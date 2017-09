S-marketin laajennus valmistuu jouluksi

Peruskorjatun ja laajennetun Ylöjärven Urheilutalon vihkiäiset pidettiin sunnuntaina. Paikalle saapui paljon paikallisia ihailemaan uudistettua ylöjärveläisen urheilun keskusta, ja itse juhlatilaisuudessa puhui urheiluasioista vastaava kulttuuri- ja asuntoministeri.

– Urheiluministerinä pidän erittäin arvokkaana sitä, että Ylöjärvellä on uskallettu rohkeasti toteuttaa näin merkittävä hanke. Tämä tulee monin tavoin antamaan ihmisille mahdollisuuden liikunnan iloon. Iso kiitos siis kaupungin päättäjille, hymyili ministeri Piia Viitanen.

Hän otti puheeksi työn fyysisen kuormittavuuden sekä arjen fyysisen aktiivisuuden vähentymisen. Ministeri korosti liikunnallisen elämäntavan lisäämisen tärkeyttä.

– Liikkuva elämäntapa tavoitteena ei ole pelkästään liikuntapoliittinen, vaan erityisesti yhteiskuntapoliittinen asia.

Viitanen totesi, että jokaisella ihmisellä pitää olla mahdollisuus liikkua.

– Liikunta kuuluu kaikille, joten on tärkeää, että satsaamme sellaisiin olosuhteisiin, joissa liikkuminen mahdollistuu.

Hän kertoi tarkastelleensa Ylöjärven Urheilutalon tasaisesti nousevia käyttäjämääriä sekä arvioita tulevista käyttäjämääristä.

– Voin ilolla todella, että Ylöjärvellä toteutetaan juuri liikuntaa osana yhteiskuntapolitiikkaa.

Kaikin puolin onnistunut hanke

Ministeri Piia Viitanen totesi Ylöjärven Urheilutalon olevan hyvä esimerkki hyvin suunnitellusta ja toteutetusta liikuntapaikkahankkeesta.

– Halli sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Tilojen monikäyttöisyys, toiminnallisuus ja saavutettavuus luovat erinomaiset edellytykset monimuotoisen liikunnan harrastamiselle.

– Lisäksi tilat ovat viihtyisiä ja nykyaikaisia, mikä tuo aina lisäarvoa totetutukselle.

Piia Viitanen kehui Urheilutalo-uimahallia, ja hän kertoi olleensa tyytyväinen näkemäänsä kiertäessään taloa.

– Matalan kynnyksen liikuntapaikkana Ylöjärven Urheilutalo mahdollistaa ohjatun liikunnan lisäksi myös omaehtoisen liikunnan, fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpitämisen. Hienoa!

Viitanen esitti kiitoksensa rakennuttajalle, suunnittelijoille, rakentajalle sekä kaikille hankkeeseen osallistuneille. Hän kiitti myös Ylöjärven Ryhtiä Suomi–Viro-lentopallomaaottelun järjestelyvastuusta.

Valtiovallalle kiitos pitkäjänteisyydestä

Kaupunginjohtaja Pentti Sivunen esitti ministerin kautta valtiovallalle kiitoksen taloudellisesta tuesta, jota laajennus ja peruskorjaushanke on yhteiskunnan taholta saanut.

– Samalla haluan osoittaa valtiovallalle kiitoksen pitkämielisyydestä, Sivunen jatkoi viitaten siihen, ettei hanke edennyt aivan alkuperäisen suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

– Jouduimme ottamaan aikalisän, koska ensimmäisessä vaiheessa näytti siltä, että hankkeen kustannukset karkaavat käsistä, emmekä päässeet etenemään alkuperäisten suunnitelmien mukaan.

Kaupunginjohtaja kuitenkin ilmoitti olevansa tyytyväinen lopputulokseen:

– Olemme saavuttaneet erinomaisen lopputuloksen.

Laaja kuntosali yläkerrassa

Urheilutalosta tulee varmasti ylöjärveläisen urheilun keskus, sillä liikuntamahdollisuuksia on monia. 1980-luvun alussa rakkennettu Urheilutalo on nyt päivitetty tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi.

