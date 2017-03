Ei hukata veronmaksajien rahaa Vanhaan Räikkään

Mikäli joku on perehtynyt kaupungin ensi vuoden suunniteltuihin investointeihin (MAPSTO 2017-2021), niin sieltä löytyy 1 200 000 euron korjausmääräraha Vanhan Räikän kunnostamiseen.

Tämä kaupungintalon ja teknisen keskuksen välissä oleva purkukuntoinen rakennus on puhuttanut ihmisiä vuosien varrella useammin kuin kerran ja sen tukemiseen on myös perustettu Pro Räikkä -yhdistys, joka vuonna 2016 ilmoitti laittavansa rakennuksen kuntoon.

Minusta tämänkaltainen verorahojen käyttö nykyisessä taloustilanteessa on tuhlausta. Vastaavanlaisia vanhoja rakennuksia löytyy Ylöjärveltä, Kurusta ja Viljakkalasta joilla on oma historiansa, mutta Räikän talo on ainoa johon olisimme tuhlaamassa järjettömän määrän rahaa. 1 200 000 euroa on 36,57 euroa asukasta kohden jos summa jaetaan koko väkiluvun kesken vauvasta vaariin.

Itse en ainakaan halua euroakaan hukata tähän rakennukseen. Se rahanmeno ei loppuisi kuitenkaan tähän summaan, vaan tämän remontin jälkeen kasvaneet käyttökustannukset olisivat kaupungin kassan kulueränä joka vuosi.

Näkisin tässä kaksi eri ratkaisuvaihtoehtoa. Ensin puretaan suojelupäätös, jonka jälkeen

A. Puretaan rakennus ja toimitetaan Tarastenjärven hyötyvoimalaitokselle lämpöä tuottamaan.

B. Luovutetaan rakennus Pro Räikkä –yhdistykselle ja varataan rakennukselle tontti kirkon läheisyydestä jolle yhdistys siirtää sen omalla kustannuksellaan määräajan kuluessa ja sitoutuu jatkossa sen ylläpitämiseen yksityisin varoin.

Tämän jälkeen vapautuneen tilan alapuoliseen rinteeseen olisi mahdollista sijoittaa vaikka kesäkahvila, joka olisi aivan varmasti paljon suositumpi kohde kuin Vanhan Räikän rakennus.

Koko alue rakentuu uudestaan lähivuosina kun teknisen keskuksen tilalle tulee kerrostaloja asuin– ja liiketiloineen, Räikän puiston urheilukenttä uudistetaan ja puiston alaosaan tulee nuorille skeittiparkki.

Tämän 1,2 miljoonan investointirahan voi vielä perua ja vastaavan summan ohjata varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Siellä se saisi paljon enemmän hyvää aikaiseksi eikä meidän velkataakka kasvaisi. Meidän olisi nyt hyvä katsoa avoimin silmin kokonaisuutta ja tehdä rohkeita päätöksiä.

HANNU RUUSKA, ps

valtuutettu,

ympäristölautakunnan jäsen,

kuntavaaliehdokas