Vanhoista valokuvista näyttely markkinoilla

Ylöjärvi-Seura sai kirjahanketta varten apurahan Museovirastolta. Yhdistys palkkaa ammattikirjoittajan, joka tekee kirjan Pikku-Ahvenistosta, Antti Penjami Mäkikylästä ja tämän perheestä.

Suomen kansalaissota vuonna 1918 oli täynnä tragedioita. Niin myös Ylöjärvellä. Ylöjärveläinen metsänhoitaja ja agronomi Antti Penjami Mäkikylä oli yksi sodan uhreista. Vaikka hän oli epäpoliittinen, ei punaisten eikä valkoisten puolella, hänet ammuttiin Lamminpäässä maaliskuussa 1918.

Vaikka tapahtumasta on liki sata vuotta, Mäkikylä on edelleen ajankohtainen hahmo. Hänen ansiostaan Ylöjärvellä on tunnettu virkistysalue Pikku-Ahvenisto.

Mäkikylä osti pienen järven vuosien vaihteessa 1904 ja 1905 ja rakennutti sen rannalle kauniin kansallisromanttisen, jugendtyylisen hirsitalon.

Uutta tietoa pojanpojalta

Nykyisin Pikku-Ahveniston omistaa Ylöjärven kaupunki. Järven ympäri kulkeva luontopolku on varsin suosittu, ja päärakennusta vuokrataan erilaisiin juhliin. Ylöjärveläiset tietävät Pikku-Ahveniston, mutta kuinka tuttu on paikan historia? Ei yhtä tuttu.

Myös Ylöjärvi-Seuran jäsenillä on ollut aukkoja sekä paikan että Antti Mäkikylän historian tuntemuksessa. Siksi olikin lottovoitto, että Mäkikylän pojanpoika Jaakko Mäkikylä lupasi seuran käyttöön valokuvia ja monenlaista arkistoaineistoa sekä Pikku-Ahvenistosta että perheestään.

Niiden avulla yhdistys saa julkaistua kirjan, joka ilmestyy ensi talvena.

Sponsorirahaa yrityksiltä?

Ylöjärvi-Seura on hakenut projektia varten apurahoja. Viimeksi se sai Museovirastolta 4 000 euroa painatuskuluihin. Parhaillaan seura etsii muita rahoituskanavia ja sponsorirahaa yrityksiltä.

Rahaa tarvitaan siksi, että hankkeeseen palkataan kirjoittajaksi ammattikirjoittaja, historioitsija Pekka Kaarninen. Myös kirjan taittotyö ostetaan. Historiikista on tarkoitus tulla noin 150-sivuinen. Kirja kertoo niin Pikku-Ahveniston alueesta, rakennuksista kuin Antti Penjami Mäkikylästä ja hänen perheestään.

Aikalaishavaintoja kaivataan

Ylöjärvi-Seuran jäsenet toivovat, että ylöjärveläiset kertoisivat lisää tietoa Pikku-Ahvenistosta ja sen asukkaista. Antti Penjami Mäkikylän pojanpoika Jaakko asui itsekin talossa pikkupoikana. Kaupungin omistukseen tila päätyi 1960- ja 1980-luvuilla.

Seuran puheenjohtajan Minna Sorsan mukaan yhteydenottoja on tullutkin jo jonkin verran. Eräällä ompelijalla on tallessa vanhoja mittoja ylöjärveläisistä – kenties myös Mäkikylän perheestä. Seuran tiedossa on myös henkilö, joka toimitti Pikku-Ahvenistoon voita.

Mäkikylä oli hyväntekijä

Antti Penjami Mäkikylä oli Ylöjärvi-Seuran jäsenten mukaan hyväntekijä. Mies, joka auttoi muita hädässä, muun muassa Räikän talon fröökynöitä.

Nämä fröökynät, sukunimeltään af Forselles, olivat ne henkilöt, jotka joutuivat viemään surusanoman Mäkikylän perheelle sen jälkeen, kun Antti Penjami oli kuollut.