Aikaisemmin squash-kenttiä oli kaksin kappalein. Nyt jäljellä on enää vain yksi, ja yläkertaan saatiin kokonaan uusi kuntosali.

– Squash ei ole enää niin suosittua kuin silloin, kun Urheilutalo rakennettiin. Squash-koppiin on myös mahdollista vuokrata pingispöytä, kertoo liikuntakoordinaattori Sini Kukkonen.

Kuntosalilla järjestetään työikäisille sekä eläkeläisille ohjattua liikuntaa, ja remontin myötä sali sai uusia laitteita.

– Yläkerran kuntosalin käyttö sisältyy uimahallimaksuun. Alakerran punttisalilla on puolestaan oma erillinen maksunsa, Kukkonen selventää.

Kuntosalin ikäraja yleisövuorolla on 15 vuotta. Mikäli jostain erityissyystä on tätä nuoremmalla tarve päästä salille, hänen on oltava yhteydessä liikuntakoordinaattoriin. Seuravuoroilla alle 15-vuotiaat pääsevät salille ainoastaan valmentajan kanssa.

Hierontaa ja solariumia

Uudistuksen myötä Urheilutaloon tuli solarium, joka sijaitsee kuntosalin ja squash-kentän välissä.

Solariumin käyttäjät saavat lipunmyynnistä lainaksi suojalasit. Heidän on maksettava uimahallimaksu päästäkseen portista käytävälle, jolla solariumhuone sijaitsee. Maksimiaika on 20 minuuttia, ja se maksaa kuusi euroa.

Alaikäraja solariumin käytölle on 18 vuotta.

Urheilutalossa on varattu tilat myös hierojalle, jonka huone sijaitsee samaisella käytävällä kuin uimahallin pukuhuoneet, solarium, squash-kenttä sekä kuntosali.

Hierojan pestistä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä kaupungin vapaa-aikajohtajaan.

Jumppasalille uudet pukutilat

Monitoimisalia eli jumppasalia modernisoitiin.

– Sali sai uudet valot sekä paremman äänentoiston, Kukkonen mainitsee.

Lisäksi jumppasalin viereen rakennettiin täysin uudet pukuhuone- sekä suihkutilat ryhmäliikunnassa kävijöille.

Monitoimisalia voi myös vuokrata, mutta viikkokalenteri erityisesti arki-iltoina on suhteellisen täynnä.

– Siellä järjestetään Hannele Suomalaisen balettikoulua sekä työväenopiston että meidän toimesta ryhmäliikuntaa.

Kortinlukijan avulla punttikselle

Punttisali Urheilutalon alakerrassa avattiin jo juhannuksen jälkeen.

– Sali on uusittu täysin. Väliverhoa ei enää ole, laitteistosta suurin osa on uusia ja vanhoja laitteita on ehostettu. Lisäksi ilmastointi on superhyvä, Kukkonen luettelee.

Kaikkien asiakkaiden yhteisessä käytössä on varasto, jossa on erikoisvälineitä.

Punttisalille on kulku pääoven vierestä, kun jatkaa matkaa ovelta oikealle rappuset alas. Kortin lukulaitteiden avulla pääsee kulkemaan ovista.

– Olemme ottaneet kortinlukijat käyttöön. Ne helpottavat itsenäistä kulkemista Urheilutalossa.

Palloiluhallin yleisilme muuttui

– Seinämainoksia ei enää ole, joten palloiluhalli on paljon avarampi ja valoisampi, Kukkonen kertoo.

Kahdeksansadan neliömetrin kokoisen hallin äänentoistotekniikkaa parannettiin myös huomattavasti.

– Lisäksi pukutiloja tuli lisää, ja niitä vastapäätä on nyt paljon tallelokeroja.

Pukuhuoneita on kuusi kappaletta, ja ne ovat palloiluhallin sekä punttisalin käyttäjille.

Hallin lattia ja viivoitukset laitettiin kokonaan uusiksi.

Salin pääasialliset lajit ovat salibandy, futsal, koripallo, sulkapallo sekä lentopallo.

