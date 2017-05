Yrityspalvelun uusi eloisa vahvistus

Bussi oli viimeistä paikkaa myöten täynnä, kun yrittäjien perinteinen Roadshow starttasi Koulutuskeskus Valolta viime torstaina.

Ensimmäinen vierailukohde oli Soppeenmäessä toimiva Pirkanmaan Automaatiokeskus Melo Oy, jonka avainosaamista ovat kiinteistöautomaatio ja lämpöpumppuasennukset.

Melossa työskentelee kymmenen ammattilaista. Lisäksi yritys tekee paljon yhteistyötä muiden yritysten kanssa. Melo harjoittaa myös rakennusautomaation maahantuontia, ja yrityksellä on lisäksi ohjelmointiosaamista.

Melon toimitusjohtajan Pasi Elon mukaan ilma-vesilämpöpumppujen ja ilmalämpöpumppujen asennus etenkin isoihin kiinteistöihin on lisääntynyt räjähdysmäisesti.

– Myös maalämpo on nyt iso juttu. Maalämpöä kustannustehokkaampaa lämmitystapaa ei ole, jos ei sitten lämmitä taloa omilla puillaan, Elo totesi.

Melo toimittaa asennukset avaimet käteen -periaatteella.

– Asiakkaat vaativat käytännössä aina kokonaistoimituksia, Elo kertoi.

Verhoilu on rankkaa käsityötä

Soppeenmäestä Roadshow suuntasi Kuusistoon verhoilijamestari Katja Torvisen verstaalle.

Torvisella on verhoilijan uraa takana jo parikymmentä vuotta. Monella on käsitys, että verhoilija verhoilee vain vanhoja perinteisiä huonekaluja, mutta totuus on toisenlainen.

– Asiakkaitamme ovat niin yksityiset henkilöt kuin yrityksetkin. Teemme töitä myös ravintoloille ja julkisille tiloille. Verhoilemme huonekalujen lisäksi esimerkiksi hierontapöytiä, kampaamotuoleja ja kuntosalilaitteita. Lisäksi teemme monenlaista punontaa, Torvinen selvitti.

Torvinen muistutti, että verhoilijamestarin työ on erittäin rankkaa.

– Tämä on perinteistä käsityötä – fyysistä ja likaista. Kädet ja hartiat ovat kovilla.

Tulostuksessa huimia mahdollisuuksia

Seuraavaksi täpötäysi kiertuebussi siirtyi Huurretielle Pilkingtonin entiselle tuulilasitehtaalle, jossa toimii nykyään innovatiivinen 3D-tulostamisen edelläkävijäyritys 3DStep.

3DStep auttaa asiakkaitaan hyödyntämään 3D-tulostusta tuotekehityksessä ja valmistuksessa.

Roadshow’n väki pääsi tutustumaan muun muassa Suomen edistyksellisimpään metallitulostimeen. Metallitulostuksen ohella 3DStepin sovellusalueita ovat muun muassa muovien, elintarvikkeiden, komposiittien ja rakennusten 3D-tulostukset.

– Parhaillaan tulostamme Avant Tecnolle hydrauliikkaosaa, jonka painon olemme saaneet putoamaan yhteen kahdeksasosaan alkuperäisestä painosta. Metallin tulostuksessa onkin hurjasti mahdollisuuksia saada osiin ominaisuuksia, joita perinteisin menetelmin ei kykene tekemään, 3DStepin teknologiajohtaja Vesa Kananen esitteli.

Vankkaa betonilattiaosaamista

Kolmen yritysvierailun jälkeen Roadshow-bussin nokka kääntyi kohti Viljakkalaa, jossa odotti Bermanto Oy.

Bermanto Oy syntyi noin kuukausi sitten, kun suomalaiset perheyhtiöt Lattia-Miredex Oy, Piimat Oy, Dyny Oy ja Betomix Oy fuusioituivat.

Bermanto Oy on tällä hetkellä ainoa suomalaisyritys, joka pystyy valmistamaan betonilattian aina pohjasta valmiiseen pintaan.

Vuodesta 1992 olemme täältä Viljakkalasta käsin hioneet kivi- ja betonilattioita. Harva uskoo vieläkään, että betonilattiasta saa tänä päivänä pölyämättömän, tiiviin ja puhtaan, Viljo Ahonen Bermanto Oy:stä kertoi.

Yritys hyödyntää lattianhionnassa betoniurakoitsijoiden käytössä olevia laitteita. Laitteiden pohjaan asennetaan yrityksen itsensä kehittämät laikat, joihin kiinnitetään hiomatimantteja. Tällä hetkellä yritys vie laikkoja 30 maahan.

Kukkia ja mökkejä

Roadshow’n toiseksi viimeinen pysäkki oli Karhella sijaitseva Soukon puutarha. Sitä ovat vetäneet vuodesta 1992 lähtien Matti ja Anne Soukko.

– Aloitimme perennojen kasvattamisella, ja mansikan viljely jäi nopeasti sivuun. Pari kolme vuotta sitten luovuimme perennoista ja aloimme viljellä kesäkukkia, yrttejä ja vihannestaimia, Matti Soukko selvitti.

Soukon puutarha myö vuokraa mökkejä. Yrityksellä on viikkovuokralla olevia mökkejä sekä koko kesäksi vuokrattavia mökkejä.

– Puutarhapuolella harjoitamme lähinnä tukkumyyntiä. Toki touko- ja kesäkuussa meillä on myös vähittäismyyntiä suoraan tilalta, Matti Soukko kertoi.

Juomasta ruokaan

Pitkän päivän lopuksi Roadshow’n väki sai illallisen ravintola Pepperissä Soppeenmäessä. Pepperissä vieraat otti vastaan Restbar Oy:n toimitusjohtaja Mikko Hannula.

– Toimimme alalla, jolla olemme jatkuvasti alttiita arvostelulle. Jokaisella asiakkaallamme on perusteltu näkemys siitä, miten me työssämme onnistumme. On haasteellista tehdä työtä jatkuvasti suurennuslasin alla, Hannula selvitti.

Hän muistutti, että ravintola-ala on muuttunut rajusti 15 viime vuoden aikana.

Varsinkin perinteiset lähiöpubit ovat kärsineet, kun suomalaisten alkoholin kulutus ravintoloissa on vähentynyt rajusti.

– Meidänkin juuremme ovat lähiötoiminnassa, mutta kymmenen viime vuoden aikana olemme tietoisesti suunnanneet toimintaamme ruokaravintolapuolelle, Hannula kertoi.

Restbar Oy:llä on Pepper-ravintolat Ylöjärven lisäksi Nokialla ja Kangasalla. Mikko Hannula ja hänen sisaruksensa pyörittävät myös Kaupunkiravintola Oy:tä sekä Popmaster Oy:tä.

Yrittäjien Roadshow’ta olivat järjestämässä Ylöjärven Yrityspalvelu, Ylöjärven Yrittäjät, Aito Säästöpankki sekä Ylöjärven Uutiset.