä suojeltua rakennusta voi sen paremmin purkaa kuin pitää loputtomiin aavetalonakaan. Vaikka edelleen löytyy myös niitä, joiden mielestä Räikän suojelu pitäisi purkaa ja koko rakennus räjäyttää maan tasalle järvimaiseman tieltä, enemmistö valtuutetuista haluaa vihdoin ratkaista kaupungin hallinnollisessa sydämessä vuosikymmeniä jäytäneen ongelman.

– Vanhan Räikän kohtaloa on jahkattu niin kauan kuin muistan. Kerran se maalattiin talkoilla, mutta juuri muuta sille ei ole tehty kymmeniin vuosiin, pikkutyttönä Räikän läheisyydessä asunut Leena Joensivu toteaa.

Nyt talo joudutaankin remontoimaan kirjaimellisesti perustuksista alkaen.

Kun vanha Räikkä saadaan kuntoon ja toiminta siellä käyntiin, yhdistyksen voimahahmot suuntaavat katseensa seuraavaan kunnostettavaan kohteeseen. Ylöjärvellä riittää rakennuksia ja miljöitä, jotka kaipaavat arvovaltaisia tukijoita.

– Pro Räikkä ry on siinä mielessä moderni yhdistys, että ihmiset ovat sitoutuneet tekemään töitä tietyn päämäärän eteen ja vain tietyn ajan. Kun talo on kunnossa, pallo siirtyy muille toimijoille, yhdistyksen puheenjohtaja linjaa.

Keskeinen sijainti madaltaa kynnystä

Talon suojelua ja kunnostamista ajavan yhdistyksen puheenjohtajan mielestä tosiasia on sekin, että yhdistyksille ja ylöjärveläisten vapaa-ajan toiminnoille tarvitaan tilaa. Paikkakunnalla, jossa suuri osa asukkaista on junan tuomia, tarvitaan matalan kynnyksen kohtaamis- ja harrastamispaikkoja, joissa rakennetaan niin henkistä pääomaa kuin sosiaalisia turvaverkkojakin.

– Nythän moni järjestö kokoontuu kaupungin vanhalla varikolla, mutta tila ei ole sen paremmin keskeinen kuin viihtyisäkään. Räikälle on paljon helpompi löytää ja tulla, Joensivu sanoo.

Ehkä eniten varikolla kokoontumisesta ovat kärsineet eläkeläiset, jotka ovat toivoneet valoisampaa ja helpommin saavutettavaa toimitilaa. Vanha Räikkä ei suoraan ratkaise heidän ongelmaansa, sillä kartanot huoneet eivät ole riittävän suuria aktiivisten eläkeläisjoukkojen kokoontumisiin.

– Huoneet sopivat parhaiten muutaman kymmenen hengen tilaisuuksiin. Ajatuksena on, että osa tiloista kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa, ja olemme jo saaneet lahjoituksina kartanon alkuperäisiä tuoleja. Suurin osa tiloista kunnostetaan arkisemmalla otteella eli aktiivista käyttöä varten, Leena Joensivu kuvaa remontin ohjenuoria.

Hän kertoo, että kaupungin näkökulmasta tärkeintä on, että käyttäjiä löytyy paljon, jotta talon tilavuokrat saadaan pidettyä pieninä. Räikän käyttökustannukset kun on tarkoitus hoitaa tilavuokrilla.

Leena Joensivun näkemyksessä Vanha Räikkä on kunnostamisensa jälkeen kaupunginaukion helmi.

– Lopputuloksena on kaunis aukio, jolla näkyvät eri aikakausien kerrostumat. Vastakkain ovat yhden aikakauden kirkko ja Räikkä sekä myöhempiä aikoja edustavat perusturvakeskus ja kaupungintalo.