– Lentopallon pelaamista varten laitettiin voimakkaat viivaukset, jotka linjaavat lentopallokentän koon. Nyt täällä pystytään pelaamaan maaotteluita, Kukkonen mainitsee.

Palloiluhallin kiinteän katsomon kapasiteetti on 550 paikkaa. Ulosvedettävä katsomo mukaan lukien 1000 paikkaa.

Salin pystyy jakamaan kolmeen lohkoon, ja se on maanantaista perjantaihin kello 8–16 varattuna Ylöjärven Yhtenäiskoululle.

– Koulun oppilaat ovat iso osa salin käyttäjistä.

Ulkopinnoilta palloiluhalli näyttää kuitenkin edelleen samalta.

– Suurin osa hallin ulkoseinuksistakin on uudistettu. Ainoastaan palloiluhalliin pari seinämää on jätetty vanhantyyliseksi muistuttamaan vanhasta ajasta.

Seuroilla ei enää omia tiloja

Kabinettitiloja urheilutalolla ei ole oikeastaan ennen ollut. Nyt niitä on kolme kappaletta.

– Toinen yläkerran kabinettitiloista on vuokrattavissa yksityiseen käyttöön, ja siinä on yhteydessä yksityinen sauna pukuhuoneineen.

Kolmas kabinetti sijaitsee alakerrassa.

– Kutsumme sitä seuraneukkariksi, sillä seuroille ei ole enää omia nimettyjä tiloja.

Alakerrassa on myös opettajien pukutilat sekä ohjaajien toimistot.

– Ohjaajienkin olosuhteet paranivat remontin myötä, Kukkonen huomauttaa.

Pyörätuolilla kulkijat ovat otettu nyt hyvin huomioon: Urheilutalossa on sekä invahissi, -vessa sekä -suihku.

Uimahalli ja keilahalli rempattiin ensin

Melkein vuosi sitten avattiin jo uudistettu uimahalli, jonka allastilat tuplattiin.

– Remontti tehtiin tarkoituksella kahdessa osassa: ensiksi uimahalli, sitten loput Urheilutalosta. Siten pystyimme samaan aikaan pitämään toimintaa yllä, Kukkonen valottaa.

Uimahallissa on 25 metrin pituinen monitoimiallas sekä samanpituinen kuntoallas. Molemmissa on viisi rataa. Lisäksi hallissa on kylmävesiallas ja lasten opetusallas sekä kahluuallas.

Hallin kesätauko loppuu tällä viikolla, ja ensi maanantaista lähtien uimahalli on taas avoinna.

Remontoitu 6-ratainen keilahalli avattiin jo loppukeväästä.

– Periaatteessa täällä muutettiin kaikkea muuta, paitsi ratoja ja henkilökuntaa, tiivistää keilahallin työntekijä Anu Keskimäki.

Radatkin saivat pienen lisäominaisuuden: nyt radalle on mahdollista saada laidat.

– Laidat on mahdollista saada siten, että vain yhdelle pelaajalle tulee laidat, esimerkiksi perheen pienimmälle. Silloin kaikkien ei tarvitse pelata laitojen kanssa, vaan pallo menee ränniin jos on mennäkseen.

Kahvio ja keittiö kokivat muodonmuutoksen, pukuhuoneita paranneltiin ja keilahalli sai oman saunatilan.

– Ratapesukone taitaa olla ainut laatuaan koko Euroopassa. Muutamalla napin painauksella se pesee ja öljyää kaikki radat, Keskimäki kertoo.

Keilahallilla tehdään ruokaa tilauksesta, ja keilausvuoron voi varata soittamalla tai tekemällä varaus keilahallin omilla internetsivuilla. Kulku keilahalliin on talon takaosasta, Vaasantien puoleisesta päädystä. Keilahallin asiakkaille on oma pysäköintialueensa.

– Urheilutalon Vaasantien puoleiselle päädylle on myös suunnitteilla minigolffia, Kukkonen osaa kertoa.

Tällä hetkellä talon ulkopuolella ei ole vasta kuin vain muutama ulkoliikuntaväline.