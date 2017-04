VisitYlöjärvi herättelee ja houkuttelee

Tuore EPSI Ratingin tekemä kansalaisten asukastyytyväisyyttä kunnittain mittaava tulos on ylöjärveläisittäin myönteistä luettavaa. Ylöjärvi on petrannut vuoden aikana sijoitustaan runsaalla yhdeksällä pisteellä nousten 33. sijalle.

EPSI Ratingin toimitusjohtaja Tarja Ilvonen korostaa, että runsaan 34 000 asukkaan Ylöjärven kaupungin sijoitus Kuntarating 2016 -tutkimuksessa on hyvä.

– Ylöjärven pisteet ovat nousseet vuodesta 2015 vuoteen 2016 suorastaan historiallisesti, Ilvonen perustelee.

Vuonna 2015 Ylöjärvi sai 61,1 pistettä, kun paikkakunnan keräämät pojot olivat viime vuonna 70,3.

– Nousua on peräti 9,2 pistettä, Ilvonen ihastelee.

Ylöjärvi nappasi kokonaispistemäärällään 33. sijan kuntaratingissa.

– Ylöjärven luku on reilusti yli valtakunnan keskiarvon, Ilvonen huomauttaa.

Odotuksista kokemuksiin

Toimitusjohtaja Tarja Ilvonen uskoo, että Kuntaratingin tuloksilla on paljon annettavaa muiden muassa tuleville kuntapäättäjille, jotka luotsaavat kunnat tulevaisuuden kunniksi. Uusimuotoiset kunnat satsaavat nimenomaan elinvoimatekijöihinsä.

Ilvosen mukaan niin ylöjärveläisillä kuin muidenkin paikkakuntien asukkailla on varsin paljon odotuksia asuinpaikkakuntaansa kohti.

– Kuntaratingin eri vuosina antamia tuloksia seuratessa huomioni on kiinnittynyt siihen, että ihmiset reagoivat hyvin myönteisesti, kun heidän odotuksensa saavat vastakaikua paikkakunnan arjessa, hän sanoo.

– Kun kunnan palvelut vastaavat asukkaiden odotuksia, asukkaat ovat tyytyväisiä. Asukkaat lausuvat tuntonsa ääneen eli antavat myönteistä palautetta ja ovat valmiita suosittelemaan asuinpaikkaansa uutta kotipaikkaa etsiville, Ilvonen kertoo.

Toimitusjohtaja opastaakin kuntien virkamiehiä ja luottamushenkilöitä kuuntelemaan asukkaita herkällä korvalla.

– Asukkaat kertovat varmasti, mitkä asiat ovat hyvin ja vastaavasti mitkä asiat kaipaavat kohentamista, hän toteaa.

Vuoropuhelu tärkeää

Tarja Ilvosen mukaan avoin ja rakentava keskustelu kantaa parhaiten kunkin kunnan asukastyytyväisyyden vahvistamisessa.

– Kannustan kaikkia vastuunkantajia virittämään erilaisia debatteja asukkaiden kanssa. Nykyään yhteiskunnassamme on käteviä välineitä keskustelun virittämiseen ja käymiseen, hän muistuttaa.

Kuntien erot kasvavat

Kuntaratingin tulokset osoittavat sen, että Suomessa on kaksi pääluokkaa kuntienkin keskuudessa.

– Meillä on kunnat, jotka menestyvät ja kohentavat koko ajan asukkaidensa tyytyväisyyttä. Ja meillä on kunnat, joiden asukastyytyväisyys hiipuu, Tarja Ilvonen kertoo.

– Korkeat pisteet keräävät kunnat näyttävät saavan vuosi toisensa jälkeen entistäkin paremmat pojot, hän tarkentaa.

Tampereen kehyskunnista Pirkkala on ollut varsin pitkän aikaa kuntaratingin kärkisijoilla.

Vuoden 2016 tutkimuksen mukaan pirkkalalaiset ja kauniaislaiset ovat kaikista tyytyväisimpiä asukkaita kotikuntaansa.