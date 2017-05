Jari Ahola on Mansen Pomo

Mauno Peppone on saanut elämän Vuonna 85 -musikaalissa, sooloillut TTT-Klubilla, ja hänet on yritetty ottaa pariin otteeseen hengiltä, mutta fanit ovat sitkeän tahtomisen jälkeen saaneet jälleen haluamansa. Jari Ahola teki paluun Työväen Teatterin suurelle näyttämölle räätälöidyssä spektaakkelissa Mauno Peppone Extended.

Nauru jatkui vielä kotona. Ville Nieminen istui näet ihan muina keijoina television MM-kiekkostudiossa, kun palasin teatterin ensi-illasta viime perjantaina ja avasin toosan.

Ja Nieminen on mukana myös Mauno Peppone Extended -esityksessä. Tai pikemminkin, Niemisen kasvokuva on mukana.

Mutta palataanpa esitykseen, Heikki Syrjän ja Riku Suokkaan yhteistyön hedelmään.

Lokomossa, poski vasten metallista koneposkea, Mauno Peppone ottaa jälleen kerran nokoset ja nousee unessa feeniks-lintuna lavakettujen teräsbetoniseen kastiin. Mauno etenee Tesomalta Tampereen kautta suureen maailmaan – ja Lempäälään.

Ville Niemisen rooli Keijona ja Päivin (Petra Ahola) Tappara-siippana toteutuu, ikävä kyllä, vain screenillä. Lätkäliitto on silti yksi esityksen hauskimmista juonen väläyksistä.

Jännitettävää riittää, kummat sulavat nopeammin: Keijon NHL-uran vai Päivin sydämen jäät. Ilveksen mies, Mauno, jaksaa odottaa ihastuksensa silmien avautumista.

Onneksi ne aukeavat: Rod Stewartin hitti Have I Told You Lately on silkkaa hunajaa.

Kuin rock-konsertti

Tarinaa kertova rockprofessori Quintus Salokannel (Riku Suokas) on tallettanut Maunon koko elämän ja aikaansaannokset kovalevylleen.

Pepposen ura on samalla läpileikkaus menneiden vuosikymmenten musiikkiin. Mauno on diskohileiden, hevimetallimiesten, glämmäreiden, räppäreiden ja identiteettiään etsivien suomirokkareiden henkilöitymä.

Musiikkia kuullaan nytkin Dingosta Popedaan ja Eppuihin, Queenista Princeen ja Robbie Williamsiin. Bruce Springsteen -käännös Synnyimme lähtemään sopii esitykseen kuin kitara miehen käteen: Mauno on lähtenyt näyttelijä-laulaja Jari Aholan matkaan jo yksitoista vuotta.

Hilpeät taustajoukot kertovat Mauno-muistojaan videolla. Mukana ovat Karoliina (ihana Kaisa Mattila), Eput ja kautta aikojen maineikkain lokomolainen – Mustajärven Pate.

Tiina Huhtinen-Siistosen puvut kertovat vuosikymmenten trendeistä.

Ari Toikan suunnittelema lavarakennelma, Sami Rantanevan valoshow, pyrot ja konfettisade, screenit, tanssitytöt ja livebändi korostavat vaikutelmaa rock-konsertista.

Yhteinen kokemus

Taitavana tulkitsijana Ahola surfailee vaivattomasti genrestä toiseen. Disko, hevi ja glam, rokki, räppi ja balladi – kaikki ovat laulajan suussa kotonaan.

Sympaattinen Ahola on dynamo, joka syöttää virtaa katsomoon. Kiihkeimmät fanit erottuvat joukosta muita rempseämmällä liikehdinnällä.

Katsomossa nauretaan, huokaillaan Päivin vääriä valintoja, aaltoillaan, vislataan, tunnustetaan ääneen väriä ja lauletaan. Yleisö osaa sanat ulkoa. Olkatoppaussukupolvi rakastaa Maunoa – ja Jaria.

Alabama House Bandin huippu muusikot (Pekka Siistonen, Ari Toikka, Teemu Broman ja Loule So) taipuvat myös hykerryttäväksi poikabändiksi.

Tuoreen tutkimuksen mukaan teatterissa kävijät arvostavat eniten sitä, että he pääsevät kokemaan elävän esityksen. Yhteisöllisyyden tuntu lisää elävyyden lumoa.

Jari Aholaa voi jo sanoa ilmiöksi. Siitä todisti seisten taputtanut monisatapäinen yleisö.