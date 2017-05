”Tätä osataan jo odottaa”

Vähävaraisten perheiden lapsia on Ylöjärvellä nyt ennätysmäärä. Heille, jos joillekin, soisi iloisen joulumielen. Sen voi antaa lahjoittamalla lahjan Mannerheimin lastensuojeluliiton Ylöjärven paikallisyhdistyksen perinteisessä joulukampanjassa.

Onneksi ylöjärveläiset osaavat auttaa. Vuosi vuodelta MLL:n Ylöjärven yhdistyksen perinteinen joulukampanja on saanut lahjoitukseksi yhä enemmän lahjoja. Esimerkiksi vuonna 2013 puutarhakaupunkilaiset ostivat vähävaraisten perheiden lapsille reilut 370 lahjaa. Vuonna 2014 lahjoja tuli jo vajaat 560, ja viime vuonna lahjoja tulvi yli 570 kappaletta.

– Teimme viime vuonna ennätyksen ja tietysti toivomme, että sellainen nähtäisiin tänäkin jouluna. Perustavoite on kuitenkin se, että jokainen kampanjamme kohdelapsi saa edes yhden paketin, MLL:n Ylöjärven yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kukkonen muotoilee.

Hurja määrä avuntarvitsijoita

Leena Kukkonen muistuttaa, että vähävaraisten perheiden lasten määrä on kasvanut Ylöjärvellä jatkuvasti.

– Tällaisten lasten määrä on kolminkertaistunut muutamassa vuodessa. Se on aika hurjaa. Ihmiset ovat selvästi tosi tiukoilla taloudellisesti. Nyt kampanjamme yrittää auttaa lähes 300:a lasta.

Kukkonen ei halua kuitenkaan syyttää tilanteesta ketään, eikä hänellä ole erityisiä ohjeita Suomen päättäjille.

– MLL on poliittisesti sitoutumaton järjestö, mutta tietenkin sitä toivoisi, ettei lapsilta ja lapsiperheiltä otettaisi mitään pois.

Perheiden jouluperinne

Tänä vuonna MLL:n Ylöjärven yhdistyksen joulukampanjatila sijaitsee Kauppakeskus Elossa Tiger-kaupan vieressä. Tällä kertaa kampanja on jalkautunut myös Kuruun, sillä MLL:n kampanjakuusi seisoo myös Kurun kirjastossa.

– Kurun kirjastosihteeri Päivi Huhta halusi laittaa meidän kuusen myös Kurun kirjastoon, jotta myös kurulaisten olisi helppo osallistua kampanjaan. Se oli meistä upea idea, Leena Kukkonen iloitsee.

Kurun kirjastossa joulukampanja on jo alkanut. Siellä se päättyy perjantaina 9. joulukuuta. Kauppakeskus Elossa joulukampanja käynnistyy torstaina 1. joulukuuta ja päättyy sunnuntaina 11. joulukuuta.

Leena Kukkosen mukaan puolentoista viikon kampanja-aika riittää hyvin, koska monelle ylöjärveläiselle osallistuminen MLL:n Ylöjärven yhdistyksen joulukampanjaan on jo perinne.

– Moni tulee koko perheen voimalla valitsemaan sydämet kuusesta. Usein perheen lapset valitsevat lahjan itsensä ikäisille lapsille. Tämä on hyvä tapa, sillä lapsi monesti tietää, mitä toinen lapsi toivoisi lahjaksi, Leena Kukkonen kertoo.

Kuusi koko ajan näkyvillä

Kauppakeskus Elossa seisovan kampanjatilan edustalla seisoo siis joulukuusi, jota koristavat sydänkortit. Korteista selviää kunkin lapsen sukupuoli ja ikä. Lahjojen antajat voivat noutaa kuusesta kortin ja käydä ostamassa lapselle sopivan lahjan. Lahjan voi sitten tuoda joulukampanjapisteeseen, jossa lahja paketoidaan ja osoitetaan oikealle lapselle.

MLL:n Ylöjärven yhdistyksen aktiivit päivystävät kampanjatilassa arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Mikäli kampanjatila on kiinni, voi lahjan jättää Terveyskauppa Misteliin tai urheiluliike Intersportiin.

Leena Kukkosen mukaan oikean lahjan valitsemista ei kannata jännittää, silläkaikki lahjat ovat hyviä ja tervetulleita.

– Tietenkin pienelle lapselle on varmaankin helpompi valita lahja kuin teini-ikäiselle. Joka tapauksessa jokainen lahja on varmasti saajalleen mieleinen. Se pitää muistaa, että lahjan on oltava uusi, Kukkonen sanoo.

Lisää väkeä toimintaan

Tänä vuonna 80 vuotta täyttäneen MLL:n Ylöjärven yhdistyksen juhlavuosi huipentuu joulukampanjaan, joka antaa paljon iloa yhdistyksen aktiiveille.

– Tämä on ihana kampanja meille vapaaehtoisille. On hienoa nähdä, miten hyvä mieli ihmisille tulee auttamisesta, Kukkonen sanoo.

Kampanjaan voi tarjota apuaan myös muuten kuin käyttämällä rahaa lahjan ostamiseen.

– Kampanjatilaan saa tulla paketointiavuksi, jos vaikka kauppareissulla on ylimääräistä aikaa, Kukkonen vinkkaa.

MLL:n Ylöjärven yhdistyksen puheenjohtaja toivoo, että mahdollisimman moni ylöjärveläinen hakee itselleen joulumieltä auttamalla vähävaraisten perheiden lapsia.

Hän toivoo myös, että MLL:n Ylöjärven yhdistys saisi toimintaansa lisävoimia.

– Kannatusyrityksiä ja lahjoittajia on tullut tänä vuonna ilahduttavasti lisää, mutta toivottavasti saisimme myös vapaaehtoisia yhdistystoimijoita. Meitä aktiiveja ei ole yhdistyksessä kuin kymmenkunta, joten apuvoimille olisi kovasti tarvetta, Kukkonen vinkkaa.