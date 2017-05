Kuntaratingiin kannattaa syventyä

Onneksi pessimistien toiveet eivät toteudu tämänkertaisten kuntavaalien historiallisen matalina äänestyslukuina.

Kuntavaalien ennakkoäänestysvilkkaus osoittaa kansalaisten olevan aidosti kiinnostuneita lähidemokratiasta.

Suomi on hyvin ihmeellinen maa. Yhteiskunta toteuttaa koko historiansa ainutkertaisinta hallintouudistusta, mutta esimerkiksi suuri osa tiedotusvälineistä nukkuu muutoksessa syvää ruususenunta.

Valveilla olevat viestimet olisivat kertoneet jo pitkän aikaa aktiivisesti massiivisista muutoksista, jotka koskevat kunnan tulevia tehtäviä. Lukuisissa vaaliohjelmissa on jauhettu kyllästymiseen asti perinteisiä aiheita.

Ylöjärveläiset puolueet ansaitsevat arvostavan kiitoksen siitä, että ne ovat olleet innokkaasti ja oikea-aikaisesti esittelemässä ehdokkaitaan ja ohjelmiaan.

Lehtemme on pitänyt määrätietoisesti palstoillaan jo vuoden ajan kuntavaaliasiaa. Toimituksemme on halunnut virittää aktiivisen keskustelun Ylöjärven polusta tulevaisuuden kunnaksi.

Sunnuntaisissa kuntavaaleissa kaupunkilaiset antavat tärkeät valtakirjat valitsemilleen ehdokkaille. Nyt valittavat 51 kaupunginvaltuutettua päättävät siitä, mihin Ylöjärveä luotsataan tulevien vuosien aikana. Onneksi Ylöjärven tie on myönteisen valoisa. Täällä on aidosti voimavaroja uuden roolin omaksumiseen.

Ylöjärveläiset tekevät korvaamattoman arvokkaan palveluksen kotipaikkakunnalleen, kun he rientävät sankoin joukoin tulevana sunnuntaina vaaliuurnille. Äänestämällä voi vaikuttaa.

Tulevat kuukaudet tuovat kiinnostavia uutisia. Välittömästi vaalituloksen selvittyä puolueiden vastuunkantajat alkavat valita henkilöitä kärkipaikoille, esimerkiksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajistoon ja kaupunginhallitukseen.

Tällä hetkellä on vaikea ennustaa niin kaupunginvaltuuston kuin kaupunginhallituksenkin vetäjien nimiä. Päivänselvää on, että tehtävät kiinnostavat suuresti suurien puolueiden ääniharavoiksi nousevia poliitikkoja.

Ylöjärven kaupunki aloittaa lähiaikoina uuden strategiansa kirjoittamisen.

Uusi kaupunginvaltuusto päättää muun muassa siitä, mitkä ovat tulevaisuuden Ylöjärven kärkihankkeita. Ratkaisujen on tuettava elinvoiman vahvistamista. Asuminen ja yrittäminen ovat paikkakunnan vahvat valtit.