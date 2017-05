Kännykkä lensi, jalka vipelsi

Sibeliuksen musiikkia ja elämäntarinaa luotaavat muusikot vierailivat viime viikolla Takamaan koululla. Ja vangitsivat osaavalla otteellaan yleisönsä, kuten ennenkin.

Jean Sibelius kulki metsässä pieni rasia mukanaan. Hän poimi rasiaan sammalta, avasi kotelon kotona ja nuuhki tuoksua. Tuoksu vei hänet takaisin metsän tunnelmaan.

Metsän tunnelmaa päätyi myös Sibeliuksen musiikkiin, etenkin kappaleeseen nimeltä Kuusi. Kuusia taas oli Sibeliuksen kodin Ainolan takana metsässä. Siellä ne saattoivat huojua tuulessa. Ja tuulen kaltainen nopea kohta on Kuusi-kappaleessa.

– Luulenpa, että siinä kohtaa nuo vanhat kuusetkin alkavat huojua tuulessa, sellisti Jussi Makkonen sanoo tarinansa päätteeksi ennen kuin alkaa soittaa pianisti Nazig Azezianin kanssa kappaletta Takamaan koulun salintäyteiselle yleisölle.

Tällä tavalla välillä tarinoiden kaksikko esittää joukon Sibeliuksen kappaleita. Esiin nousee avioliitto Aino-vaimon kanssa, kansainvälinen menestys, Kalevalasta ammentaminen koti-ikävän syövereissä…

Ja Suomi 100 -vuoden hengessä viimeisenä kajahtaa Finlandia.

Käsiksi klassiseen

Kaksikon kansallissäveltäjäaiheinen koulukonsertointi alkoi, kun Makkosen Sibelius-levy nousi suosioon ja poiki kouluilta esiintymiskutsuja.

Monella lapsella kulttuurin ja historian tuntemus oli näet hakusessa, eikä klassinen musiikki ollut opetuksessa helppo lähestyttävä.

– Koulut kaipasivat välineitä. Tarinalliselle lähestymistavalle oli selkeä kysyntä, Makkonen kertoo.

Vaikka rehtori Timo Juvakan mielestä opettajat kyllä onnistuvatkin aihepiirin käsittelyssä, hänkin myöntää, että se jää usein vähälle ja klassinen musiikki oppilaille vieraaksi.

Takamaalle konsertti tilattiin eritoten siksi, että se sopi Suomi 100 -teemaan.

– Onhan tämä aihe suomalaisuuden ydintä, rehtori tuumii.

Oli myös ilo saada oppilaille tapahtuma omaan kouluun sen sijaan, että pitäisi lähteä jonnekin kauas eikä koko porukka voisi osallistua.

Konsertti puri

Konserttikeskuksen ohjelmistoon päätyneitä Sibelius-esityksiä on kuultu jo yli 1400 opinahjossa ja päiväkodissa. Vastaanotto on siis ollut aivan päinvastainen kuin koulujen kokemus klassisen musiikin lähestyttävyydestä.

Lapset ovat kehuneet musiikin suorastaan pökerryttäneen ja vetäneen kylmille väreille.

– Konserttikeskus ei ole koskaan saanut tällaista palautevyöryä, Makkonen myhäilee.

– Esitys oli hieno. Huomasi, että nuo olivat ammattisoittajia, Takamaan oppilas Thomas Majaniemikin kehuu esityksen jälkeen.

– Se musiikki oli vain niin siistiä, Kosti Kukko komppaa.

Tarinallistaminen on niin poikien, rehtorin kuin sellistin mielestä oiva opetuskeino. Se avaa, elävöittää ja painaa mieleen.

– Emme me ilman tarinoita olisi tienneet, mitä se musiikki on ja mistä se on alkuperäisesti lähtöisin, Majaniemi toteaa.

Yhdessä-teemaa

Yleisöön kutsuttiin kyläyhdistyksenkin väkeä, mikä oli luonteva kiitos konsertin sponsoroinnista.

Kylän osallistaminen sopi myös Suomen juhlavuoden yhdessä-teemaan, vaikka tilapulan vuoksi ei voitukaan kutsua isompaa kööriä.

– Tälle kylälle on tyypillistä, että tehdään yhteistyötä, yhdistysaktiivi Jaana Immonen sanoo.

Yhdistyslinkin myötä Sibeliuksen taikaa saadaan kenties myös muulle kylälle konsertista hankitun cd:n muodossa.

– Ja voimme miettiä, mitä voisimme tehdä yhdessä ensi syksynä, rehtori tähyää.