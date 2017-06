Osaamiselle tarvitaan näkyvyyttä

Jopa 86 prosenttia suomalaisista haluaisi kuulla nykyistä enemmän suomalaisyritysten menestystarinoista.

Asia selviää Suomalaisen Työn Liiton tiistaina julkaisemasta Made by Finland -tutkimuksesta.

Luku on hämmästyttävän iso, varsinkin kun tiedetään, että suomalaisia pidetään vanhan uskomuksen mukaan kateellisena kansana. Tuore tutkimus kertoo siis kuitenkin aivan toista.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat hyvin vahvasti siihen, että Suomessa on maailmanluokan huippuosaamista ja että suomalaiset ovat kiinnostuneita kuulemaan suomalaisten yritysten onnistumisista.

Ylöjärven Uutiset on ollut koko olemassaolonsa ajan yrittäjämyönteinen lehti. Tämä on näkynyt vahvana yhteistyönä puutarhakaupunkilaisten yritysten ja etenkin paikallisen yrittäjäjärjestön kanssa. Tätä yhteistyötä Ylöjärven Uutiset vaalii takuuvarmasti jatkossakin.

Paikallislehdestä on saanut lukea tasaisin väliajoin ylöjärveläisten yritysten sekä paikallisten yrittäjien menestystarinoita. Olemme nostaneet lehdessä esiin niin isoja, keskisuuria kuin pieniäkin yrityksiä.

Ylöjärven Uutisten haluaa jatkossakin tukea yrittäjyyttä, joka lisää työllisyyttä. Tämä positiivinen kierre tuo hyvinvointia koko Ylöjärvelle sekä kaikille kaupunkilaisille.

Myös Ylöjärven kaupunki on jo pitkään tunnettu yrityshenkisyydestään. Kaupungin elinkeinoyhtiö Ylöjärven Yrityspalvelu Oy on tehnyt pitkäjänteisesti vahvaa työtä.

Yhtiö on kerännyt runsaasti kiitosta, ja siksi Yrityspalvelun organisaation vahvistaminen on kaupungilta viisas teko.

Jos ja kun Suomen talous lähtee nousuun, on yrityksillä nousukiidossa kaikista merkittävin rooli. Ylöjärvi ja koko Suomi tarvitsevat jatkossakin loistokkaita esimerkkejä siitä, kuinka yrittäminen kannattaa.

Kun ihmiset saavat lukea juttuja onnistumisista, se kannustaa lukijoita ponnistelemaan itsekin kohti valoisaa tulevaisuutta. On upeaa, kun kotikaupungissa on kannustavia esimerkkejä.

Kuten Suomalaisen Työn Liitto tiedotteessaan sanoo, Suomen hyvinvointi on satavuotisen itsenäisyyden aikana rakennettu työllä. Myös tulevaisuudessa hyvinvointimme rakennetaan työllä, joka saa myös uusia muotoja ja jossa osaamisen ja erottautumisen merkitys kasvaa.