12-metrinen liha- ja kalatiski on uuden ruokakaupan sydän

Ylöjärven ruokakauppapalvelut laajenevat tämän viikon torstaina merkittävästi, kun paikallinen Elomarket Oy avaa runsaan 1 600 neliön suuruisen Ruokakeidas-nimisen marketin Tokmanni-keskuksessa Elovainiolla. Kauppias Ville Pirtinaho, 39, uskoo ylöjärveläisten arvostavan ostospaikkojen vaihtoehtojen runsautta.

Kauppias Ville Pirtinaho esittelee erittäin tyytyväisenä tämän viikon torstaiaamuna avattavaa Ruokakeidas-nimistä elintarvikekauppaa.

Pirtinaho sanoo ylöjärveläisten olleen jo hyvin pitkän aikaa kiinnostuneita tiedosta, millainen päivittäistavarakauppa juuri valmistuvaan Tokmanni-keskukseen sijoittuu.

– Kaiken kaikkiaan ruoka kiinnostaa kovasti ihmisiä. Elintarvikekauppa elää tällä hetkellä poikkeuksellisen mielenkiintoista vaihetta koko Suomessa, hän korostaa.

Jo pitkän uran ruokakaupassa tehnyt Pirtinaho on vakuuttunut siitä, että nykyajan kuluttajat ovat hyvin valveutuneita elintarvikkeiden suhteen.

– Asiakkaat haluavat vaihtoehtoja. Meidän perheyrityksemme tarjoaa uniikin vaihtoehdon, kauppias lupaa.

Palvelutiski vetonaulana

Ville Pirtinaho luottaa ammattitaitoisen palvelun ja vetovoimaisten palvelutiskien vetovoimaan.

– Me uimme voimaakkaasti vastaan yleistä suuntausta, jossa esimerkiksi kalat ja lihat ovat tarjolla kuluttajapakkauksissa, hän teroittaa.

Pirtinaho nimeää Ruokakeitaan sydämeksi peräti 12-metrisen liha- ja kalatiskin, joka on muodoltaan saarekemainen.

– Olemme suunnitelleet palvelutiskimme itse. Haluamme tarjota asiakkaillemme kala- ja lihavaihtoehtomme ilmeikkäästä esillepanosta, kauppias kertoo.

Pirtinaho aikoo kehittää palvelutiskin sisältöä asiakkaiden toiveiden mukaan.

– Jos kuluttajat tahtovat, että meillä on monipuolinen leikkelevalikoima, niin laitamme sellaisen, hän lupaa.

Ville Pirtinaho uskoo eri tuoteryhmien viimeiseen saakka ajateltuun esillepanoon.

– Muun muassa seinäkylmiömme on hyvin houkutteleva, koska asiakas löytää tarvitsemansa tuotteet avarasta kokonaisuudesta, mies esittelee.

Pirtinahon mukaan uuden ruokakaupan vahvuus on erittäin tarkasti toteutettu valaistus, joka pohjaa valaistusteknologian uusimpaan osaamiseen.

– Kaikki kalusteet on valmistettu harkitusti suunnitellen, jotta asiakkaiden ostokokemus muodostuu myönteiseksi, hän toteaa.

Aukioloajat elävät

Ruokakeidas palvelee asiakkaitaan perjantaisin ja lauantaisin kello kahdeksasta keskiyöhön saakka.

– Kokeilemme kahtena päivänä viikossa pitkää palveluaikaa. Jos kokemuksemme ovat myönteisiä, harkitsemme muidenkin päivien palveluaikojamme, Ville Pirtinaho lupaa.

Uusi ruokakauppa on avoinna maanantaista torstaihin sekä sunnuntaisin kello 8–21.

– Huomionarvoista on se, että palvelutiskimme kattaus rakennetaan myös sunnuntaisin. Pidämme liha- ja kalatiskimme iskukunnossa liki kaupan ovien sulkemiseen asti. Odotamme nyt kokemuksia, Pirtinaho sanoo.

– Jos kaikki asiat sujuvat hyvin, voimme tulevaisuudessa pitää kauppaa auki 24 tuntia vuorokaudessa, hän heittää.

Ammattitaitoinen palvelu kunniassaan

Tokmanni-keskuksessa ovensa avaava Ruokakeidas työllistää alkuvaiheessa 20 elintarvikekaupan huippu ammattilaista.

Ville Pirtinahon mukaan työntekijätiimissä on perheen pitkäaikaisia työntekijöitä.

– Juuri ruokakauppa on paikka, jossa asiakas haluaa kohdata aktiivisen, osaavan ja palvelualttiin myyjän, hän kiteyttää.

Raju kilpailu pitää virkeänä

Eri kaupan toimijat käyvät kovaa kisaa ruoan ostajista.

Ville Pirtinahoa kilpailu ei pelota.

– Päinvastoin. Olen sataprosenttisen vakuuttunut siitä, että kilpailu pitää kaikki toimijat hereillä ja virkeinä, hän pohtii.

– Kun ruokamarkkinoilla on paljon toimijoita, asiakkaat voivat aidosti vertailla ja valita ostospaikkansa.

– Ruokakeidas on perinteinen suomalainen ruokakauppa, joka rakentaa tarjontansa hyvin pitkälle paikallisilla tuotteilla. Odotamme yhteydenottoja mahdollisimman monilta lähiruokatuottajilta, kauppias vetoaa.

Ville Pirtinaho kiittääkin Ylöjärven seudun elintarvikerikkautta.

– Meillä on valtakunnallisesti arvostettuja vahvoja brändejä, kuten Mäkkylän perunatila, Aallon leipomo, Veljekset Mattila, Oinon kanala ja Suojärven suklaatila, hän listaa.

– Ruokakaupan keskeisenä tehtävänä on luoda kotipaikkakunnalle hyvinvointia. Tämä tapahtuu muun muassa nostamalla esille ja tuomalla kuluttajien saataville paikallisia elintarvikkeita, Pirtinaho linjaa.

– Kun runsautta pursuavan ruokakaupan valikoimat kattavat paikalliset vaihtoehdot, muualta tulevat asiakkaat pääsevät makumatkalle täkäläiseen osaamiseen.