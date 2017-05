Hurmaavia hirviöitä ja joraavia luurankoja

Miksi lumimies ulisee pakkasessa, noita on yhtä pippuria ja mörkö värisee kaapin takana? Pelkoja perkaava komedia Hui Kauhistus! paljastaa yllättäviä selityksiä kummajaisten käytöksestä. Ainakin ensi-illassa nämä Mauri Kunnaksen tulkinnat naurattivat kovasti.

Kummituksista, vesihirviöistä ja muumioista, Mäkisen papasta ja Möröstä punotussa tarinassa tutustutaan moneen myyttiseen hahmoon, jotka ovat eläneet ihmisten puheissa ja kirjallisuudessa jo vuosisatoja.

Ohjaaja Sami Rannila on tarttunut Mauri ja Tarja Kunnaksen lastenkirjaan Hui Kauhistus! ja dramatisoinut ratkiriemukkaat tarinanpätkät kaiken maailman kummajaisista Tampereen Komediateatterin päänäyttämölle.

Kari Mäkirannan säveltämät laulut ja Saara Pohjoismäen tanssit kuljettavat esitystä, jossa pelkoja hälvennetään hersyvällä huumorilla.

Maarit Kalmakurki on hyödyntänyt kartanolavastuksessa teatterin tunnelmallisia tiiliseiniä ja kuorruttanut ne Hämähäkki Heikin pyyntiverkoilla.

Kaisa Loposen puvustus saa luurangotkin tulemaan ulos kaapeistaan ja joraamaan taianomaisesti. Mutta, hui kauhistus, kukaan ei muistanut pelätä maukkaan sääriluun vainunnutta mäyräkoiraa!

Vireä yleisö

Jere Riihinen on hovimestari, joka solmii tarinat yhteen. Karvaturrin ulkonäkö ja veikeät koiruudet tekevät hahmosta turvallisen oppaan kummituskierrokselle.

Riihinen haistelee yleisön tunnelmia kuin koira ydinluuta. Hän ei pörhennä niskavilloja äänensävyllään vaan pitää rauhallisella jutustelullaan lasten pelkoa talutushihnassa.

Muut näyttelijät tyylittelevät monessa roolissa.

Linda Silvonen on lainannut oikealta kissalta naukuvan äänensä noidan kattina. Silvosen Ali Bubba kameleineen nauratti vielä kotimatkalla.

Hauska on myös Riikka Nyrhilän lentotaidoton noita ja tikkaria nakertava pikkutyttö, joka tietää lääkkeen jylhän Vampyyrikreivin (Kalle Kause) hammassärkyyn.

Piereskelevän kummituksen (Mari Marttila) lakana joutuu aamulla taatusti pesukoneeseen.

Marttila on myös söpö Mörkö, joka pelkää Mäkisen pappaa (Juha Mikola) yhtä paljon kuin pappa sitä. Mikola on hervoton huomiota kerjäävänä Muumionakin.

Johanna Vänttinen on loihtinut maskeillaan esiin hauskat, eläimelliset piirteet.

Harvoin kuulee katsojien elävän näin aktiivisesti tapahtumien mukana. Viime torstain ensi-illassa oli vireä lapsiyleisö, jonka sydämen vei Hämähäkki Heikki.

Pois peloista

Näytelmää suositellaan yli 3-vuotiaille. Jokainen tuntee kuitenkin parhaiten oman jälkikasvunsa. Se, mikä aiheuttaa toiselle lapselle vain kutittelua vatsanpohjassa, voi toisen mielestä olla liian hyytävää.

Tähtitieteen professori Esko Valtaoja on todennut, että ihminen voi opetella pois kivikautisista vaistoistaan kuten erilaisuuden, muukalaisuuden ja tuntemattoman pelosta. Kunnasmaisten tarinoiden parissa voi kasvaa, oppia käsittelemään omia pelkojaan ja myös ymmärtää lisää omasta itsestään.

Ja kyllähän meidän elämämme olisi aika tylsää ilman jännittäviä kummitusjuttuja.