Kaukana masentavasta

Kun sinä istut kirkon penkillä ja yhdyt virteen, veisaatko vai laulatko? Siinäpä on kysymys. Virkakanttorina 40 vuotta toiminut kirkkomuusikko Aija-Leena Ranta ei käytä mielellään veisata-sanaa, koska termi on hänen mielestään vireeltään kielteinen ilmaus. Ylöjärven evankelisluterilaisen seurakunnan pitkäaikainen kanttori huipentaa juhlavuotensa Maria-aiheisista lauluista koostuvaan konserttiin, joka on kirkossa sunnuntaina 26. maaliskuuta.

Kanttori Aija-Leena Ranta on kirkon urkuparvelta tuttu persoona.

Kirkkovieraat tuntevat hyvin Rannan lauluäänen. Hänen sopraanonsa soi voimakkaana ja metallisena.

Ranta on työskennellyt Ylöjärvellä vuoden 1989 elokuusta lähtien. Nainen on viihtynyt ylöjärveläisten keskuudessa, koska nuorekkaassa seurakunnassa arvostetaan musiikkityötä. Rannan mielestä musiikki jos mikä on Jumalan ylistystä ja ihmisten rukousta Luojalle.

Kirkkomuusikolle on tärkeää, millainen soitin missäkin kirkossa on. Aija-Leena Rannan mielestä Ylöjärven kirkossa oleva 23-äänikertainen instrumentti on hyvin uniikki äänimaailmansa johdosta. Kaikista romanttisemmat sävellykset eivät pääse oikeuksiinsa tällä soittimella soitettuna.

Ylöjärven seurakunta on pitänyt arvokkaasta kirkkosoittimestaan hyvää huolta. Kanttoreilla on hyvä työväline.

Aija-Leena Ranta on osallistunut 40 virkavuotensa aikana niin Vantaankosken seurakunnassa kuin Ylöjärven seurakunnassakin satoihin ihmisten ilo- ja surutilaisuuksiin. Kirkkomuusikko iloitsee siitä, että Suomessa on runsas ja monipuolinen hengellisen musiikin aarteisto. Virskirjakin tarjoaa laulettavaa niin onnellisiin kuin surullisiin tilanteisiin. Musiikki säestää koko ihmiselämän laajaa kirjoa.

Ranta ei ole sinut veisata-sanan kanssa. Hänen mielestään veisaamiseen liittyy kielteinen kaiku. Ikään kuin ihmiset laahustaisivat laulaessaan.

Pitkä ura on osoittanut Rannalle sen, miten monipuolista työtä kanttori tekee. Seurakunnan musiikkielämä on erittäin laaja. Musiikki on läsnä erilaisissa tilaisuuksista jumalanpalveluksista perhejuhliin.

Kirkkomuusikko on viihtynyt aina työssään. Miksi? Siksi, että kanttori työskentelee seurakuntalaisten keskuudessa. Kanttori on tiiviissä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Vierivä kivi ei sammaloidu. Aija-Leena Ranta kiittää kirkon koulutus- ja kurssitustarjontaa. Hänen mielestään kirkkomuusikoiden työ saa koko ajan uusia ulottuvuuksia, joten työntekijöiden on huolehdittava aktiivisesti ammattitaidostaan.

– Kanttorin työ on monipuolistunut hyvin voimakkaasti neljän viime vuosikymmenen aikana. Koko ajan tulee jotakin uutta. Muutos ja uudistus pitävät ihmiset vireessä, Ranta kiittää.

Aija-Leena Ranta juhlistaa omaa pitkää virkauraansa konsertoimalla hänelle rakkaaksi tulleessa Ylöjärven kirkossa. Kirkkomuusikko on viehtynyt Maria-aiheisiin lauluihin. Rannan konsertti onkin Marian ilmestyspäivänä, ja konsertin ohjelma piirtää hyvin monipuolisen kuvan Mariasta.

Ave Maria – Salbe Regina!